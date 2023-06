Nem kifejezés, hogy pár hete még ígéretesnek tűnt A zsúfolt szoba című új thriller, melynek főszerepeire olyan, Hollywoodban felkapott fiatal arcokat nyertek meg, mint Tom Holland (Pókember, Cherry) és Amanda Seyfried (Mamma Mia!, A kibukott), arról nem is beszélve, hogy mi, magyar nézők különösen tűkön ülve várhattuk a produkciót, mert a június 9-én az Apple TV+-on közzétett három epizód közül az első kettőt Mundruczó Kornél rendezte. A magyar direktor olyan remek filmeket adott ki a kezei közül az elmúlt években, mint az Arany Pálmára jelölt Jupiter holdja, a cannes-i filmfesztiválon az Un Certain Regard kategória fődíját 2014-ben elhozó Fehér isten és a Netflix-exkluzív, a női főszereplő Vanessa Kirbynek Oscar-jelölést érő Pieces of a Woman – joggal reménykedtünk benne tehát, hogy a szakember új munkája is megüt majd egy bizonyos szintet.

Nem így történt, A zsúfolt szoba annak ellenére, hogy pszichothriller, épp a feszültséget és a hátborzongatást nélkülözi a leginkább, a csapongó történetmesélés, a flashbackek által megtört lendület pedig annyira kiveszi az élét a szériának, hogy máris az év legnézhetetlenebb amerikai sorozatai közé kell felírnunk képzeletbeli listánkon.

A történet középpontjában egy Danny Sullivan (Tom Holland) nevű fiatal fickó áll, aki 1979-ben Manhattanben egészen döbbenetes bűntényt követ el, két embert is megsebesít pisztolyával, amikor egy zsúfolt téren elkezd lövöldözni. Danny persze menekülni próbál, de nem jut sokáig, hamarosan kézre kerítik a nyomozók, és bizonyos Rya Goodwin (Amanda Seyfried) el is kezdi a főszereplő nagyon alapos kihallgatását. True crime alapokon nyugvó sorozatról van szó, mely Billy Milligan közismertnek számító esetén alapszik, mégis az Apple rögtön az első perctől kezdve úgy titkolózik Dannyről/Billyről, mintha nem egy 10 másodperces Google-keresés választana el mindenkit attól, hogy megnézze, mi a végső csattanó.

Az ehhez hasonló sorozatok, már azok, amelyek nem nézik ostobának a nézőket, bátran bele szoktak állni, megmutatják a végeredményt, tiszta vizet öntenek a pohárba, és csak azután kezdik el a szálakat felgöngyölíteni, bemutatva, hogy milyen körülmények vezetnek egy-egy eszelős rémtetteihez. A Hulu ebben nagyon jó, tessék csak bármelyik thrillerükre egy pillantást vetni, ott van mondjuk a Candy, a The Girl From Plainville, vagy akár a Pam & Tommyt is simán idesorolhatnánk, remekül összerakott alkotásokról van szó. Ezekhez képest A zsúfolt szoba egy gyáva és gyatra történet, melyet a magát mindenáron drámai színészként újrapozicionálni próbáló Tom Holland sem ment meg, egész egyszerűen egy ide-oda csapongó, feleslegesen titkolózó produkciót kapunk.

A megbízhatatlan narrátorok, mint amilyen Danny is, izgalmasak szoktak lenni, de a főszereplő háttere annyira klisésen van bemutatva, hogy az amúgy szintén nagy nevekből álló mellékszereplői gárda sem képes virítani. Ott van pedig köztük Lior Raz a Faudából, a mindig egyedi karaktereket játszó, itt kevésbé tündöklő Sasha Lane az American Honey-ből, sőt Tom Holland anyjaként a Shameless színésznőjének, Emmy Rossumnak örülhetnénk, de nagyjából a második rész közepére tényleg úgy szétesik az elején még jól induló építkezés, hogy legszívesebben elfelejtenénk, hogy ekkora tehetségek igent mondtak egy ilyen katasztrofális sorozatra.

Főképp nagy szívfájdalmunk, hogy Tom Holland egyre mániákusabb Dannyje és Amanda Seyfried nyomozónője között mintha az első olvasópróbát néznénk, amelyet csak azért hagytak benne a végső változatban, mert a többi még pocsékabb lett. Mindketten robotikusak, mindenféle inspirációt és művészi átélést nélkülöznek, és ugyanezt magáról A zsúfolt szobáról is elmondhatjuk sajnos.

Mintha egy szénakazalban keresnénk egy elvesztett tűt, olyan az Apple TV+ új sorozatában keresni bármilyen szórakoztató faktort vagy értéket. A streamingszolgáltató mostanában elég nagyot megy, főképp az Apple TV+ sci-fijei kiemelkedőek, mint legutóbb például a Siló, úgy tűnik azonban, hogy ritkán, de ők is látványosan mellé tudnak nyúlni.

Tom Hollandet tényleg elfelejthetné már az amerikai szórakoztatóipar komolyabbik fele, neki csak és kizárólag az megy, hogy maszkban lövi a hálót a kezéből, vicceseket mond, és kínosan próbálja felszedni MJ-t a Pókemberben. A színész a Cherryvel is csúnyán befürdött, és A zsúfolt szoba is részben az ő egyarcú alakításának köszönhetően bukik meg. És persze a gyatra és klisés sztori, az első három rész kapkodó időugrásai, a csúnya fényképezés, az egyre lassabb, idegőrlő és unalmas tempó, valamint a gyenge iparosmunkának se nevezhető, nemtörődöm rendezés miatt.

Nem gondoltuk volna, hogy ezt még idén leírjuk, de magyar rendezőnek köszönhetjük az év leggyatrább amerikai sorozatos évadkezdését.

És hogy mi A zsúfolt szoba legnagyobb hibája a technikai és színészi hiányosságok felett? Az, hogy a nagy csavar, amit a készítők mindenáron rejtegetni próbálnak, még utánaolvasás nélkül is három perc alatt kitalálható. Köszönjük, kérjük a következőt.

0,5/10

A zsúfolt szoba (The Crowded Room) magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.