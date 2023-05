Still – angol szó, jelentése: mozdulatlannak lenni, nyugton maradni.

Ez az, amire Michael J. Fox, amerikai színész már kiskorában képtelen volt, folyton izgett-mozgott, anyja tudta nélkül leszaladt a sarki boltba, majd mire a tulajdonos felhívta a szülőket, már otthon is volt a gyerek. Épp az örökmozgását, valamint kölyökképét használta ki a Vissza a jövőbe későbbi sztárja, aki tizenévesen költözött Hollywoodba, hogy az álmait kergesse. Majdnem belebukott a nagy projektbe, de aztán felfedezték, és a már említett sci-fi trilógián kívül olyan sikeres tévésorozatokban szerepelt, mint a Családi kötelékek, a Kerge város, vagy éppen A férjem védelmében.

A szerepeiben is folyton rohanó, energikus Michael J. Fox 1990-ben, egy floridai hotelszobában, egy Woody Harrelson társaságában átmulatott éjszaka után vette észre, hogy az egyik ujja rángatózik. A mozdulatlanság mostanra végképp elképzelhetetlenné vált a 61 éves sztárnak, akinek az egészségi állapota súlyosan leromlott az elmúlt évtizedekben a Parkinson-kór miatt, visszavonulásra kényszerítve a filmes legendát, aki a sokfajta terápiás kezelése ellenére 2023-ban annyira küzd hektikus mozgásával, hogy járni alig tud, folyton összeesik, az arcmimikája is sérült, és árnyéka régi önmagának.

Michael J. Fox mégse szomorú látvány, mert egy örök optimista fickóról van szó, aki még mindig képes elhinteni egy-két csibészes mosolyt az orra alatt, és a humorérzékét sem vesztette el.

A régen Marty McFly-t alakító színész most azért ült kamerák elé, hogy számot vessen az életével, amíg még fizikailag képes arra, és a betegsége visszafordíthatatlanul maga alá nem gyűri.

A Still: Michael J. Fox élete című új dokumentumfilm, amelynek igazából mozikban lenne a helye, de nálunk az Apple TV+ mutatta be május 12-én, nem véletlenül kapott elsöprő fogadtatást. A Davis Guggenheim által rendezett másfél órás produkció cikkünk írásának pillanatában 99 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalán 117 kritika alapján, és az átlag közönség véleménye se marad el ettől túlzottan a maga 95 százalékával. Egy meglepően intim hangvételű portré-doku lett a Still: Michael J. Fox élete, amelyben van egy egyfajta véglegesség is, mert tényleg ki tudja, hogy látjuk-e még ilyen összeszedetten nosztalgiázni a Vissza a jövőbe egykori csodagyerekét?

A készítő valami elképesztő módon csipegeti ki az egyes jeleneteket Michael J. Fox filmográfiájából, amelyeket aláfestésként használ ahhoz, hogy a színész által elmesélt dolgokat illusztrálja. A megszólalások a felvett interjúkból, és Fox könyvének felolvasott paragrafusaiból származnak, és teli vannak olyan jól idézhető, szívfájdító egysorosokkal, mint amikor a Parkinson-kórral először szembesülő színész úgy fogalmaz, hogy a „betegséget üzenetként vette a jövőből”, vagy amikor azt mondja, hogy világéletében úgy gondolta, hogy a hatalmas sikereinek az árát a Parkinsonnal fizettette meg vele az univerzum.

Persze nem csak drámából, és könnyfakasztó pillanatokból akad ebben a filmben, amikor Michael J. Fox felemelkedését látjuk benne, az rettenetesen inspiráló. Egy olyan kölyökről van szó, aki világéletében a magasságával küszködött, a nagyok, az erősebbek folyton ütlegelték, ám annak köszönhetően, hogy gyorsléptű volt, és találékony, mindig megúszta a nehéz helyzeteket.

Nem kérdés, hogy a Vissza a jövőbe forgatásába bepislantó archív és eljátszott jelenetek mosolyogtatnak meg minket legjobban, és kapunk olyan érdekes infókat, mint hogy Michael J. Foxnak sokáig fogalma sem volt róla, hogy jól teljesített-e benne, mert éppen futó szitkomjával, a Családi kötelékekkel egyszerre zajlottak a munkálatok, és egyik setből a másikba esett, majd otthon az ágyába ájult, és így pörgött ez a mókuskerék hónapokon keresztül.

Michael J. Fox ezzel a filmmel egyáltalán nem sajnáltatni akarja magát.

Szó nincs ilyesmiről, egy ponton ezt közli is a színész a kamerába. A sajnálat rajta nem segít, az viszont igen, ha a Parkinsonnal jobban foglalkoznak, és tovább kutatják ezt a gyógyíthatatlan betegséget. A színész felemelkedése, és végső soron bukása egy szívszaggató történetet tár elénk, nem elhallgatva, hogy a sztárnak legfőképp felesége, Tracy Pollan mekkora támaszként szolgált, de megható szegmenst kap Michael J. Fox apja is, aki nem állt fia útjába, amikor az otthagyta a középiskolát, és inkább a színészi ambícióit hajszolta. Sőt, Michaellel tartott Los Angelesbe, és addig fogta a kezét, amíg szükséges volt.

Megrázó, vicces, és felemelő egyszerre – nagyjából így lehetne összefoglalni ezt a filmet, amit még azoknak is érdemes megnézniük, akik idegenkednek a doku műfajtól. Egy feszes másfél órára összevágott, kreatív és okos megoldásokkal felépített alkotásról van szó, ami bizonyítja, amit eddig is jól tudtunk: Michael J. Fox Hollywood egyik legkedvelhetőbb arca.

Ember legyen a talpán, aki ezután a film után nem rohan újrázni a Vissza a jövőbe-trilógiát, mi biztosan így fogunk tenni, úgyis régen láttuk már.

9/10

A Still: Michael J. Fox élete magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.