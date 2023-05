Ez a legrosszabb film, amit életünkben láttunk a Netflixen

Az első film, aminek a forgatókönyvét mesterséges intelligencia jegyezte? Persze csak viccelünk, mert valószínűleg még a ChatGPT is jobb történetet kerekített volna az Anya (The Mother) című új akciófilmnek, melyben a szénné gyúrt Jennifer Lopez alakít egy exkatonát, aki azért tér vissza alaszkai száműzetéséből, hogy a tőle 12 évvel korábban elszakított lányát megmentse pár bosszúszomjas rosszfiútól. Ebből az alapszituációból talán még ki is lehetett volna hozni egy épkézláb thrillert, a végeredmény azonban

egy lelketlen, mindenféle drámát, karakterépítést vagy egyáltalán épkézláb színészi játékot nélkülöző kétórás unalomtenger lett.

Az Anya az a film a Netflixen, amit még a legrosszabb ellenségünknek sem ajánlanánk. Esetleg modern kori kínzóeszköznek be lehetne vetni, nagyjából 45 perc után bármit bevallottunk volna, ha az megmentett volna minket a még hátralévő egy órától és az egyre laposabb cselekménytől.

A főleg énekesnőként ismert, de néha a fejét színészkedésre is adó J. Lo szerepelt már kultklasszikusban, ide sorolnánk például az Anacondát, amelyet a mai napig az „annyira rossz, hogy már jó” kategóriában emlegetnek, és ügyeskedett a Steven Soderbergh által írt és rendezett, valóban jó Mint a kámforban – ezzel az új Netflix-filmmel azonban látványosan mellényúlt az amerikai díva.

A címszereplő anyáról azonkívül, hogy remek mesterlövész volt a seregben, semmi érdemlegeset nem tudunk meg, és az a pillanat, amikor elválasztják őt a kisbabájától, a múltban játszódó bevezetőben is meglepően súlytalan. Ezen még túl tudnánk lendülni, de a későbbiekben sem sikerül elmélyíteni a főszereplő személyiségét, aki marad a gyilkológép kategóriában, és amikor a lányával hosszú idő után újra összemelegednek, és együtt néznek farkasszemet a rájuk törő gengszterekkel, sem tapasztalunk semmilyen érzelmi töltetet. Anya és lánya (utóbbit Lucy Paez alakítja) bántóan papírmasé karakterek maradnak, akikért képtelenség izgulni.

Na jó... de mi a helyzet a rosszfiúkkal? – tehetné fel a kérdést a film nézése előtt álló tisztelt olvasó, de sajnos ezen a fronton se szolgálhatunk jó hírekkel. Az Anyának két főgonosza is van, akik közül az egyik, a Gael Garcia Bernal által játszott Hector Álvarez nagyjából a játékidő felénél eltűnik, és soha többet nem bukkan fel, még csak említés szintjén sem, így a szála elvarratlan marad, és csak arra tudunk következtetni, hogy az amúgy a Mozart in the Jungle-ben és a Werewolf by Nightban is brillírozó színész karakterét egyszerűen kivágták. Lehet, hogy ő járt jobban a kevés szereplésével, mert a másik rosszarcút, bizonyos Adrian Lovellt játszó Joseph Fiennes végig látványosan unja magát a filmben, és ha a forgatókönyvre, valamint a főszereplő „pokoljárására” azt mondhatjuk, hogy generikusak, vázlatosak és egysíkúak, akkor a kvázi egyetlen főgonoszra mindez halmozottan igaz.

Aláírjuk, hogy az akciózások látványosak, néha meglepően brutálisak, de azonkívül, hogy jólesik rácsodálkozni, hogy Jennifer Lopez még 53 évesen is jobban tartja magát, mint egy átlagos 30 éves, nincs sok erénye a Netflix új akciófilmjének. Ha látványos fejlövéseket akarunk nézni, akkor inkább elővesszük a John Wick-filmsorozat bármelyik részét...

Az Anya túlzás nélkül menthetetlen film, mondjuk, ha rajtunk múlt volna, mi biztosan nagyobb hangsúlyt fektetünk rá, hogy kifejtsük, Jennifer Lopez filmbéli gyerekének, Zoénak ugyan melyik rosszfiú az apja, de ez a kérdés láthatóan hidegen hagyta az alkotókat, és rendesen meg se válaszolták a rejtélyt. Pedig ebben a témában rejlett volna némi dráma, személyes tragédia, de későn szólunk, hiszen a film már kinn van.

Az Anyához képest azt kell hogy mondjuk, hogy a Halálos iramban bármelyik része filmtörténeti remekmű, pedig az a franchise is olyan a nyolcadik rész óta, mintha egycsapatnyi óvodásra bízták volna a készítését.

Csak önmagára lehet mérges, aki időt pazarol a Netflix új akciófilmjére, amelynek nem is az a legnagyobb bűne, hogy pocsék, hanem az, hogy elherdáltak egy csomó tehetséges színészt erre a borzalomra. J. Lo pár év múlva, biztosak vagyunk benne, le fogja tagadni, hogy bármi köze volt az Anyához, ha egyáltalán emlékszik majd rá, hogy szerepelt benne. Mi nem biztos, hogy fogunk, mert tipikusan egy olyan produkcióról van szó, aminek az emléke nemhogy két hét, hanem inkább két nap után elillan az ember fejéből. De vesszen is a feledés jótékony homályába az Anya, picit sem bánjuk.

1/10

Az Anya szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.