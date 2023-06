Folytatást kapott minden idők legerotikusabb horrorfilmje

Alig telt el egy év azóta, hogy a mozik nagy sikerrel játszották az Xcímű erotikus horrorfilmet, a világ a Ti West által rendezett slasherre már most modern klasszikusként tekint. Nem csoda, az X nem csak történetével, hanem audiovizuális tálalásával is afféle „ronda, de finom” retró hangulatot áraszt magából, megidézve például az 1974-es A texasi láncfűrészes mészárlást. A produkció, amelyet nálunk az HBO Max mutatott be, néhány amatőr filmesről szól ugyebár, akik egy texasi farmra mennek 1979-ben, hogy az isten háta mögött pornófilmet forgassanak. Igen ám, de a telket birtokló öreg házaspár nem nézi jó szemmel a dolgot, a fiatalok és a nyugdíjasok közötti ellentét pedig kisvártatva véres fordulatot vesz. Bár az X szereplőgárdáját erősíti a Wednesday színésznője, Jenna Ortega, a horrorfilmeket értő szemmel néző szakma képviselői egytől egyig egyetértenek abban, hogy ennek az alkotásnak a valódi sztárja és felfedezettje Mia Goth, akit kettős szerepben láthatunk, a parancsszóra vetkőző, kezdő pornószínésznő Maxine-ként és a stábot gyilkolászó, nagymamakorú Pearlként.

Mielőtt Ti West tető alá hozná az X után játszódó és a trilógiát lezáró MaXXXine-t, a direktor érdekeset húzott, ugyanis elhozta nekünk az X női főgonoszának az előzménysztoriját Pearl címmel, amely megrázó látleletet ad arról, hogy milyen borzalmas körülmények vezetnek ahhoz, hogy valakiből vasvillával hadonászó, mániákus sorozatgyilkos váljon. A Pearl pár hete, májusban vált elérhetővé az Apple TV-n és az iTunes kínálatában is idehaza, és nem kérdés, hogy rögtön rárepültünk, amint megláttuk. Semmi pénzért nem hagytuk volna ki 2022 egyik, ha nem a legemlékezetesebb horrorfilmjének kvázi második részét.

A Pearl helyszíne ugyanaz a farm, ahol az X pornófilmes forgatása is zajlik, de jó pár évvel korábban, 1918-ban járunk, amikor az első világháborúnak lassan vége, az emberek azonban Amerikában is szenvednek: a spanyolnátha szedi az áldozatait, így mindenki távolságot tart a másiktól, és maszkban jár. Ez az alamuszi helyzet nekünk is ismerős lehet, nem sokkal a Covid-járvány után… de térjünk vissza a sztorira. Pearl (Mia Goth) a szüleivel, könyörtelen anyjával, Ruthszal (Tandi Wright) és súlyos beteg apjával (Matthew Sunderland) él egy házban, mialatt a címszereplő leányzó férje, Howard (Alistair Sewell) a seregben szolgál. Hősnőnk, bár szorgosan segít az öregeknek, súlyos titkot őriz. Pearl táncosi karrierre vágyik, és arra, hogy kiszabaduljon ebből a vidéki pokolból.

Ha nagyon szókimondók akarnánk lenni, azt mondanánk, hogy filmben ilyen gyorsan és alaposan megőrülni embert még nem láttunk. Ráadásul Pearl karakterét Mia Goth akkora átéléssel, olyan könnyáztatott bociszemekkel alakítja, hogy ember legyen a talpán, aki nem sajnálja meg ezt a mentálisan sérült, az anyja által abuzált, a körülmények áldozatává váló embert.

Az X után újfent bebizonyosodik, hogy Mia Goth a horrorfilmek új királynője, nem véletlen, hogy Ti West az egész trilógiát rá húzta fel.

Az X a slasherek és az erotikus filmek műfajait hozta össze tavaly, nagy sikerrel, hiszen amellett, hogy menetrendszerűen estek a textildarabok a földre a szereplőkről, az őrjöngő öreg házaspár által hagyott hullák száma is hasonló arányban nőtt. Jó hír, hogy a tabudöntögetést illetően a Pearl abszolút fel tud nőni az első részhez, annak ellenére, hogy Mia Goth jóval kevesebbet meztelenkedik, túlfűtött hangulatból itt sincs hiány.

Az egyik jelenetben a főszereplő egy madárijesztővel maszturbál, aztán a magatehetetlen apja előtt vesz forró fürdőt, hogy később egy felajzott mozigépész társaságában nézzenek fekete-fehér pornót a nagyvásznon. Ti West tehát csak látszólag fogja vissza magát.

Az A24 új horrorfilmjének remek húzása, hogy amellett, hogy az X által megkedvelt előadásmódot visszahozza, fel is dobja a végeredményt némi pszichológiai terrorral. Ahogy haladunk előre a Pearlben, úgy telepszik szinte ránk, nézőkre is az a kétségbeesettség, amit Mia Goth karaktere érez. Hogy nincsen kiút, a világot jelentő deszkák neki semmiféle menekülést nem kínálnak, és az egyedüli járható út a nő számára, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat. Talán a Joaquin Phoenix főszereplésével készített Joker-film engedett csak ennyire alapos betekintést egy pszichopata elméjébe, a sokkfaktort illetően a Pearl gyönyörűen felveszi a versenyt a DC-idegbeteg képregény-adaptációjával. Sőt, köröket ver rá szerintünk.

A Pearl csúnyán bekúszik az ember bőre alá, apró adagokban csepegtetve a depressziót, a reménytelenséget és a falusi horrort.

A lezárásban, az utolsó 10 percben pedig olyan monológot kapunk Mia Gothtól, hogy nem rakjuk zsebre, és még napok múlva is kísért bennünket. Nem csoda, hogy még Martin Scorsese is azt mondta a Pearl megnézése után, hogy úgy ráhozta Ti West filmje a frászt, hogy gondjai támadtak az alvással éjszaka.

Végszóként álljon itt, szégyen, gyalázat, hogy az Amerikai Filmakadémia nem jelölte a Pearlt semmilyen díjra az Oscaron, és Mia Goth is méltatlanul lemaradt a Legjobb színésznők listájáról. Érthetetlen, hogy az ítészek miért hanyagolják és becsmérlik le ezzel a horror műfaját, pedig az egyik leginnovatívabb, legmerészebb zsánerről van szó napjainkban.

9,5/10

Az X az HBO Maxon elérhető, míg a Pearl című előzményfilm az iTunes-on.