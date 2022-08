Nem számítottunk rá, hogy ennyire ütős lesz Brad Pitt új mozifilmje

Katica, a bérgyilkos. Érdemes ízlelgetni egy kicsit ezt a fedőnevet, mert rengeteget hallja majd Ön is, ha beül A gyilkos járat (Bullet Train) című új akcióvígjátékra, amelyben így hívják a Brad Pitt által játszott bérgyilkost. Katica a világ legpechesebb bűnözője, ezt az első öt percben legalább tízszer el is mondja magáról a fickó, ahogy odamegy egy nyilvános csomagmegőrzőhöz, és összeszedi legújabb missziójához a cuccait.

Egyedül a pisztolyt hagyja ott, mert egyszerűnek ígérkezik ez a megbízatás.

Anélkül, hogy spoilereznénk, annyit mondunk, hogy Katica ennél nagyobbat nem is tévedhetne. A Tokióból Kiotóba tartó gyorsvonatról csak annyi lenne a férfi dolga, hogy megszerezzen egy aktatáskát és észrevétlenül meglépjen vele. Ám a száguldó szerelvényeken egy csomó olyan figura utazik, akiknek a motivációi a 120 perces játékidő alatt kerülnek napvilágra. Maradjunk annyiban, hogy nem a legjobb emberekről van szó, és emiatt durván elszabadul a pokol, és valóban gyilkos lesz ez a járat.

A film le se tagadhatná, hogy Jackie Chan életműve inspirálta, az ázsiai harcművész mozdulatai köszönnek vissza nagyjából az összes verekedős jelenetben. Eddig nem sokat gondolkoztunk rajta, de az amerikai akciófilmek sűrűbben csenhetnék el ezt a stílust, mert A gyilkos járatnak is valami förtelmesen jól áll. A bunyók letisztultak, a kevés, egy snittben látható mozdulat miatt átláthatóak, és van bennük valami megfoghatatlan pimaszság, vagy inkább játékosság, ami miatt végigmosolyogja őket az ember.

Egyszerűen jókedve támad az embernek attól, ahogy ezek az elborult karakterek péppé verik egymást a mozivásznon. De mi mást is várnánk David Leitchtől, a Deadpool 2 rendezőjétől, ha nem valami hasonlót? A filmkészítő igaz, hogy a Hobbs & Shaw című Halálos iramban spinoffal mellényúlt, de az Atomic Blonde, a kőkemény John Wick és a mutáns szuperhősös Ryan Reynoldsos agymenés már egész jó alapozások voltak A gyilkos járathoz.

Ezzel az új Brad Pitt-filmmel tényleg maximumra járatta a hülyeséget Leitch, de a jó értelemben mondjuk.

Brad Pitt nagyjából ugyanabba a kategóriába tartozik, mint mondjuk Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, vagy éppen Will Smith. Ők mindannyian olyan színészek, akiknek ha jegyet vált az ember az új filmjére, bízhat benne, hogy nem fog csalódni a teljesítményükben. Pitt nyilván hozza a kötelezőt, jól áll neki a balszerencsés, mini Buddhaként viselkedő Katica szerepe.

De hát mi nem áll jól Brad Pittnek? – tesszük fel a költői kérdést.

A gyilkos járatban a poénok ülnek, jó párszor felröhög az ember, és az érzelmi csúcspontok is működnek. Mondjuk utóbbiak csak egy ideig, mert azért ez az akciófilm is beleesik abba a hibába, ami a zsánernek a sajátja. Egy 15 perccel hosszabb, mint kellett volna lennie. Azt gondoljuk, hogy mindenki meghalt, majd kiderül, hogy mindenki él, csak azért, hogy újra mindenki meghaljon. Nyilván picit túlzunk, de akit idegesít az infantilis humorizálás, az A gyilkos járatot inkább kerülje el, a saját idegrendszere érdekében. A többieknek, akik szeretnek laza, szórakoztató filmeket nézni, van egy jó hírünk. Ez az. Viszonylag jól átgondolt forgatókönyvvel, így nem fullad ki olyan látványosan, mint mondjuk a netflixes Red Notice.

Biztos, ami biztos, A gyilkos járatot megtömték egy csomó jól ismert hollywoodi sztárral. Nem lőnénk le őket, mert elvenne az élményből. Nagyrészt mondjuk csak körítésnek voltak ott, Brad Pitt mellett inkább a kevésbé ismert Joey King vitte a pálmát – kérjük a színésznőt több negatív szerepbe castingolni, mert valami elképesztően utálatos volt itt a Herceg szerepében. De ugyanez elmondható a brit bérgyilkos testvérpárról, Katica riválisairól, Mandarinról (Aaron Taylor-Johnson) és Citromról (Brian Tyree Henry). Utóbbi duó is sűrűn lopta a show-t. Érdekes mixet alkotnak ők a filmben az ázsiai stílussal, és a modern japán körítéssel, meg kell hagyni.

Talán ez is a legjobb szó A gyilkos járatra, hogy érdekes film. Na, de hogy idén nyáron ennél szórakoztatóbbat nem nagyon láttunk, az is biztos. Bőven megéri a mozijegy árát, sőt akár egy újranézést is. Ráadásul azon alkalmak egyike, amikor cefet jó a szinkron.

8/10

A gyilkos járatot augusztus 4 óta játsszák a magyar mozik, jelenleg is látható.