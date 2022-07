A tengerentúlon a Disney portfóliójába tartozó Hulun, idehaza pedig a Disney+-on mutatkozott be A hercegnő (The Princess) című új fantasy. A július 1. óta látható film azzal a gondolattal játszadozik el, hogy mi lenne, ha a mesék szépséges leányai, mint például Hófehérke, Csipkerózsika vagy éppen Aranyhaj ahelyett, hogy a hős herceg megmentésére várnának, a saját kezükbe vennék az irányítást. Ennek megfelelően A hercegnőben azt látjuk, hogy a főszereplő fogja magát, és az összes, útjába kerülő rosszfiút karddal, ököllel vagy éppen egy szék letört lábával jól elagyabugyálja.

A kezdés eléggé in medias res, hiszen a Joey King által játszott címszereplő épp egy vártoronyban piheg egy ágyon, rózsaszirmok között. Egészen addig, míg néhány marcona katona be nem teszi a lábát a szobába, és vegzálni nem kezdi a hercegnőt.

Több se kell neki, a szépséges hercegnő felpattan, és valami irtózatos módon megveri a fickókat. Ezen a ponton álljunk meg egy pillanatra: azoknak a nézőknek, akik még 2022-ben is képesek fennakadni azon, hogy egy 50 kilós leányzó seggbe tud rúgni nála kétszer nagyobb harcosokat, az ebbe a filmbe bele se kezdjen. A többieknek viszont többnyire jó szórakozásban lesz részük, mert a 85 perces játékidő alatt az akciójelenetek többsége működik. Látványosak, kemények, ugyanakkor Joey King képes elég csajosságot belevinni a mozgásába ahhoz, hogy ne zökkenjünk ki a műélvezetből.

A hercegnő akkor működik legjobban, ha a nézése közben az ember valamelyest képes kikapcsolni az agyát, és nem veszi annyira komolyan a Disney+ új filmjét. A történet ugyanis elég egyszerű, helyenként már-már egy videójátékra emlékeztetnek a megoldások. A főszereplő célja, hogy a toronyból lejusson a várudvarba, eközben lopakodik, kardozik, verekszik, zuhan és fut... szóval a végére elég megviselt lesz a leányzó.

Az igazi nevén nem nevezett hercegnő személyiségéről keveset tudunk meg sajnos, csupán annyit, hogy már bebörtönzése előtt is akaratos volt, és inkább ment volna ő maga is lovagnak, ahelyett hogy házasságba kényszerítsék a sunyi Julius nagyúrral (Dominic Cooper). A főgonoszt alakító Cooper sajnos elég gyatra teljesítményt nyújt, ahogy az Olga Kurylenko-féle Moira is. Még szerencse, hogy őket nem mutogatták túl sokat, mert a páros abban a néhány jelenetben is kilógott a sorból. Nem éppen pozitívan.

A csókfülke és A tett sztárja, Joey King legalább itt is hozta a kötelezőt, és simán el tudjuk képzelni, hogy ebben a karakterben a fiatalabbak afféle példaképre lelnek.

Félreértés ne essék, A hercegnőt tizen-, maximum huszonéveseknek találták ki. Mi, idősebbek legfeljebb a verekedéseket tudjuk élvezni ebben a faék-egyszerűségű filmben. Azokat mondjuk nagyon, mert a hercegnő itt-ott tényleg nagyon menő.

A rövidségének köszönhetően A hercegnőbe nem fér bele túl sok üresjárat és időhúzás. Néhány felesleges flashback kivételével pörög a film, és bár az olcsó CGI megzavarja az embert, a verekedések nagyon ott vannak a szeren. Az pedig elég meglepő, hogy mennyire véres megmozdulásokat is megengedett a rendező, Le-Van Kiet a szereplőknek. A Trónok harcában nem volt ennyi vér és gyilkolászás, de komolyan. Nem csoda, hogy idehaza inkább a felnőtteknek szánt Star-szekcióba pakolták a Disney+-on ezt a filmet.

Megnéznénk-e még egyszer? Nem valószínű, mert amikor nem épp a csihi-puhi megy, akkor becsúsznak bugyuta párbeszédek, és a végén a komolykodás is merően eltér attól, aminek A hercegnő indul. Ha bele mertek volna állni, hogy az elsőtől az utolsó jelenetig egy Bolondos dallamokba oltott, Disney hercegnős paródia legyen A hercegnő, akkor sokkal jobban elismernénk az érdemeit. Így egynek elmegy, streamingfilmnek tökéletes, és bármelyik estére kikapcsoló, könnyed szórakozás.

6,5/10

A hercegnő magyar felirattal elérhető a Disney+-on.