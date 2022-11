A galaxis őrzői karácsonyi különkiadása a legviccesebb dolog, amit idén láttunk

A Marvel amellett, hogy továbbra is évi három-négy új filmmel csábít minket a mozikba, 2021 januárja, vagyis a WandaVízió bemutatása óta a Disney+-on is válogatott tévésorozatokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Ezek között vannak zseniálisak, mint a Loki és a Holdlovag, de nagyrészt középgagyi tartalmakról van szó, elég A Sólyom és a Tél Katonáját, az évad közben összeeső She-Hulkot vagy éppen a Nickelodeon-korszakot megidéző Ms. Marvelt megemlíteni.

A hullámzó színvonal mellett egynek azért örülhetünk, a disney+-os szériákat elég nagy sikernek könyvelhették el a stúdió fejesei, így Kevin Feige-ék elkezdtek ünnepi különkiadásokat is gyártani. Amelyek közül a halloweenre időzített Éjjeli Vérfarkas se lett rossz a maga oldschool horror stílusával, de a november 25-én bemutatott A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás szó szerint mindent visz.

Mi magunk is feltesszük a kérdést, amikor már novemberben elkezdenek ömleni ránk a karácsonyi filmek és sorozatok, hogy nincs egy kicsit túl korán ehhez? Abban az esetben azonban, ha tényleg van mondanivalója az alkotónak, nem haragszunk rá, hogy szaloncukorpapírba csomagolja a történetet. Márpedig James Gunn az első, 2014-es A galaxis őrzői-film óta egyengeti Peter Quillék sorsát. Egy olyan kozmikus csapatét, amelynek tagjait előtte nem sokan ismerték, most pedig milliók várják tűkön ülve a trilógia lezárását. Ehhez szolgál afféle felvezetésként is az Ünnepi különkiadás. A rajongóknak nem ajánljuk, hogy kihagyják, mert olyan új infókat tudunk meg a karakterekről, amik kulcsfontosságúak. Emellett humorból, akcióból, érzelemből, bajtársiasságból sincs hiány – ahogy azt megszokhattuk.

A történet szerint az őrzők megvették a mozifilmekből jól ismert Tudásteret a Gyűjtőtől, és új kéglijüket pofozgatják éppen. A csapat vezetője, Űrlord (Chris Pratt) viszont eléggé maga alatt van. Mantis (Pom Klementieff) és Drax (Dave Bautista) párosa arra jut, hogy biztosan azért, mert a retró slágerekért rajongó, folyton táncikáló fickó nevelőapja, Yondu (Michael Rooker) tönkretette számára a karácsonyt még anno. A galaxis őrzői két legidiótább tagja elindul tehát a Földre, hogy ajándékot szerezzen Peter Quillnek. Ugyan mi baj lehetne ebből?

Mantis és Drax nem fogják vissza magukat, először lesokkolnak pár járókelőt azzal, hogy elfelejtik az űrhajójukat láthatatlanná tenni, aztán jól berúgnak egy bárban, majd felkerekednek Űrlord karácsonyi ajándékáért. De nem a plázába mennek vásárolni, hanem a híres színész, Kevin Bacon házához, akit azzal a lendülettel el is rabolnak. Tudniillik Peter Quill hatalmas Footloose-rajongó, a társainak pedig annyit lelkendezett ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy az őrzők úgy vélték, a legnagyobb ajándék az lehet vezetőjüknek, ha az egykori főszereplővel lepik meg őt. Így visszaállítva Űrlord hitét a karácsonyban.

Ki merjük jelenteni, hogy A galaxis őrzői különkiadása instant klasszikus.

James Gunn érti ezeket a karaktereket, és tudja, hogyan kell még kedvelhetőbbé tenni őket. A Dave Bautista által játszott Draxet eddig is imádta mindenki, most azonban a készítő valami hasonló bravúrt hozott össze a Bosszúállók-filmekben még a háttérben toporgó Mantisszel kapcsolatban. Pom Klementieff itt nyújtott alakításán végig szakadtunk, nem tudtuk egyszerűen eldönteni, hogy ő-e a viccesebb, vagy pedig Drax. Mantist sikerült úgy elmélyítenie Gunnak, hogy ő lett a csapatból az egyik legnagyobb kedvencünk. A többiek hozták a kötelezőt, Groot aranyosan ismételgette a nevét, Rocket szimplán Rocket, Nebula pedig a maga morcos stílusát hozva igyekezett besimulni a többiek közé. Nem sok sikerrel, tesszük hozzá.

Még mindig az a legjobb A galaxis őrzőiben, hogy picit sem érződik úgy, hogy a karakterek a Marvel-világnak a tagjai lennének. Sokkal inkább azt gondolhatnánk, hogy valami könnyedebb Star Wars-sztoriból mentették át őket ide. Természetesen nincs így, de a szuperhős-univerzum sokszínűségén és élvezhetőségén nagyot lendítenek.

Az Ünnepi különkiadásban, bár úgy érezzük, az éneklést kicsit túltolták, felcsendül két remek dal is, itt és itt lehet újrahallgatni. Nálunk ezek szólnak majd a karácsonyfa díszítésekor. Illetve abban is egészen biztosak vagyunk, hogy az ünnepek alatt még legalább egyszer megnézzük A galaxis őrzői karácsonyi kalandját, ami a lore szempontjából is fontos, ugyanakkor teli van emlékezetes beszólásokkal, poénokkal – na és persze egy olyan csapattal, amelynek tagjai egymástól különbözőbbek nem is lehetnének, mégis összetartoznak, egy nagy családként. Az érzelmi csúcspontok a sok baromkodós jelenet ellenére működnek, elmorzsolunk néhány könnycseppet, és a katarzis is ott van a végén.

Egy ehhez hasonló kisebb, főleg rajongóknak szánt extrától nem kis dolog. Nyilván, aki Marvel-rajongó, azon sem fog meglepődni, hogy a stáblista alatt pluszjelenet is van. Ami ráteszi az i-re azt a bizonyos pontot. Mi konkrétan eldobtuk tőle a távirányítót, úgy röhögtünk.

9,5/10

A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás a Disney+-on elérhető, szinkronnal és magyar felirattal.