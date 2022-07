A Netflixtől elég nagy teljesítmény, hogy sikerült egy akkora nevet elcsaklizniuk a Disney istállójából, mint Chris Williams. A kreatív szakember az elmúlt években közreműködött társrendezőként vagy íróként olyan produkciókon, mint az Aranyhaj és a nagy gubanc, a Rontó Ralph, a Vaiana vagy éppen a Hős6os és a Jégvarázs-filmek. A Netflixen július 8-án bemutatott A tengeri fenevad (The Sea Beast) igazából ízig-vérig Disney-film, Williams első önálló rendezése, és talán a streamingszolgáltató eddigi legjobb animációs alkotása.

A történet egy olyan világba kalauzol, ahol sok-sok éve dúl egy nem hétköznapi háború: kalóznak is beillő tengeri vadászok és hatalmas, víz alatti bestiák között. A tengeri fenevad azzal indít, hogy egy Maisie (Zaris-Angel Hator) nevű kislány megelégeli, hogy folyton könyvekből olvasnak fel neki, nagy kalandorokból. Így az éjszaka közepén megszökik, hogy ő is élje egy kicsit a nagybetűs Életet. Hogy, hogy nem a gyermek az egyik ilyen legendás hajó, az Inevitable fedélzetén találja magát, melyet Crow kapitány (Jared Harris) vezet, fia, az ambiciózus Jacob Holland (Karl Urban) oldalán.

Maisie nem csupán bekopog a kaland ajtaján, páros lábbal rúgja be azt. Hiszen éppen egy legendás bestia utáni hajtóvadászatot vezetnek Jacobék, amikor a jövevény beszivárog a legénység közé. A szörny viszont elszelel, a vadászok üres kézzel térnek vissza a királyi udvarba, ahol ultimátum elé állítja őket a király és a királyné: elejtik a vörös szörnyeteget, vagy pedig le lesznek cserélve egy vadonatúj, automatizált flottára.

A nagy kérdés…

Vajon lejárt már a régimódi szörnyvadászat ideje?

Ha A tengeri fenevad ennyiről, vagyis a hajtóvadászatról szólna csupán, akkor pontosan az hiányozna belőle, ami a Disney-filmeket emlékezetessé teszi, a lélek. Csakhogy nagyjából a felénél az Inevitable fedélzetéről az egymást eleinte nem szívlelő Jacob és Maisie elszakadnak. Ráadásul az öreg kapitány által üldözött legendás bestia társaságában. Ekkor történik meg az, ami a produkciót kiemeli a netflixes átlagból, hiszen a macsó férfi, aki élete nagy részében hasonló szörnyetegeket vadászott, új perspektívával találkozik.

Látja, ahogy a kislány barátkozni próbál a tengeri monstrummal, ahelyett, hogy szuronnyal esne neki. A bestia pedig jól reagál a kedves közeledésre.

A Netflix új animációs filmje érdekes egyveleg, mert ötven százalékban A Karib-tenger kalózaira hajaz (mínusz Johnny Depp hülye futása), a maradékban pedig átcsap egyfajta Így neveld a sárkányodat-átdolgozásba. Repülő szörnyek helyett persze vízben úszó lényekkel.

A felnőtt és a gyerek főszereplő között jó a kémia, vicces és látványos kalandokba keverednek együtt, miközben a saját és a bestiák múltjáról is megtudnak ezt-azt. A tengeri fenevad látványvilága is abszolút a Disney-t idézi, de mivel a szakember karrierje nagy részét ennél a stúdiónál töltötte, így nem meglepőek a hasonlóságok. Ráadásul annak köszönhetően, hogy a Netflix platformjára érkezett meg ez a produkció, bátrabban bele mernek állni az írók a felnőttesebb, gyomorszorítóbb témákba is.

Teljes joggal meg lehetne vádolni a Netflix új animációs filmjét, hogy hozott receptekből dolgozik, ám a jól ismert sztorikat és máshol ezerszer látott karaktereket úgy mixelik össze a készítők, hogy a koktél, amelyet végeredményben kapunk, mégis új élményt nyújt. Ilyen ízt még nem kóstoltunk, de nem csoda, hogy máris úgy emlegetik A tengeri fenevadat, mint a Netflix lehetséges megmentőjét. Egy simán többször is újranézhető rajzfilmről van szó, végre nem egy lelketlen, unalmas tömegtermék. Még az se kizárt, hogy az Oscaron esélyes lesz.

8/10

A tengeri fenevad szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.