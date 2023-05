Beszélő nemi szervek a Netflix legújabb vígjátékában

A németek nagyon tudják, hogyan kell vígjátékot készíteni, és ebből a Netflix-gyártás sem maradhatott ki. A Hard Feelings (eredeti címe: Hammerharte Jungs) című szexkomédia két érettségiző tinédzsert követ, akik egy villámcsapás után képesek beszélgetni a nemi szerveikkel. Elsőre teljes ostobaságnak tűnik a koncepció, de sikerült az alkotóknak egy meglepően érzelmes és a fiatalokat valóban érintő problémákat feldolgozó filmet készíteni.

A kétezres években szinte mindennap újabb és újabb szexvígjátékok érkeztek a mozikba és a videotékákba. Az Amerikai pite, az Eurotúra és a Már megint egy dilis amcsi film kötelező volt minden középiskolásnak és egyetemistának, de az évek alatt eltűntek a hasonló filmek. Most a németek, megragadva a kétezres évek reneszánszát, elkészítették legújabb szexkomédiájukat. Németországból amúgy is kerültek már ki egészen szórakoztató vígjátékok, a Fák jú, Tanár úr! például annyira sikeres volt hazánkban, hogy körülbelül minden héten leadja valamelyik tévécsatorna.

A Hard Feelings rendezője, Granz Henman nem először találkozik a műfajjal, hiszen a Hangyák a gatyában második részét is neki köszönhetjük. A Hard Feelings főszereplőjének édesapját ráadásul a Hangyák a gatyában 2. egyik színésze, Axel Stein alakítja.

A filmben két érettségiző fiatal, Charly (Tobias Schäfer) és Paula (Cosima Henman) utolsó középiskolás heteit látjuk. A két barátba egy este belecsap a villám, aminek a hatására a továbbiakban tudnak beszélni a nemi szerveikkel. A sztori innentől teljesen elvetemült, mégis valahogy meglepően átérezhető. A srác két csajt próbál meghódítani, és amikor azt hinné, sikerült neki, akkor mindent elbénázik. Paula pedig rátalál a szexualitására, és megnyílik a világ felé, ezt viszont a suli menő csajai nem díjazzák, és elkezdik lotyónak hívni. Mindeközben Charly szülei épp a válás határán állnak.

A produkció nagyon érti, hogyan kell egy alapjáraton régebbi és a mostani fiatalok számára kínosnak tűnhető műfajt áthozni 2023-ba.

A szövegkönyv és a dialógusok jól hozzák a „Z” generáció stílusát.

Sőt, azt is jól mutatja be a film, hogy gyakran azok a legnagyobb bullyk (bántalmazók), akik azt hiszik magukról, hogy nem bántanak senkit. Persze azért a műfajhoz tartozó klisék és szekunder szégyent okozó jelenetek megmaradtak, ezzel együtt meglepően modernre és Z generációsra sikerült a film.

Ez annak is köszönhető, hogy a karakterek is szerethetők, még azok is, akiket utáltunk. Azért egy-két szereplő sztorijára én még kíváncsi lettem volna, hiszen Ziggy és Basti kapcsolata vagy a menő csajok barátsága nem lett igazán kibontva. Persze nem férhet bele minden egy másfél órás filmbe. Őszintén szólva a történet, a karakterek és a színészek voltak olyan jók, hogy egy minisorozatot is elbírt volna a koncepció.

A színészek közül a fiatalok emelkedtek ki leginkább. Cosima Henman, akit korábban a 2022-es A varázsfuvola című filmben láthattunk, remekül alakítja a kemény Paulát, míg Tobias Schäfer tökéletes a lúzer Charly szerepében.

Rajtuk kívül a két nemi szerv hangját adó színész is tökéletes választás. Monika Oschek több kultikus német sorozatban is szerepelt, Tom Beck pedig nem más, mint a hazánkban is szeretett Cobra 11 Ben Jägere. A korábban említett Axel Stein jól hozza a sajnálni való apukafigurát, és a mellékszerepben feltűnő fiatalok is ki tudtak tűnni egy-egy megszólalással.

A Hard Feelings meglepően jól sikerül tini- és szexvígjáték. Szerencsére nem maradt meg benne a kilencvenes és kétezres évek szexizmusa, és az alkotók jól eltalálták a Z generációs beszédstílust. A film jelenleg a Netflix magyar toplistájának negyedik helyén áll, szóval úgy tűnik, újra felvirágozóban van a műfaj. A Hard Feelings nem váltja meg a világot, de nem is akarja. Kifejezetten nem vagyok oda a szexkomédia műfajáért, mégis csak ajánlani tudom a filmet.

7/10