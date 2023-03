Nemcsak az eső esett a 95. Oscar-díjátadó napján, a könnyek is záporoztak. Szerencsére a legtöbb örömkönny volt. Még csak tíz perce tartott a hivatalos díjkiosztó, máris megható pillanatokat tudhattunk magunk mögött. Ke Huy Quan lett a legjobb férfi- Jamie Lee Curtis pedig a legjobb női mellékszereplő. Természetesen mindkét színészt ováció és álló taps fogadta, a díjakat átadó Ariana DeBose sem tudott parancsolni a könnyeinek. Nagy pillanat volt ez a díjkiosztó elején, hiszen Ke Huy Quan és Jamie Lee Curtis is életük első Oscar-díját vehették át.

Akkor még nem gondoltuk, hogy innentől kezdve szinte a gála végéig egy egészen papírforma, kiszámítható és Oscar-viszonylatban unalmas ceremónia vár ránk.

Semmi pofon, egyszer sem cserélték fel a kategóriák nyerteseit, egészen botrány-mentesen zajlott a díjátadó.

Néha – a harmonikus aranyszobrok osztogatása közben – Jimmy Kimmel kellemetlenkedett egy keveset. Mindig picit odaszúrt valakinek, de igazán nem bántott meg senkit, nem fogalmazott meg komoly gondolatokat és üzeneteket. Ahogy azt sejteni lehetett, néha utalt a tavalyi Oscar-gála elhíresült pofonjára. Úgy tűnik, az idei díjkiosztó legizgalmasabb eseménye is a tavalyi Will Smith-Chris Rock pofon lett.

12 Ke Huy Quan, Michelle Yeoh , Brendan Fraser és Jamie Lee Curtis Galéria: 7 Oscar-díjat nyert a film, amiben virsliujjú emberek vannak (Fotó: Arturo Holmes / Getty Images Hungary)

Egy bagel mind felett

Idén a legtöbb jelölést a Minden, mindenhol, mindenkor című film kapta, a 11 jelölésből be is húzott 7 díjat. Rajta kívül a Nyugaton a helyzet változatlan gyűjtögette serényen az aranyszobrocskákat, ők négy díjat vittek haza.

Igazából a legtöbb kategóriában a papírforma valósult meg, és bár egyik szemünk nevet, amiért a Minden, mindenhol, mindenkor lett a legjobb film, de a másik szemünk annyira sír A sziget szellemei miatt, hogy lassan kiszárad.

12 Stephanie Hsu and David Byrne Galéria: 7 Oscar-díjat nyert a film, amiben virsliujjú emberek vannak (Fotó: Myung J. Chun / Getty Images Hungary)

Amikor a tavalyi Oscar-gála után alig pár nappal megnéztem a moziban a Danielek filmjét, biztos voltam benne, hogy egy év múlva a legtöbb kategóriában a Minden, mindenhol, mindenkor tarol majd. Kicsit szürreális belegondolni, hogy egy olyan film lett a legjobb, amiben virsliujjú emberek, kung-fu-bajnok Jamie Lee Curtis, vibrátorharc és taktikai análdugó is van – hogy a mindent elnyelő bagelről már ne is beszéljünk – de aki látta ezt az alkotást, valószínűleg pontosan érti a díjeső okát.

Rengetegen számítottak Cate Blanchett harmadik Oscar-díjára, viszont a legjobb színésznő a Minden, mindenhol, mindenkor című film női főszereplője, Michelle Yeoh lett.

Yeoh győzelmében színészi alakítása és harcművészeti tudása mellett azért is bíztak többen, mert már húsz éve csak fehér bőrű színésznő vette át a kategória aranyszobrát, illetve a színésznőnek ez a film egy hatalmas visszatérés. Korábban azt nyilatkozta, hogy már kezdte azt érezni, Hollywood nyugdíjazta őt.

12 Cate Blanchett Galéria: 7 Oscar-díjat nyert a film, amiben virsliujjú emberek vannak (Fotó: Jason Armond / Getty Images Hungary)

Ha lesben áll egy bálna

Talán az egyetlen meglepetést Brendan Fraser Oscar-díja okozta, bár azt sem mondhatjuk, hogy nem számítottunk rá, viszont a kategóriában több erős alakítás mellől halászta ki A bálna főszereplője a szobrot.

Szívfacsaró pillanat volt, amikor John Travolta elsírta magát a gála In Memoriam szekciójának konferálása közben. A megemlékezés Olivia Newton-John portréjával kezdődött, akivel a színész szoros baráti viszonyt ápolt az 1978-ban megjelent Grease című közös filmjük óta.

Kijelenthető, hogy a 95. Oscar-díjátadó volt az elmúlt évek legkiszámíthatóbb és legeseménytelenebb gálája. Az Index is élőben követte a közvetítést, így az éjszakai baglyok végig követhették velünk a ceremóniát.

A legjobb film:

Minden, mindenhol, mindenkor

A legjobb rendező:

Daniel Kwan és Daniel Schienert: Minden, mindenhol, mindenkor

A legjobb férfi főszereplő:

Brendan Fraser – A bálna mint Charlie

A legjobb női főszereplő:

Michelle Yeoh – Minden, mindenhol, mindenkor mint Evelyn Wang

A legjobb női mellékszereplő:

Jamie Lee Curtis – mint Deirdre Beaubeirdre

A legjobb férfi mellékszereplő:

Ke Huy Quan – Minden, mindenhol, mindenkor mint Waymond Wang

A legjobb eredeti forgatókönyv:

Minden, mindenhol, mindenkor – Daniel Kwan és Daniel Schienert

A legjobb adaptált forgatókönyv:

Women Talking

A legjobb nemzetközi játékfilm:

Nyugaton a helyzet változatlan (Németország) – rendezte: Edward Berger

A legjobb egészestés dokumentumfilm:

Navalnij / Navalny

A legjobb operatőr:

Nyugaton a helyzet változatlan – James Friend

A legjobb vágás:

Minden, mindenhol, mindenkor / Everything Everywhere All at Once

A legjobb betétdal:

Naatu Naatu – RRR – zene: M.M. Keeravani; dalszöveg: Chandrabose

A legjobb hang:

Top Gun: Maverick

A legjobb eredeti filmzene:

Nyugaton a helyzet változatlan / All Quiet on the Western Front

A legjobb animációs film:

Pinokkió

A legjobb jelmez:

Ruth Carter (Fekete párduc 2.)

A legjobb vizuális effektusok:

Avatar: A víz útja / Avatar: The Way of Water

A legjobb smink és frizura:

A bálna

A legjobb díszlet:

Nyugaton a helyzet változatlan / All Quiet on the Western Front

A legjobb rövidfilm:

An Irish Goodbye

A legjobb animációs rövidfilm:

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

A legjobb rövid dokumentumfilm:

Az elefántsuttogók