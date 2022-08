Eddigi legsötétebb évadával tért vissza a Netflix sikersorozata

Végre elkezdett a Locke & Key – Kulcs a zárját felérni az alapanyaghoz? Itt volt már az ideje, mert a Joe Hill és Gabriel Rodriguez által jegyzett, alapul szolgáló képregénysorozathoz képest a tévés adaptáció csúnyán fel lett vizezve. A Netflix valamiért abban látta a potenciált, hogy a Harry Potterre emlékeztető, varázslatos-misztikus, az egész családnak szóló produkciót gyártanak inkább. Igaz, ennek a könnyedebb verziónak is megvoltak a maga pillanatai az első két évad során, ám jogosak voltak azok a vélemények, amelyek azt sérelmezték, hogy egyszerűen kitörölték azt a horrorisztikus tálalást, ami a Locke & Key-füzeteket nagyszerűvé tette.

Arra, hogy a széria komolyabb hasonlóságot mutasson a képregénnyel, egészen a harmadik évad premierjéig kellett várnunk. A Netflix augusztus 10-én tette közzé a Locke & Key – Kulcs a zárját utolsó, nyolc részből álló adagját, az évadnyitó pedig váratlanul darkos lett.

A Locke család talán még sosem volt ennyire szétzilált... Az alakváltó démonnal, Dodge-dzsal való hosszú küzdelmük hiába zárult győzelemmel, a nagytesó, Tyler (Connor Jessup) elvesztette szerelmét. A srác emiatt jó messzire költözött attól a néha hátborzongató misztikumtól, amit a Kulcsház rejteget. A família által birtokolt kastélyban, ha valaki nem tudná, olyan kulcsok rejtőznek, amelyek különleges képességekkel ruházzák fel az embert: vagy mások tudatába léphetünk be velük, esetleg szellemként repkedhetünk általuk a világban... A lehetőségek tárháza végtelennek tűnik.

Nagy különbség az eddig látottakhoz képest, hogy az utolsó évad nyitórészében a Locke gyerekek anyukája, Nina (Darby Stanchfield) vállait is nyomja már a családi titok, hiszen az egyik kulcsnak köszönhetően ő is emlékszik mindenre. Kinsey (Emilia Jones) továbbra is a filmforgatással és most már esküvőszervezéssel van elfoglalva, míg szabadidejében a leányzó Bode-dal, a legkisebb tesóval (Jackson Robert Scott) együtt állatbőrbe bújva kergetőzik az udvarban.

Egészen addig, amíg be nem kopog két szörnyűséges boszorkány. Bode fogságba kerül, és ha mindez nem lenne elég, a bajt tetézi, hogy felbukkan az előző szezon fináléjában felvezetett, amúgy a Lostban látott, Kevin Durand által játszott Frederick Gideon – az új főgonosz, akihez képest Dodge kispályás kezdőnek tűnik... Na és a nyitányban kapunk egy emlékeztetőt arról is, hogy Eden (Hallea Jones) felakadt szemekkel, szanaszét tört végtagokkal fekszik holtan annak a bizonyos kútnak az alján, amely az első galibát okozta.

Ugyanaz a családbarát sorozat egyáltalán még a Locke & Key – Kulcs a zárját, amelyet minden szappanoperás fordulata és a Harry Pottert lekoppintó stílusa ellenére megszerettünk?

Részben (sajnos) igen. A Locke & Key – Kulcs a zárját gyengeségei, mint mondjuk a förtelmes különleges effektek és a megmosolyogtató mellékszereplők nem tűntek el. Ugyanakkor végre most először azt mondhatjuk, hogy a varázslatos kulcsok láthatóan nagyobb szerephez jutottak. A főszereplők tudják, hogyan használják őket, nem esnek kétségbe, amikor egy-két vérszomjas természetfeletti lény támad rájuk. Hanem használják az eszüket, és összedolgozva eldádázzák őket.

Azt sosem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha a Netflixnél bele mernek állni egy olyan irányba a Locke & Key – Kulcs a zárját esetében, mint ahogy a Sandman: Az álmok fejedelmével tették. Ha utóbbit nem csinálták volna meg, azt mondanánk, hogy a Joe Hill-adaptáció az egyik legszórakoztatóbb fantasy a streamingszolgáltatón. Így picit lejjebb csúszott a sorban, de még mindig nagyon szeretjük nézni. Még úgy is, hogy tisztában vagyunk vele, hogy a Locke & Key – Kulcs a zárját bőven a guilty pleasure kategóriába esik. Annak viszont bőven jó.

6,5/10

A Locke & Key mindhárom évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.