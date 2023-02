Pofátlanul szórakoztató lett ez az új akciófilm

Van az a vicc, hogy mi az abszolút balszerencse? Zuhanó repülőgépről süllyedő hajóra esni. Hasonló alapvetéssel dolgozik A gép (Plane) című új akciófilm, amelyet idehaza január végén mutattak be a mozik, de annak köszönhetően, hogy a maga közel 74 ezres nézőszámával egész jól teljesít, még borítékolható, hogy a közeljövőben a kínálatban marad. Ha valaki nem ült még be rá, csak szorgalmazni tudjuk, hogy siessen, mert annak ellenére, hogy a poszterek és a trailerek alapján egy középgagyi alkotásnak tűnik, A gép kőkeményen odacsap. Túl sok eredetiség a forgatókönyvbe nem szorult, mégis az ezerszer látott húzások valahogy összeállnak, és pofátlanul szórakoztatóvá teszik a végeredményt.

A gép főszerepében Gerard Butler látható, aki egy utasszállító pilotáját, Brodie Torrance-t alakítja. A fickó egy, a brit légierőt is megjárt veterán, aki nagyjából már csak levezetésből repülget, és alig várja, hogy lányával tölthesse az újévet. A 119-es járatra, ahogy az ilyen filmekben sokszor lenni szokott, felkerül egy elítélt fegyenc is, Louis Gaspare (Mike Colter), akinek attól a pillanattól fogva, hogy meglátjuk a marcona ábrázatát, számítunk rá, hogy itt csetepaté lesz, és a gyilkossággal megvádolt ürge kezéről le fog még kerülni az a bizonyos bilincs.

Lekerül, de csak egy rövid pokoljárás után. A repülőgépbe útközben villám csap, és a meghibásodás következtében kényszerleszállást hajt végre Brodie és másodpilótája, Samuel Dele (Yoson An) – a csodával határos módon pedig, bár többen meghalnak a leszálláskor, egy darabban ér földet a gép. Mégpedig egy szigeten, amiről nem lőnénk le túl sokat, legyen elég annyi, hogy a főszereplők marcona környezetben találják magukat. Olyanban, ahol fegyvert kell ragadni, és az utasokat kerül, amibe kerül, életben kell tartani.

Az akciójeleneteket elnézve A gép elég sokat kölcsönöz Sylvester Stallone klasszikusától, a Rambótól. Abban a filmsorozatban, amikor fegyvert sütöttek el, a képernyőn keresztül is éreztük a hatást, a pusztítást, a vért és halált. Jean-Francois Richet új rendezése is ilyen, a nagy kaliberű puskáktól összerezzen az ember, és minden egyes puskadörrenésnek érezzük ebben a filmben a súlyát. Meg amúgy a rosszfiúk is, csak ők nem köszönik meg az élményt.

Amin igazán meglepődtünk, hogy Gerard Butler karaktere ezúttal nem egy tipikus akcióhős. Igaz, Brodie-nak vannak jó húzásai és ötletei, de ő mégiscsak egy pilóta, aki nincs hozzászokva a vérontáshoz. Épp ezért kell a főszereplő mellé a már említett Louis, aki nem fél bemocskolni a kezét, és embereket a másvilágra küldeni, ha a szükség úgy hozza. Igaz, hogy Mike Colter játéka szerény, nincs túl sok arca színésznek, de a kötelezőt hozza, effektíven játszik Butler keze alá. Hogy Brodie nem megy át hirtelen gyilkológépbe, azt mutatja, hogy a francia direktor szándéka az volt, hogy a lehető legföldhözragadtabb akciófilmet tegye le elénk a vászonra. És ez sikerült is, bár keménykedik néha A gép, a valósághűségre való törekvés igenis ott van benne.

Technikai szempontból sem túl kiemelkedő ez a film, a CGI-repülő néha tényleg majdnem leesik a vászonról, és a betétdaloktól sem lesz dallamtapadásunk. Ugyanakkor a korrekt szint itt is megvan. A gép tulajdonképpen egy iparosmunka, de az erősebb fajtából, így sok okunk a panaszra nincsen. Ráadásul a pofonegyszerű sztori a viszonylag rövid, 90 perces játékidő miatt az utolsó pillanatig feszült és izgalmas marad.

Tipikus hiba egy csomó akciófilmnél, hogy elnyújtják őket, a tét kiveszik belőlük a végére, mi meg majd elalszunk a moziszékben. A gép kellemes meglepetés ebből a szempontból. Inkább ezt folytassák, mint hogy a lelketlen A Feláldozhatókból jöjjön egy iksz plusz egyedik felvonás.

Amúgy a folytatás jönni is fog, a sikerre való tekintettel megcsinálják A gép második részét. Emlékeznek mit írtunk az elején az abszolút pechről? A film Ship, vagyis várhatóan A hajó címet kapja, az elítélt Louis Gaspare-ral a főszerepben. Ez minket már nem biztos, hogy érdekelni fog Gerard Butler nélkül, de elég durva, hogy tulajdonképpen egy szakállas viccből csinálnak a szemünk láttára filmsorozatot. Abban ugyanis, hogy a menekülésben lévő bűnözőnek a tengeren sem lesz túl sok szerencséje, egészen biztosak vagyunk.

7/10

A gép jelenleg is látható a mozikban.