Végre egy ötletes filmmel rukkolt elő a Netflix

Dél-Korea film- és sorozatipara mostanra megkerülhetetlen a modern szórakoztatóiparban. Az egész jelenség akkor kezdett lendületbe jönni, amikor az Élősködők elvitte a legjobb filmnek járó szobrocskát az Oscarról, és a cannes-i filmfesztiválon is Arany Pálma-díjat nyert, aztán nem sokkal később bedurrant a Squid Game az első évadával, és mindenki majd megőrült a Netflix sorozatáért.

Azok, akik a fent említett produkciókkal kapcsolódtak be az egész dél-koreai őrületbe, simán lemaradhattak olyan nagyszerű művekről, mint a 2003-as és mostanra kultikusnak számító Oldboy vagy a pár éve bemutatott zombis Vonat Busanba, amely a Walking Deadbe belefásult embereknek megmutatta, lehet ezt a műfajt még jól csinálni. A Vonat Busanba és talán kevésbé ismert folytatása, a Peninsula alkotójától, Jeon Szang-hótól jött január 20-án a Netflixre a JUNG_E című új sci-fi, amely első ránézésre és az amúgy megtévesztő előzetesek alapján sokszor látott tucatakciófilmnek tűnhet, de aki ezt hiszi, nagyobbat nem is tévedhetne.

A történet a XXII. századba kalauzol, amikor a klímaváltozás miatt az emberiség nagy része az űrbe menekül. A Föld és a Hold között lebegő, futurisztikus óvóhelyek lakosai között azonban feszültség pattan ki, amely lázadásba torkollik, és kitör egy heves polgárháború. A katonai dráma tehát nyilván nem maradhat ki a JUNG_E-ből, ám meglepően ötletesen tálalva kapjuk. A nyitójelenetben egy elit kommandóst, bizonyos Jun Dzsung-jit (Kim Hjun-dzsu) látunk ijesztő robotokkal küzdeni, egészen addig, amíg le nem áll a szimuláció, és ki nem derül, hogy a háborús hős tulajdonképpen már halott, a tudatát viszont lementették, és robottestbe került, a szakemberek pedig éppen azon izzadnak, hogy általa megalkossák a szuperkatonát, aki véget vet a konfliktusnak.

Külön pikantériát ad a dologhoz, hogy a tudósnőt, Jun Szeo-hjunt (Kang Szú-jeon), aki JUNG_E fejlesztésén dolgozik, egészen intim szálak kötik a kísérlet alanyához. Többet nem lőnénk le a cselekményből, mert a Netflix új dél-koreai sci-fije úgy a legjobb, ha az ember a lehető legtöbb fordulatot saját maga fedezi fel. Ezekből nincs kevés szerencsére, a legtöbb ráadásul olyan erővel rúgja hasba az embert, mint egy jól megtermett ló.

A JUNG_E annak ellenére hogy olyan, kurrens sci-fikből kölcsönöz jó pár elemet, mint az Alicia Vikander főszereplésével készített Ex Machina, a Ghost in the Shell vagy a Terminátor, mégis egyedi tud lenni. Köszönhetően annak, hogy a tudóst és a katonát alakító színésznők mindketten nagyot játszanak, és ügyesen hozzák a futurisztikus, groteszkbe hajló világ hülyeségeitől megtört embereket.

A Netflix filmjében meglepően sok az ide-oda sétálgatós párbeszéd, kevés a helyszín, már-már kamaradrámáról van szó, így aki a jövőben játszódó, nagyszabású háborús filmet vár a JUNG_E-től, az nagyot fog csalódni. A készítő, Jeon Szang-ho így is ügyesen és kreatívan építi a világát, és bár a filozófiába, valamint a létezés kérdéseinek boncolgatásába nem megy bele annyira a forgatókönyv, mint szerettük volna, mégis a felkavaró új infók, amiket a karakterek dialógusok formájában csepegtetnek nekünk, izgalomban tartják az embert.

A Squid Game-hez hasonlóan az osztálybeli különbségek, azaz a szegények kilátástalan helyzete és a gazdagok pofátlan fényűzése nagy hangsúlyt kap, és a rendező erősen utal rá, hogy hiába járunk 2194-ben, nincs túl sok esély a megoldásra.

A főgonosz, Kim Szang-Hún (Rjú Kjung) annak ellenére hogy nem hoz többet egy állandóan viccelődő Marvel-genya szintjénél, mégis innovatív tud lenni a filmben, abból kifolyólag, hogy ő maga sem tudja magáról sokáig, hogy kicsoda és micsoda. Egészen addig a pontig, amíg neki nem megy a címszereplő robotkatonának és a megszeppent, de azért elszánt tudósasszonynak. Akciójelenetek szempontjából a JUNG_E egészen a végső, nagy összecsapásig bántóan középszerű marad, ám a végén kapunk egy olyan patikamérlegen kimért, mégis kaotikus és adrenalindús csatát (nyilván egy vonat a helyszíne), hogy azt látva még a tősgyökeres Terminátor-fanok is megnyalják majd mind a tíz ujjukat.

A játékidő rövidsége ezúttal megbosszulja magát, néztük volna még tovább a JUNG_E-t, és jobban örültünk volna, ha film helyett sorozatként dolgozzák ki az alapötletet. Egy kicsit pilotként is hatott az egész, mintha csak ízelítőt kaptunk volna a tudományos-fantasztikus világból, és pont ott vágták el a sztorit, ahol kezdett volna úgy igazán izgalmas lenni. Mi lesz ezek után az öntudatra ébredt JUNG_E-vel? Várja bármilyen jövő a tudósnő Szeo-hjunt?

Ez azon ritka esetek egyike, amikor reménykedünk benne, hogy a Netflix rendel folytatást a filmből. A JUNG_E, annak ellenére hogy sci-fibe oltott kamaradráma, a maga minimalista módján érdekes ötleteket dobál be, az androidos sztorit meg különösképp zabáltuk benne. Megannyi kérdés maradt ugyanakkor bennünk, és bár az emlékezetes alakításoknak köszönhetően volt katarzisunk, mégis enyhe hiányérzettel álltunk fel a tévé elől.

7/10

A JUNG_E szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.