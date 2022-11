Képtelenek voltunk sírás nélkül megnézni ezt az új romantikus filmet

A 2022-es év talán legnagyobb meglepetése filmes szempontból, hogy az eddig popsztárként a szórakoztatóiparban forgolódó Harry Styles elkezdte átértelmezni magát, és egymás után bukkan fel a komoly drámákban. A 28 éves angol annak idején a The X Factorban szólóénekesként bukkant fel, majd kiesését követően a One Direction tagjává vált, ám a fiúbanda feloszlása óta ismét egyedül nyomja. Watermelon Sugar című dalát unalomig játszották világszerte a rádiók, de a moziba járók is találkozhattak Stylesszal, mégpedig a Nincs baj, drágámban, ahol egy olyan fickó bőrébe bújt az extravagáns híresség, aki nejével, Alice-szel (Florence Pugh) kisvárosi, színlelt boldogságban telő hétköznapokat élt, egy titokzatos cégnek szolgálatot teljesítve.

Elég nagy véletlen, hogy Harry Styles legújabb filmje, A rendőröm (My Policeman) megint csak ugyanerről a témáról, vagyis a színlelésről szól. A főszereplő egy Tom Burgess nevű járőr, aki a tengerparton fut össze egy fiatal szőke szépséggel, Marionnal (Emma Corrin). A lány azonnal fülig bele is szeret Tomba, egy dologgal viszont nem számol, mégpedig azzal, hogy a rendőr suskusban egy múzeumkurátorral, bizonyos Patrick Hazlewooddal (David Dawson) folytat viszonyt.

A rendőröm egy picit sem tipikus szerelmi háromszög története, amit nagy kár, hogy a magyar mozik nem mertek bemutatni, mert helyenként olyan szép a fényképezés, hogy még a tévéképernyőn nézve is elámultunk rajta. Michael Grandage rendezése, mely Bethan Roberts 2012-es regényét veszi alapul, egy rettenetesen érzékeny románc ráadásul. Nem is csoda, hogy egy csomó néző azután, hogy az Amazon Prime november 4-én bemutatta, pszichológus után kiáltott. A rendőröm valóban az a fajta film, amely összetöri a néző szívét, egyszerűen képtelenség néhány könnycsepp elmorzsolása nélkül megnézni.

Bár a történet elég lassacskán csorog előre, mégis tagadhatatlanul ott van ezekben a karakterekben az a bizonyos plusz, ami ahhoz kell, hogy érdeklődjünk irántuk. Styles visszafogottsága most kifejezetten jól jön, hiszen egy olyan rendőrről van itt szó, aki képtelen elfogadni saját magát és a David Dawson-féle Patrick iránti vonzódását. A korszellem pedig rá is tesz egy lapáttal Tom kínjaira, merthogy az ötvenes évek nem éppen píszí időszak volt, az elfogadásnak a csírája sem létezett. A főszereplőhöz hasonlóan Marion ugyancsak tragikus figura, aki képtelen kilépni ebből a rossz kapcsolatból, inkább hozzámegy a fickóhoz, és színleli a boldogságot. A koronában látott Emma Corrin minden rezdülése megér egy misét, nagy szerencsénk, hogy a Netflix felfedezte és befuttatta a színésznőt.

Ahogy az egyik jelenetben hangosan kimondják, minden szerelem tragédiával végződik, és ez az Amazon Prime filmjére hatványozottan igaz.

Elvégre a rendőr és a kurátor bimbózó kapcsolata sosem teljesedhet ki igazán, és a harmadik fél, a feleség is egy nyomorúságos életbe kényszerül bele. Mindezek mellett tragikusan szép, már-már gyötrő kifejtést kap az is, hogy a főszereplők sok-sok évvel később hova jutnak el azáltal, hogy saját gyenge jellemük és a körülmények áldozataivá válnak egyszerre. A jelenhez közelebbi szálon már a kilencvenes években járunk, az immár idős Tom (Linus Roache) és Marion (Gina McKee) között romantikus szikrának nyoma sincsen, végtelenül megkeseredett emberek lettek mindketten, az egykori szerető Patrick (Rupert Everett) pedig ismét feltűnik a színen. A régi sérelmek tehát ismét felszínre bukkannak, ami magával hoz némi, a múlton való morfondírozást.

A film nagy kérdése, hogy késő-e kitörni a mókuskerékből, változtatni a megszokásokon, és a boldogság útjára lépni. A rendőröm az Oscar-gálán biztosan nem lesz a főbb esélyesek között. Nem a szereplőgárdán múlik, akik mindvégig ihletetten teljesítenek, inkább a túlságosan ráérős forgatókönyv, valamint a film időnkénti céltalanságának hibája az egész. Az írók nem mertek annyira beleállni a provokatív témába, így a végeredmény sem lett annyira meghökkentő, mint vélhetően szerették volna. Az igaz, hogy a végére bedarálja az embert lelkileg a sztori, de kevés az emlékezetes mondat, a kemény fordulat és úgy egyáltalán az életszagú körítés ahhoz, hogy ebből valami fenomenális kerekedjen ki.

A rendőröm így is teljesen korrekt romantikus filmdráma, a százas zsepi kelleni fog hozzá, mert az érzelmes részek legalább működnek benne, és a könnycsatornákat durván működésre bírják.

6,5/10

A rendőröm (My Policeman) magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.