Csúnyán ráfüggtünk az Agymenők sztárjának új sorozatára

A hazai nézők legfőképp az Agymenők szőke szomszédlányaként ismerik Kaley Cuoco nevét, aki Pennyt alakítva a CBS most már klasszikusnak számító, 2019-ben befejeződött szitkomjában eleinte abszolút mellékszereplő volt, ahogy teltek azonban az évadok, úgy épített Chuck Lorre és csapata egyre jobban a fiatal komikára. Kaley Cuoco tehetsége és karizmája később, A légikísérő című HBO Max-sorozatban vált teljesen egyértelművé, ahol egy olyan stewardess bőrébe bújt a színésznő, aki egy átmulatott éjszaka után egy holttest mellett ébredt egy bangkoki hotelszobában. Őrült humor, nyomozás, paranoia, minden megvolt ebben a vígjátékba oltott thrillerben, amelyben Cuoco egyenesen brillírozott.

Nem csoda tehát, hogy a színésznő új sorozata, a Based on a True Story is bevállalós poénokkal támad, melyet a Peacock mutatott be június 8-án, és amikor azt mondjuk, hogy egy ültő helyünkben ledaráltuk, annak önmagában elég ajánlólevélnek is kellene lennie hozzá.

A Based on a True Story története egy Los Angelesben élő házaspárról szól, akik hiába várják éppen az első babájukat (a főszereplőnő a valóságban is terhes volt a forgatáson, és maga kérte, hogy a szériában is tegyék várandóssá a karakterét), a kapcsolatuk minden, csak nem heves és romantikus. A férj, Nathan (Chris Messina) visszasírja sikeres sportolóként töltött fiatalkorát, miközben arra kényszerül, hogy óvodásoknak oktasson teniszt, míg a nej, Ava (Kaley Cuoco) barátnőivel együtt true crime podcastokon éli ki magát, és egyetlen öröme, hogy a csajos estéken levágott fejekről, és sorozatgyilkosokról diskurálnak. Amikor Ava és Nathan házában csőtörés történik, és hívni kell a vízvezeték-szerelőt, Matt Pierce-szel (Tom Bateman) együtt egy új, izgalmasabb élet lehetősége is bekopogtat hőseink ajtaján. Na, nem úgy...

Ava ugyanis azt gyanítja, hogy a mesterember valójában egy, jelenleg is aktív sorozatgyilkos.

A Peacock új sorozata elég kegyetlen, abból a szempontból, hogy az első részben hosszasan eljátszadoznak velünk a készítők, hogy vajon ki lehet a kérdéses mániákus, akihez képest még Dahmer is kezdő amatőr. Vajon tényleg a szerelő az? Vagy Ava férje, és a nő évek óta egy fedél alatt él egy sorozatgyilkossal? A választ nem mondjuk meg, tessék megnézni! Senki nem fogja megbánni, mert a pilot rendkívül csavaros, főleg, hogy miután megkapjuk a választ a kínzó kérdésre, gyors ütemben újabb komoly fordulat vár ránk: Ava podcastot akar készíteni, meginterjúvolva a hét, de állítása szerint eddig huszonhét áldozatot szedő Westside Rippert.

Bevalljuk őszintén, mi már eléggé unjuk a true crime thrillereket, hiába kaptunk olyan jobban sikerült darabokat, mint a Dahmer, A páciens, esetleg a Szerelem és halál, kicsit leszállhatna a streamingipar a megtörtént eseteket feldolgozó, hátborzongató drámázásról. Szerencsére a Based on a True Story nem áll be a sorba, és amellett, hogy tényleg kegyetlen, felkavaró, és véres gyilkosságokat mutogatnak benne – szerencsétlen Natalia Dyer a Stranger Thingsből is gyorsan beleszalad a késbe –, a humor is megállja a helyét, a néha karikatúraként viselkedő, de azért bőven szerethető karakterekkel.

A szereplők közötti dinamikát tekintve Kaley Cuoco remekel, bár A légikísérő Cassie-jére kísértetiesen emlékeztetve hozza a true crime mániákus Avát, aki ezzel a témával kel és fekszik, de elsőre mégse tud ütős podcastot csinálni. A kalamajkába belekeveredő, és folyton kilépni akaró férj szerepében Chris Messina és Cuoco között végig játékos a kémia, ahogy a már említett sorozatgyilkos, akinek a kilétét még mindig nem leplezzük le, csak semmi spoiler, valósággal lubickol a Westside Ripper névre hallgató mániákus fekete baseball-sapkájába bújva. Ritkán van olyan, hogy egy komédiában borsódzik a hátunk valakitől, de a Based on a True Story sorozatgyilkosa simán eléri ezt nálunk, még úgy is, hogy közben záporoznak ránk a poénok, és folyamatosan vigyorgunk.

Persze, a The Boys című, vad szuperhősös sorozat író-producerétől, Craig Rosenbergtől valami hasonlóra számít az ember, és annak ellenére, hogy a részek végére pakolt cliffhangerek néha olcsón hatnak, mégis elérik, hogy ne tudjuk abbahagyni a Peacock új félórás dramedyjének a nézését. Gyors dara ez, mert mindössze nyolc 30-40 perces epizódról van szó, ám az eleinte okosnak tűnő építkezés, ahogy haladunk előre, a szezon második felére kicsit szétesik. Nagyon reméljük, hogy jön az a második évad, mert a finálé minimum idegesítő, és rossz ízt hagy az ember szájában.

A Based on a True Story nagyon szépen bizonyítja, hogy lehet frissességet lehelni egy döglődő zsánerbe, és bár a végeredmény nem tökéletes, folytatás esetén van mit csiszolni rajta, „true crime” sorozaton mostanában nem szórakoztunk ilyen jót.

Nem csak a sorozatgyilkosos történetek rajongóinak ajánlott néznivaló azonban a Based on a True Story, a nyolc rész alatt nem tudtuk lerázni magunkról azt a gondolatot, hogy mintha a netflixes Santa Clarita Diet zombimentes verzióját néznénk éppen... ezt persze dicséretből írjuk, mert ott is egy emlékezetes, és szerethető, kertvárosi házaspár nézett farkasszemet egy nagy kihívással. Ebből a szempontból a Peacock újdonsága se vall kudarcot, melynek egyik nagy tanúsága, hogy Kaley Cuoco bizony már rég nem Penny, és a színésznő végleg túllépett az Agymenőkön.

7/10