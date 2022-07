Ez az új börtönös sorozat a nyár legnagyobb meglepetése

Taron Egerton karrierje az elmúlt években elég látványosan felívelt, a walesi színészt a legtöbben a Kingsman: A titkos szolgálatban fedezték fel maguknak, de a most 32 éves tehetség az Eddie, a sasban és legutóbb 2019-ben, a Rocketman című zenés filmben is remekelt. Egerton ritkábban vállal tévésorozatokban főszerepet, ezért is kaptuk fel a fejünket a Fekete madár (Black Bird) című 6 részes miniszériára, amelyet július 8-án mutatott be az Apple TV+.

A Rocketmanhez képest a fickó, akit Taron Egerton ezúttal játszik, nem is lehetne jobban szöges ellentéte Elton Johnnak. A Fekete madár főszereplője James Keene, egy nagyképű drogdíler, aki előtt nincs akadály sem akkor, ha egy áruló társát kell kimentenie a pácból, sem amikor egy dögös pincérnőt vinne ágyba. Egy idillinek induló reggelen azonban, mikor a piti bűnöző azon örömködik, hogy már megint milyen jó feneke van az előző éjszakai numerájának, rátöri az ajtót a hatóság. Megbilincselik, Keene pedig hirtelen a börtönben találja magát.

Fotó: Apple TV+

Ha mindez nem lenne elég, Jamest jól át is verik, mint szart a palánkon, így tíz éves börtönbüntetésre ítélik. Az apja ezután sztrókot kap, még egy dolog, ami miatt aggódhat... szóval egyik pillanatról válik a hősünk élete mennyből pokollá. James Keene pont a sármjának köszönheti, hogy ez az áldatlan helyzet nem tart sokáig, megkeresik ugyanis egy egyezséggel: költözzön át egy maximális biztonsági börtönbe, ahol konkrétan elmebetegeket tartanak fogva, és vegyen rá egy állítólagos sorozatgyilkost, hogy árulja el Keene-nek, hova ásta el áldozatait.

Az alapkoncepció nagyon izgalmas, főleg, mivel csak akkor kap pardont Taron Egerton karaktere, ha ráveszi Larry Hallt (Paul Walter Hauser), hogy csicseregjen az általa elkövetett rémtettekről. Az idő ráadásul szorít, hiszen az is benne van a pakliban, hogy a furgonjával lányokat elrabló őrült fellebbezéssel szabadlábra kerül, és csinálhatja azt, amit eddig is. Vagyis gyilkolászik. A Fekete madár története igencsak csavaros, épp ezért lepi meg annyira az embert, hogy igaz történetről van szó, hiszen a valódi James Keene önéletrajzi regényén, az In With The Devilen alapszik a produkció.

Az élet elég jó börtönös történeteket tud írni, úgy tűnik, hiszen a Szökés Dannemorából is hasonló tészta volt, pár évvel ezelőtt. A Fekete madarat annyiban tudjuk hasonlítani ahhoz a sorozathoz, hogy az írás itt is nagyon alapos, részletekre kitérő, és lassan csordogálnak előre az események. Pont jó így, mert Taron Egerton figurája ennek köszönhetően közel kerül hozzánk, és bár kiismerni nem tudjuk ezt a csirkefogót, öröm nézni James Keene minden megmozdulását. Nem véletlen, hogy a külföldi kritikusok szerint karrierje legjobb alakítását hozza a Kingsman sztárja.

James Keene-nek jókora ellenpontja a sorozatgyilkos Larry Hall, az őt megszemélyesítő Paul Walter Hausert többnyire olyan komikus szerepekben láttuk, mint a Cobra Kai bugyuta Raymondja. Pont emiatt döbbenetes, hogy a színésznek mennyire jól megy a gyilkos szerepköre, a főgonoszé, akitől konkrétan futkos a hátunkon a hideg, valahányszor megjelenik a képernyőn. Igaz, itt is van valami szeleburdiság a karakterében, de mégis simán kinézzük belőle, hogy fiatal nőkre vadászott. A flashbackek egyébként jól támogatják Larry felépítését, akinek korábbi elfogása és évekkel ezelőtti kikérdezése is árnyalja a róla kialakított képünket.

Nagy kár, hogy az Apple csak két részt adott ki ebből a sorozatból. A Fekete madár pont a második óra végére kezdett nagyon feszült lenni, ahogy James Keene és Larry Hall először néztek farkasszemet a cellák mögül egymással. Jó kis macska-egér játékra érdemes felkészülni a maradék négy epizódban, amik innentől péntekenként jönnek majd.

Mi pedig már most ki merjük jelenteni, hogy ez a nyár legjobb drámasorozata eddig. Ahogy a történet halad előre, úgy nőnek a tétek, a rácsok mögé zárt Keene-nek pedig lehetetlenség nem drukkolni, hogy rablóból váljon afféle pandúrrá és nyakon csípje a gyerekekre is vadászó rohadékot. Korábban az alapul szolgáló sztoriról nem hallottunk, így extrán érdekes ez a true crime adaptáció, mert azt mondják, lesz itt még pár érdekes fordulat. Alig várjuk.

8/10

A Fekete madár (Black Bird) magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.