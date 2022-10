Könnyet csalt a szemünkbe ez az új háborús film

Tucatnyi kihagyhatatlan alkotást tudunk felsorolni az elmúlt évtizedekből, köztük a Ryan közlegény megmentésével, az Ellenség a kapuknál című drámával, de a Dunkirk, a Fury és az 1917 is kihagyhatatlanok, utóbbiak mondjuk a közelmúlt termékei már. 2022 eddig nem bővelkedett háborús filmekben, bár ott volt a Top Gun: Maverick, amely letarolta a mozikat, és közel másfél milliárd dolláros bevételével beírta magát a történelembe. Hiánypótlóként érkezett az Apple TV+ kínálatába tehát a különleges címmel rendelkező Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja, Zac Efronnal a főszerepben, amely tényleg arról szól, amit a film címe sugall: egy elképesztő sörfuvarról.

A történet az 1960-as években kezd, és egy Chickie Donohue nevű fickót állít a középpontba, aki kereskedőként fél éveket tölt a tengeren, amikor pedig otthon van családjával, akkor délután háromig is simán alszik, hogy este elmenjen a haverjaival kocsmázni, majd induljon az egész körforgás az elejétől. A Zac Efron által játszott ürge egy iszákos estén a többi naplopóval együtt hallgatja, hogy a vietnámi háborúban nem áll a legjobban Amerika szénája. A kocsmatöltelékek el is kezdenek agyalni, hogy lehetne feldobni a seregben szolgáló társaik hangulatát.

Chickie elképesztően ostobán hangzó ötletet dob be: mi lenne, ha jó amerikai sört vinne katonáskodó haverjainak? Nem kell sokat várni, bár mindenki élből kiröhögi, Chickie igenis vállalkozik a feladatra, hajóra száll, hogy elvigye a jókedvet hozó nedűt a frontra.

A Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja ezer sebből vérzik, hiszen a rendező, a korábban az Oscar-díjas Zöld könyvet jegyző Peter Farrelly egyszerűen képtelen volt eldönteni, hogy háborús vígjátékot vagy drámát akar csinálni. A végeredmény az lett, hogy Chickie karakteréből egy bohóc lett, aki poénból indul neki a nagy útnak, de közben rájön, hogy Vietnám bizony kemény hely. Félreértés ne essék, Zac Efronnak jól áll a szerep, ő az, aki a sztorit vért izzadva egyben tartja. Ám valahogy mégis kilóg az összképből a figurája, aki mintha egy vígjátékból csöppent volna a fegyveres összetűzés közepébe.

Az Apple TV+ szeptember 30-án bemutatott filmjében Chickie bohókás megmozdulásaitól eltekintve nem sok mókás pillanat van. Épp ellenkezőleg, inkább egy tanmeséről van szó, amely azt igyekszik a szánkba rágni, hogy a háború rossz. Ebből a szempontból működik is a Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja, a főszereplő kisemberként csetlik-botlik a fronton, viszi a haverjainak a sört, akik közt akad, aki leszúrja a férfit, hogy mi a francnak jött ide, Vietnámban is kapható alkohol, más meg boldogan omlik Zac Efron karakterének nyakába.

Chickie időközben megismerkedik azzal az érzéssel is, hogy milyen az, amikor a háború elvesz tőle olyan embereket, akiket megkedvelt, szóval néha törölgettük tévénézés közben a könnyeinket a meghatottságtól. máskor viszont eszünkbe jutott, hogy a dühtől is kedvünk lenne sírni.

A Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja sajnos nem fog a legnagyobb háborús filmek közé emelkedni. Megbocsáthatatlan, hogy a készítők olyan nagy neveket, mint Russell Crowe-t és Bill Murray-t is elherdálták két iszonyúan szürke (egyikük fotóst, másikuk csapost alakít) szerepre. Miután lekerültek a képernyőről, szinte azonnal el is felejtettük, hogy benne voltak ebben a filmben.

Az alapvetés nagyon izgalmas, felkelti az ember érdeklődését, ám a sörfuvaros kaland kibontása esetlen lett: tempótlan, zavaros forgatókönyvvel, steril fényképezéssel, egy ide nem illő, de azért szerethető balekkel a főszerepben, aki amúgy a valóságban is létezett, hiszen a sztori megtörtént eseményeket dolgoz fel. Az Apple TV+ produkciója alapvetően erős identitásválsággal küszködik, legközelebb az íróknak, mielőtt nekiülnek a szkriptnek, a műfajt tisztázniuk kellene magukban. Mert ez így se nem dráma, se nem vígjáték.

A jó szándékot értjük, és értékeljük is. Kellenének a háborús filmek, a friss látásmódok, de ez most nem ütött akkorát. Egy átlag Netflix-filmhez képest a Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja még így is bőven nézhető, Zac Efron-rajongóknak egyenesen kötelező. Azt nem mondjuk, hogy évente újra fogjuk nézni, de egynek bőven elment, és a műfaj tényleg annyira ritkán jelentkezik új alkotásokkal, hogy meg kell becsülni azt a keveset, amit kapunk.

6,5/10

A Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.