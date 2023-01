A magyar sci-fi ritka, mint a fehér holló, ahogy a magyar mozifilmekben fellelhető CGI és VFX is. Ennek oka nyilván a pénz, ugyanis a két említett technika nem túl olcsó, de legalább drága, ez pedig sokszor visszafogja a kreativitást, ami sokkal földhözragadtabb történeteket eredményez.

Fotó: ROMIS TV / YouTube

Ezért is tűnik hatalmas vállalásnak Peter Noel új filmje, a 129, ami 2063 Budapestjén játszódik, robotokkal és minden futurisztikus földi és égi jóval megspékelve.

A film mozis premierje március 2-a, azaz egy hónap, és hatalmas vásznon nézhetjük a repkedő autókat, ám a trailer alatti kommenteket olvasgatva úgy tűnik, sokakat kis képernyőn sem győzött meg a látvány, ami enyhén fogalmazva sem egy jó előjel.

Többen kifogásolják a CGI minőségét, de olyan kommenteket is olvashatunk, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy az előzetesben több hiba nem pénzközpontú. Például rögtön a videó elején egy repülő autó alatt egy BKV-busz gurul, ami már 2023-ban is idegennek hat, hát még negyven év múlva.

Az előzetest a Corvin mozi is megosztotta a Facebookon, ahol szintén a technikát kifogásoló kommentek vannak többségben, például valaki azt írta, hogy szinte látni véli a layereket. Ám olyan is akad, aki egyetért a technikát érintő kritikákkal, azonban szerinte a film mondanivalója elég aktuális, főleg úgy, hogy „szabadjára engedték a mesterséges intelligenciát”. Azt hozzá kell tenni, hogy a TikTokon, ahol két és fél millióan nézték meg eddig a trailert, viszont leginkább izgatott és pozitív reakciók érkeztek arról, hogy várják a filmet.

A 129 története két szálon fut. Az egyik 1984-ben valahol Európában. A másik 2063-ban Budapesten.

1984-ben megismerünk egy filmes zeneszerzőt, Orlandót, akinek felesége és kislánya van. Orlando véletlenül megöli a szomszédját. Ettől kezdve azonban egyre bonyolultabb az élete, hiszen nyomozni kezdenek utána. 2063-ban a Medrocorp brit kutató-fejlesztő cég megfigyeli az embereket, terjeszkedik az egész világon. Biológiai és technikai fejlesztéseik vannak: klón végtagok és szervek, továbbá robotok, repülő autók és drónok, amelyek elárasztják a világot. Robert Kovats, a Medrocorp fejlesztési igazgatója meg akarja buktatni a céget. Ezért egy felnőtt robotot készít, Liát, aki a hasonmása a hatéves, rákban meghalt kislányának. Robert a Medrocorpról kompromittáló adatokat tölt fel Lia agyába, hogy tönkretegye a vállalatot.

A 129-es nevű fiatal katona eközben menekül a Medrocorp egyik épületéből, akit egyre jobban megismerünk a gondolatai által. De emellett megjelenik Orlando álmaiban is, és megpróbál vele kapcsolatba lépni. Két ember a jövőből pedig valamiként látja a múltat, ahol meg is jelennek, és megfigyelik Orlandót. A film két nagy kérdése az, hogy mi köze van egymáshoz Orlandónak és a 129-es katonának, akiket közel 80 év választ el egymástól. És miként láthatják a múltat a jövőből, és hogyan lehet, hogy ezek az emberek két idősíkban is léteznek?

A film szereplői Kálloy-Molnár Péter, Pikali Gerda, Szabó Sípos Barnabás, Dér Zsolt, Mészáros András, Elek Ferenc, Mayer Szonja, Molnár Piroska, Csuja Imre, Törőcsik Franciska, illetve Csősz Boglárka (Apám beájulna), akit a legtöbben a Luxusfeleségek című tévéműsorból ismernek. Csősz Boglárka nem csak szerepel a filmben, Peter Noel mellett producerként is részt vett a munkafolyamatokban.