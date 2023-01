Megszakadtunk a röhögéstől, olyan vicces a Netflix új vígjátéksorozata

Sűrűn panaszkodunk amiatt, hogy bár a dráma műfaja dübörög jelenleg a tévéiparban, olyan szitkomokból, amelyeken úgy igazán jóízűeket lehet nevetni, nincs túlkínálat. Pedig annak idején, legalábbis a brutális nézettségi adataikból kiindulva, igenis volt rájuk kereslet. Nemcsak az egymással civakodó családtagokról szóló produkciókra, mint, mondjuk, az Egy rém rendes család és a Kaliforniába jöttem, hanem a szedett-vedett baráti társaságokra koncentráló alkotásokra is, ez utóbbiak közül kiemelnénk a talán idehaza nem annyira ismert, de zseniális Freaks & Geekst, a Communityt, és persze az olyan mainstream darabok mellett sem lehet elmenni szó nélkül, mint a Jóbarátok, az Így jártam anyátokkal és az Agymenők.

Az Azok a 70-es évek show, mely az amerikai FOX csatornán 1998-tól 2006-ig futott, és az összesen 8 évada alatt 200 epizódot ért meg, tulajdonképpen a családi és a haverkodós szitkomok legjobb aspektusait keverte össze, és egy hat főből álló tinicsapatot állított a középpontjába, akik egy wisconsini kisvárosban, Point Place-ben tengették hétköznapjaikat, a Star Wars-imádó és tipikus jófiú Eric Forman (Topher Grace) pincéjében lógva. A szereplőgárda mostanra világsztároknak számító színészeket indított el a pályájukon, például Ashton Kutchert, aki itt egy buta szépfiút játszott, Mila Kunist, aki a Jackie nevű szép naivát alakította, de a balhéi ellenére Danny Masterson is nagy névvé nőtte ki magát, és Laura Prepont is itt láttuk először brillírozni, még jóval az Orange is the New Black előtt.

A szitkom mostanra kábé legendának számít, még úgy is, hogy idehaza csak az igazán vájt fülűek ismerik. Komoly pozitívum tehát, hogy bár a széria feltámasztása azoknak fog legjobban tetszeni, akik látták a 70-es években játszódó elődöt, a Netflixen január 19-én bemutatott Azok a 90-es évek show önmagában is megállja a helyét.

Az események kiindulópontja nagyon hasonló, mint az eredeti szériában, Leia Forman (Callie Haverda), akit apja, Eric nem meglepő módon Leia Organáról nevezett el, nyaralni érkezik a nagyszüleihez Wisconsinba. Az öregek nem változtak túl sokat ahhoz képest, amikor utoljára láttuk őket: Red (Kurtwood Smith) még mindig azért kel fel reggelente, hogy nagyokat zsörtölődjön mindenen, míg neje, Kitty (Debra Jo Rupp) a türelmes tündérkeresztanya, aki mosolyogva csitítgatja őrjöngő urát.

Bár Leia az apjához hasonlóan hatalmas kocka, és nem túl jók a szociális készségei, mégis jó helyre talál abban a bizonyos pincében.

Merthogy a szomszéd kölykök, köztük a rebellis Gwen (Ashley Aufderheide), a saját szexualitásához az akkori korszellemhez képest meglepően nyíltan hozzáálló, meleg Ozzie (Reyn Doi), a fafejű Nate (Maxwell Acee Donovan) és csinos barátnője, Nikki (Sam Morelos) lelkesen barátkozni kezdenek vele. Ja, és persze ne feledkezzünk el Michael és Jackie fiáról, Jayről (Mace Coronel) sem, aki bizonyos tekintetben tiszta Ashton Kutcher.

A nagy klasszikusok feltámasztása mindig veszélyes, de szerencsére a forgatókönyvírók ezúttal megerőltették magukat, és az Azok a 90-es évek show poénjai meglepően jól ülnek. El is felejtettük már, hogy mennyire szeretjük az itt is használt pörgős egysorosokat, amelyekkel a karakterek ütik egymást verbálisan. A fiatal szereplőgárdát, a tiniket az elején nehéz megszokni, de ahogy halad előre az évad, melyből egyelőre 5 részt láttunk, úgy nőnek a szívünkhöz.

Ráadásul a tranzíciót megkönnyíti, hogy az Azok a 70-es évek show ismerős arcai szinte folyamatosan fogják a kezünket. Itt gondolunk elsősorban a nagyszülőkre, akik minden jelenetükben villognak, de az anyasorozat legnagyobb sztárjai is hosszabb-rövidebb ideig vendégszerepelnek. Igen, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace és Laura Prepon is, a még mindig elég kangörcsös Fezt alakító Wilmer Valderrama pedig egész komoly sztoriszálat kap: a piperkőc srácból menő fodrász lett – és ez utóbbi tényen már önmagában megszakadtunk a röhögéstől.

Amúgy is jókat lehet nevetgélni a sorozaton, amely picit visszahozza a klasszikus szitkomok korát. Igaz, csak 10 rész erejéig, de az oldschool sorozatrajongóknak, meg vagyunk győződve, legalább annyira jól fog esni mindez, mint nekünk. Főleg azoknak, akik szerették és nézték az Azok a 70-es évek show-t.

A kalandok, amelyekbe a fiatalok belekeverednek, nem annyira érdekfeszítőek azonban, és nem váltják meg a világot. Van itt minden, füvezés, sörvedelés és közös Szabadítsátok ki Willyt!-nézés. Persze a nosztalgiafaktor, ideértve a tékába járást, megszépíti a dolgokat, de a történet komplexitását tekintve az összkép számunkra nem annyira pozitív. Ráadásul Leia és talán Jay kivételével a többiek képtelenek a nagy elődök által hagyott űrt akár csak minimálisan betölteni az elején. A helyzet később javul, de a castingosok végezhettek volna pár fokkal jobb munkát.

Az Azok a 90-es évek show a könnyed sorozatok között egy üde színfolt, mely nem erőltet ránk túl sok nosztalgiát, így a régi szereplőkre építő jelenetek és beszólások ebből kifolyólag nagyon jól működnek. Red és Kitty párosa néha ellopja a show-t az új arcok elől, akik bár az elején némiképp szenvednek, de időközben jó kis kémia és kapcsolatrendszer alakul ki közöttük. Nem mondanánk, hogy bármelyiküknek is esélye van, hogy az új Ashton Kutcherré vagy Mila Kunisszá váljon, de korrekt, amit letesznek az asztalra. A humor, bár néhol bárgyú, megmosolyogtat, sőt... hangosan meg is nevettet. Hát kell ennél több, amikor szitkomot néz az ember? Szerintünk nem.

Amennyiben a Netflix úgy dönt, hogy új évadot rendel be az Azok a 90-es évek show-ból, kicsit sem leszünk mérgesek. Simán elnézegetnénk ezt a sorozatot 3-4 évadon keresztül, annyi bőven van benne.

7,5/10

Az Azok a 90-es évek show szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.