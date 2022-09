A tinik, akik rettegésben tartották Hollywoodot

A kétezres évek végén szinte minden celebmagazin egyetlen üggyel foglalkozott: ki lopta meg Paris Hiltont, Orlando Bloomot és Lindsey Lohant. A betörések komoly médiafigyelmet kaptak, minderről 2013-ban játékfilm készült. Most a Netflix háromrészes dokumentumsorozattal emlékszik vissza a történtekre – és két tettes is megszólal.

A Bling Ring, azaz hét tinédzser és fiatal felnőtt csapata 2008 októberétől 2009 augusztusáig – bevallásuk szerint – nyolc sztár otthonába törtek be és vittek el több százezer dollár értékű kézpénzt, ruhát, kiegészítőket és ékszereket.

A kaliforniai Calabasas városában a fiatalok celebeket loptak meg, például

a realitysztár és hotelörökös Paris Hiltont,

A narancsvidék színésznőjét, Rachel Bilsont,

és mindenki kedvenc tündéjét, Orlando Bloomot.

A fiatalokat elkapták, de itt nem állt meg a médiafelhajtás, hiszen a tárgyalások közben az egyik lány, Alexis Neiers éppen saját, Pretty Wild című realityműsorát forgatta, ez pedig azt jelentette, hogy a médiumok percről-percre követték az eseményeket.

A Netflix most dokumentumsorozatban próbálja bemutatni, mi is történt valójában. A Lopom a sztárom: A hollywoodi rablások igaz története betekintést enged két elkövető meglepően eltérő történetébe is, de megszólalnak a Pretty Wild készítői, az ügyvédek és az ügyészek, valamint Alexis családtagjai is.

Mindent a hírnévért

Hollywood és Los Angeles a hírnév – és a hírhedtség – szülőhazája, ezt a produkció tökéletesen bemutatja. A sorozat legnagyobb igazságát az egyik kerületi ügyész mondja ki:

Az ügyből mindenki híres akart lenni: még a rendőrök is.

A két megszólaló tettes, Nick Prugo és Alexis Neiers egymásnak többször ellentmondó története adja a dokusorozat alapját. Nick laza, nemtörődöm stílusával nem lesz a nézők kedvence, ahogy Alexis édesanyja sem, aki szinte csak arról beszél, hogyan akart a család bármilyen módon ismert lenni.

Az ügyet sokan már ismerik, Sofia Coppola rendező Lopom a sztárom című filmje 2013-ban még nagyobb nyilvánosságot adott a történetnek. Az egyik főszereplőt ráadásul az akkor igen népszerű Emma Watson alakította. Ez a karakter Nicki volt, azaz nem más, mint Alexis, aki a sorozatban kifejezetten negatívan beszél a filmről.

Elkeserítő, hogy a legnagyobb sztár a filmben engem játszik. Engem tettek a Bling Ring bandavezérévé. Ennek köze sincs a valósághoz.

– mondja a realitysztár a sorozatban.

Nick egész másképp állt hozzá a filmhez, hiszen a legnagyobb problémája a produkcióval az, hogy őt nem egy híres színész alakította. Ebből is érezhető, hogy a két megszólaló tettes mennyire másképp áll hozzá az ügyhöz, a hírnévhez és a dokumentumsorozathoz. Míg Alexis tisztázni szeretné, hogy a játékfilmtől eltérően sokkal kevesebb köze volt a rablásokhoz, mint a többieknek, addig Nick a sorozat végéig a megbánás semmilyen jelét nem mutatja.

A sztárkultúra sötét oldala

A Lopom a sztárom: A hollywoodi rablások igaz története azért is izgalmas, mert a tettesek ügyvédjei és a kerületi ügyészek is megszólalnak. Érdekes látni, hogy az ügyvédek egy része szintén hírnevet akart kovácsolni az ügyből, míg az ügyészek elborzadva tekintenek vissza az ügyvédek borzalmas döntéseire. Ilyen volt például Alexis Neiers interjúja a Vanity Fair-rel 2010-ben, amely annyira rossz fényben tüntette fel a realitysztárt, hogy a lány összeomlott.

Szintén megszólal a kétezres évek legnagyobb celebbloggere, Perez Hilton. Abban az időszakban nem volt olyan sztár, aki bármilyen okból ne szerepelt volna Perez blogján, ezért pedig sokan utálták is. A dokusorozatból érződik, hogy a férfi enyhe megbánással néz vissza erre a korszakra, hiszen olyan képeket és cikkeket közölt, amelyek majdnem tönkretették néhány sztár karrierjét. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a nézők úgy érezhetik, Perez is csak a hírnévért szerepel a sorozatban.

A produkció előnye, hogy a tetteseket nem próbálja áldozatnak bemutatni, hiába próbálják magukat jó fényben feltüntetni. Alexis és Nick története többször is eltér egymástól, a teljes igazságot valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. A többi tettes, Rachel Lee, Diana Tamayo, Courtney Ames, Johnny Ajar és Roy Lopez Jr. nem vállalta a szereplést, ők próbálnak minél inkább eltávolodni az ügytől, próbálnak normális életet élni.

A Lopom a sztárom: A hollywoodi rablások igaz története rámutat arra, hogy az emberek meddig képesek elmenni a hírnévért és hogy a kétezres évek celebkultúrája mennyi életet tett tönkre.

A folyamatos nyilvánosság Britney Spears összeomlásához és Lindsey Lohan drogproblémáihoz vezetett. Paris Hilton jött ki legjobban a sztárhármasból, akire mondhatjuk, hogy az első influenszer volt. Később asszisztense, Kim Kardashian lépett nyomdokaiba, aki jelenleg az egyik legkeresettebb influenszer és realityceleb.

A Bling Ring története meghatározó része volt ennek a celebőrületnek, és kétezres évek egyik legizgalmasabb története lett – amivel, úgy tűnik, még ma is érdemes foglalkozni.