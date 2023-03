A Karib-tenger kalózai szépsége élete alakítását nyújtja ebben az új filmben

Keira Knightley mindössze 16 éves volt, amikor a 2002-ben bemutatott Csavard be, mint Beckham című ifjúsági sportfilmben először megvillantotta a tehetségét, 17 évesen pedig már javában dolgozott A Karib-tenger kalózai első részén. Ez utóbbi franchise nagy mérföldkőnek bizonyult számára a későbbiekben, sokan a mai napig Will Turner (Orlando Bloom) tűzrőlpattant szerelmeként, Elizabeth Swannként azonosítják a 37 éves szépséget. Knightley, bár továbbra is szerepelt könnyed popcornfilmekben, mint az Igazából szerelem, a Jack Ryan: Árnyékügynök vagy az idehaza méltánytalanul alulértékelt Szerelemre hangszerelve, mindeközben tudatosan és serényen építette drámai karrierjét, a Büszkeség és balítéletért és a Colette-ért is Oscar-díjra jelölték.

Fotó: Disney

Mégis most, 2023-ban érezhetjük úgy igazán, hogy Keira Knightley színészként a csúcson van, és tényleg beérett, ehhez elég, ha ránézünk A bostoni fojtogató (Boston Strangler) című új filmre. Az amerikai bűnügy egyik legismertebb, megoldatlan, 13 nő életét követelő gyilkosságsorozatán alapuló produkció március 17-én érkezett meg a Disney+-ra. A történet szerint 1962-ben járunk, a főszereplő pedig a Boston Record American riportere, Loretta McLaughlin, akinek nagyon elege van már abból, hogy az életmód rovatba kell írnia, és kenyérpirítókat tesztelnie. Amikor egymás után bostoni nők a saját otthonukban esnek egy perverz gyilkos áldozatául, Keira Knightley Lorettája a főnöke rosszallása ellenére saját szakállra veti bele magát az ügybe, hátha egy nagy leleplezéssel sikerül szintet lépnie.

A bostoni fojtogató, bár első blikkre ízig-vérig thrillernek tűnik, valójában sokkal inkább egy feminista dráma. Az író-rendező, Matt Ruskin olyan közismert és kritikuskedvenc elődök nyomát követve halad, mint a Zodiákus és a Spotlight, és bár ezeknek a filmeknek a hangulatát sikerül is megidéznie, feszültségteremtésben a közelükbe sem ér. Persze ez nem jelenti azt, hogy A bostoni fojtogatónak ne lennének erényei.

Loretta szerepében Keira Knightley végig lenyűgöző – ahogy állja a sarat a munkáját ellenző családja és a toxikus kollégái ellenében, egyszersmind a titokzatos gyilkos nyomába ered... élményszámba megy. A színésznő amúgy a valóságban is elkötelezett feminista, 2021-ben egy podcastban kijelentette, hogy férfi rendező jelenlétében többet nem hajlandó a kamerák előtt meztelenkedni, és a lányának sem enged olyan meséket nézni, amelyek nem megfelelően ábrázolják a nőket a képernyőn. Loretta karakteréből a visszafogott természete ellenére a színésznő látványosan kihozza a maximumot A bostoni fojtogatóban. Nem árt az sem, hogy a bűnügyekben nem túl járatos Loretta kap maga mellé egy nagyágyút és mentort Jean Cole személyében, hogy ketten tudósítsanak a mániákus őrültről. Carrie Coont bár picit elherdálja ez a film, A hátrahagyottak és a Fargo után nagyon örülünk neki, hogy végre megint főszerepben láthatjuk őt. A színésznő még a bántóan alulírt és leegyszerűsített karakter ballonkabátjába bújva is brillírozik, ami elmond azért valamit a 42 éves amerikai tehetségéről.

A mindig széllel szemben járó két újságírónő drámája nemcsak azért érdekes néznivaló, mert egy meg nem oldott rejtélyt próbál Loretta és Jean párosa felderíteni, hanem azért is, mert az ehhez hasonló, nyomozós filmekben általában rendőrök, esetleg magánnyomozók a főszereplők.

Itt meg egy 60-as évekbeli amerikai szerkesztőség falai közé kukkanthatunk be, egy kis ízelítőt kapva abból, hogy miképp dolgoztak az internet korszakától még messze lévő, klasszikus zsurnaliszták.

A mai napig nem tudjuk, hogy vajon ki vagy kik lehettek a bostoni gyilkosságsorozat elkövetői, de erről a Disney+ filmje előad egy érdekes teóriát, ami miatt megéri nekiveselkedni ennek a történetnek. Még ha tényleges lezárás igazából nincs is, így katarzis sem, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy az alkotó magát a várost, Bostont is szereplőként kezeli, így egészen jól érzékeljük a film nézése közben, hogy a metropolisz lakói miképp reagálnak közösségként a bűntényekre.

Thrillerként A bostoni fojtogató nem állja meg a helyét, ahogy fentebb említettük, de egy-két sokkoló jelenet azért akad benne: a meggyilkolt nők látványa megrázza az embert, és az egyik gyilkosság, amikor egy fürdőszobában a megeresztett kádat látjuk, és halljuk az erőszakos emberölés cselekményét, ami egy másik szobában zajlik épp, ugyancsak emlékezetes momentum.

A nagyszerű alakítások, a hangulatos korrajz, a megoldatlan bűnügy, a férfitársadalom által uralt, elnyomott női újságírók szemszöge mind hozzájárul ahhoz, hogy A bostoni fojtogatót egy ajánlott néznivalónak nevezhessük. Vérzik a szívünk egy picit, főleg a főszereplők, a zseniális Keira Knightley és a szerepéhez képest is emlékezetes Carrie Coon duója miatt, akik köré ha sikerült volna egy két-három fokkal erőteljesebb filmet felépíteni, rajtuk nem múlt volna, hogy díjnyertes alkotás legyen a végeredmény.

A bostoni fojtogató így csak egy simán jó film lett, ami bőven a jelenlegi streamingfilmes kínálat fölé tud emelkedni.

Csak pár hét múlva Keira Knightley karizmáján kívül sokra belőle senki nem fog már emlékezni, amit nagyon sajnálunk előre is.

7/10

A bostoni fojtogató a Disney+-on magyar felirattal nézhető meg.