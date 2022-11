Ezt az új horrorfilmet most rögtön nézze meg mindenki

Elég, ha olyan címekre gondolunk, mint a vámpíros Engedj be!, a Magyarországon forgatott, szektás Fehér éjszakák, vagy Lars von Trier bármelyik agymenése, köztük az Antikrisztus és a Melankólia, de amúgy a szuperhősös zsánert felforgató The Innocentset is simán ebbe a kategóriába tudjuk sorolni.

Az illusztris listához idén nyáron csatlakozott A keltetés (Hatching) című új finn horror, melyet június 16-án tűztek vászonra a mozik, pár hete pedig a SCREAM! névre keresztelt, főképp rémisztő tartalmakat kínáló magyar streamingszolgáltatóra is felkerült.

A keltetés egy igazi kirakatcsaládról szól, akik maximálisan kifelé élik az életüket. Az anyuka (Sophia Heikkilä) vloggerkedéssel foglalkozik, és boldog-boldogtalan elé tárja az interneten a saját és szerettei hétköznapjait. A valóságban azonban ezer sebből vérzik a família, a nő csúnyán abuzálja és lelkileg terrorizálja a tornában tehetséges kislányát, Tinját (Siiri Solalinna), a férjét (Jani Volanen) meg orrba-szájba csalja.

Egy napon aztán Tinja a közeli erdőben egy furcsa tojásra lel, amit azzal a szándékkal visz haza, hogy megmentse és felnevelje a benne növekvő apróságot. A főszereplőt alakító Siiri Solaninna nagyszerű castingnak bizonyul, hiszen életszagú játékával remekül hozza el nekünk a megfelelési kényszertől szenvedő, jó tanuló, jó sportoló Tinját. Ugyanakkor azt is bebizonyítja, hogy tényleg nem életkorfüggő, hogy valaki képes-e komplex, kiemelkedő alakításra. A horrorisztikusabb jelenetekben Solannina simán olyan szintű teljesítményt nyújt, mint amit anno az Engedj be! gyerekvámpírja, Lina Leandersson letett elénk az asztalra. Sőt!

Na jó, de miről is van szó pontosabban? Ahogy halad előre a cselekmény, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a tojás Tinja fájdalmából táplálkozik. Így lesz egyre nagyobb, amíg ki nem kel, és egy szörnyűséges, egyik ismert fajra sem hasonlító lény bújik ki belőle. A lány először persze megrémül, de később barátkozni kezd a nem hétköznapi szerzettel, akiről direkt nem mutatunk képet.

Mert A keltetés szörnyetege akkor üt a legnagyobbat, ha az ember úgy megy bele a filmbe, hogy fogalma sincs, mire számítson. Garantáljuk, sokkoló lesz a látvány.

Kritikaként simán felhozhatnánk a finnek új horrorjával kapcsolatban, hogy a főszereplő kislányon kívül nagyon basic karaktereket mozgat. De tulajdonképpen ez is volt a célja a rendezőnek, az amúgy elsőfilmes Hanna Bergholmnak, hogy bemutassa a modern társadalom rákfenéit, na és hogy a szülők oda nem figyelése, illetve a közösségi médiának való letérdelés könnyen ahhoz vezethet, hogy a gyerekünkből kibújik egy bosszúszomjas bestia.

A film ezt a metaforát, a bennünk élő szörnyeteget nagyon szépen végigvezeti, az utolsó jelenet pedig pontosan a jó forgatókönyv miatt csapja képen annyira az embert, hogy képtelenek leszünk megállni, hogy napok múlva is ezen agyaljunk. Azoknak, akik amiatt nem néznek horrort, mert félnek a jump scare-ektől, a hirtelen ijesztgetésektől, jó hírünk van.

A keltetés inkább egy pszichológiai body horror, néhány undorítóbb húzásuk van csupán a készítőknek, de ettől a filmtől senki szíve nem fog leállni. Mondjuk a borzongás így is tuti biztos.

A keltetést nevezhetnénk valami perverz coming-of-age, azaz felnövéstörténetnek, de az E. T. – A földönkívüli című Spielberg-klasszikus beteges átdolgozásának is simán beillik ez a film... ha pontosak akarunk lenni, mégis inkább egy horrorba csomagolt társadalomkritikáról van itt szó, ami mélyen elgondolkoztat, és egy némiképp komikus-megdöbbentő szörnydizájnnak, valamint a csattanós finálénak köszönhetően velünk marad sokáig. Innentől jobban odafigyelünk majd a SCREAM! filmjeire, mert bár a kínálat egy Netflixhez vagy HBO Maxhoz képest sokkal karcsúbb, akadnak rajta igazi gyöngyszemek. A keltetés például az.

8/10

A keltetés szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a SCREAM!-en.