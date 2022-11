Ha a Netflixen menne, most mindenki ezt a sorozatot nézné

Ennek egyszerű oka van: az Apple TV+ nevű streamingszolgáltató, amely otthont ad a produkciónak, soha nem lett igazán felkapott Magyarországon. Vérzik a szívünk, mert biztosak vagyunk benne, hogy ha A Moszkitó-partot a Netflix adná, mindenki a függője lenne, és a közösségi médiában is kommentek százai dicsőítenék a november 4-én második évadával visszatért produkciót.

De miről is van szó benne? A történet középpontjában egy Allie Fox (Justin Theroux) nevű öntörvényű feltaláló áll, aki családját elég spártai körülmények közé kényszeríti: gyerekeinek nem engedi, hogy iskolába járjanak, vagy telefonjuk legyen, és azt sem, hogy a nagyszüleikkel beszéljenek. A furcsa életmódnak az az oka, hogy Allie és neje, Margot (Melissa George) a hatóságok elől bujkálnak. Hogy a házaspár mit követett el pontosan, a hét részből álló első évad során nem derül ki pontosan, csak annyi, hogy az NSA ügynökei rájuk találnak, így a Fox családnak menekülnie kell. Árkon-bokron keresztül, Mexikót is érintve, ahol további ellenségeket szereznek. Így az évadzáróra már a maffia is a nyomukban van.

A sorozat legerősebb láncszeme maga a főszereplő, Justin Theroux, aki az HBO-s A hátrahagyottakban (The Leftovers) is zseniálisan hozott egy Allie habitusához közel álló, úgyszintén csúnyán meggyötört fickót. Theroux minden rezdülése aranyat ér, rajta kívül kevesen tudnák így eljátszani a titkolózó feltalálót. A színésznek egyébként A Moszkitó-part a valóságban is egy családi projekt, hiszen az alapul szolgáló, 1981-es regényt Justin Theroux nagybácsikája, Paul Theroux jegyezte. 1986-ban pedig Harrison Ford főszereplésével készült már belőle egy filmváltozat, de valószínűleg idehaza azt is olyan kevesen ismerik, mint ezt, az eredeti sztorit jelentősen átdolgozó, modern változatot.

A forgatókönyv néha botladozik, de a színészgárda és a gyönyörű, mozis fényképezés kárpótol bennünket: a Theroux-féle alfahímmel szemben gyönyörűen felveszi a kesztyűt a feleséget alakító Melissa George, akinek a karaktere, Margot egyre bátrabban lép előre az árnyékból, és vezeti családját. Hasonlóképp élményszámba menő karakterfejlődés zajlik le Allie és Margot gyerekeiben, a kezdetben nagyon szende Charlie (Gabriel Bateman) pár epizód alatt eljut odáig, hogy hidegvérrel lepuffant egy rosszfiút, míg Dina (Logan Polish) egyre sűrűbben kezdi a gyakorlatias, kreatív oldalát felmutatni a menekülések során.

A Moszkitó-part kicsit olyan, mint a Breaking Bad, csak itt nem egy emberrel száll el a ló, hanem az egész családdal. Szóval az alapkoncepció irtó izgalmas.

Az Apple TV+ sorozata, ahogy fentebb írtuk, már november 4-én visszatért a második évadával. Csak azért nem írtunk korábban róla, mert a szezonnyitó akkora töltelék lett, hogy napokig a fejünket fogtuk miatta. Képesek voltak ugyanis az alkotók több mint egy év várakozás után egy flashback részt az orrunk alá nyomni. Ami minimum merésznek nevezhető húzás, de azt is mondhatnánk, hogy tiszta őrület. Mert egészen konkrétan szomjaztunk rá, hogy megtudjuk, vajon mi lesz Foxékkal a guatemalai dzsungel mélyén...

Tegyük hozzá, a Fox szülőkről és a bujkálás, valamint a menekülés miértjéről sokat megtudtunk azért a premierben. Csakhogy egy ennyire töltelék epizódot valamikor az első évad kellős közepén kellett volna elsütni, nem most.

A második évad második része már egy fokkal jobb lett, azért is, mert végre haladt előre Allie-ék története a jelenben. Mit haladt, rohant, hiszen a főszereplő élete egyik pillanatról a másikra került veszélybe, a hajó, amellyel Foxék eddig utaztak, léket kapott, és még egy éhes krokodil is megnehezítette kedvenceink haladását.

Egzotikus helyszínek és kultúrák szempontjából A Moszkitó-part sosem gyengélkedett, nincs másik olyan sorozat, amely a főhőseit ennyire extrém körülmények közé szorítaná.

És higgyék el, van abban is valami üdítő, hogy a törvénnyel önként szembeszegülő Walter White-ot a készítők tudatosan egybemossák a legendás ezermester MacGyverrel, és végeredményként megkapunk egy olyan eszement csávót, mint Allie. Mi csak a képernyőre meredünk, de minden alkalommal, amikor A Moszkitó-part elé leülünk – hetente jön egyébként az új adag belőle, péntekenként –, kicsit megemelkedik az adrenalinszintünk, amikor eszünkbe jut: egyre több rohadék liheg a Fox család nyakában.

És a legszebb az egészben? A Moszkitó-család főszereplői is elég rohadékok, így fogalmunk sincs néha, kinek szurkoljunk igazából.

A pontozást tekintve nehéz dolgunk van, mert ha a teljes első évadot nézzük, akkor az simán valahol a 9/10 környékén mozog. A második etap visszatekintős kezdése maximum a 6/10-et éri el, míg a cikk írásának pillanatában kiadott legutóbbi epizód már megüti a 7,5/10-et. Aggódunk a folytatással kapcsolatban, nehogy megmaradjon ez a hullámzó tendencia, mert akkor a teljes évados kritikánkban kénytelenek leszünk azt mondani, az Apple kinyírta a nagy kedvencünket. Persze a zseniális első szezont így sem veheti el tőlünk senki, hála a jóistennek.

A Moszkitó-part magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.