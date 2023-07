A Netflix új rajzfilmjén sok szülő ki fog akadni

Nem kifejezés, hogy rögös volt az út, mire a Nimona című új rajzfilm képernyőre kerülhetett. Még 2015-ben, amikor az ND Stevenson által jegyzett és Eisner-díjat kapott eredeti képregényt kiadták, a 20th Century Fox úgy sietett, hogy megvásárolja a jogokat, mintha kergették volna. A Jégkorszak-filmeket is jegyző Blue Sky Studios gőzerővel kezdett el dolgozni az adaptáción, de a készítők levesébe beleköpött a Disney, hiszen az egeres cég 2019-ben felvásárolta a Foxot, a Nimonát pedig elkezdték csúsztatgatni.

Az egész odáig fajult, hogy a Disney bezárta a készítő stúdiót, és a Nimonát kukázták, holott az animációs film 75 százalékban már készen volt. Egyes közreműködők egyenesen odáig mentek, hogy azt állították, az LMBTQ-témák miatt hátrált ki mögüle a Disney, szimpla gyávaságból.

Aztán jött a Netflix 2022-ben, és az Annapurna Pictures vezérletével feltámasztották a Nimonát, Nick Bruno és Troy Quane személyében új rendezőket vettek fel, a szkriptet újraírták, és visszahívták a két főszereplőt szinkronizáló Chloe Grace Moretzet és Riz Ahmedet, hogy befejezzék az alkotást.

Röviden, tömören így jutottunk el odáig, hogy a Nimona június utolsó napján debütált a Netflixen, és ha a Disney-nél bárki megnézte a végeredményt, most a kardjukba dőlhetnek, mert egy olyan, a kritikusok és a nézők által is pozitívan fogadott rajzfilm lett ez, amelyből jó sok millió dollárnyi bevételt lehetett volna kiszedni a pénztáraknál, ha a nagyvászonra jön.

A Netflix egyetlen tekintetben követett el hibát szerintünk, amikor 10+-os korhatár-besorolásba rakta a filmet, holott a képregényt is 13-tól 17 éveseknek ajánlják legfőképp, így a szülők rémálma lehet, hogy egy kisiskolásnak engedjék-e megnézni a Nimonát. Ennek próbálunk most utánajárni.

A sztori egy olyan futurisztikus királyságba vezet, ahol mindenféle high-tech eszközöket használnak a lakók, és a Szárnyas fejvadász is simán eszünkbe juthat a környezetről. A társadalom élén a királynő áll, aki hű lovagjai segítségével tartja fenn a békét. Vagy legalábbis első ránézésre megbízható szolgáknak tűnnek a páncélosok, akik közül Bal Blackheart a beiktatásakor csúnya merényletet követ el, és az egyébként is kívülálló lovagot elzavarják, üldözni kezdik, és bujkálásra kényszerítik. Bal nagy magánya csak addig tart, amíg egy nagyszájú gyerek, Nimona rá nem talál, és ők ketten el nem határozzák, hogy bosszút állnak mindenkin, aki él és mozog.

Egy könyörtelen, de sebezhető antihős meséje

A Nimona legfőképp azért izgalmas, mert kicsit sem tipikus hősöket állít a középpontjába. A címszereplő kaotikus, hajlamos a gonoszkodásra, élvezettel öl, lázad, és a szeméből néha lángok törnek elő. Nimonáról még azt is tudni kell, hogy szívesen bújik állatok bőrébe, csak önmagának ne kelljen lennie. Ebben, mármint a kívülállóságban hasonlít a kölyök a társára, Ballisterre, akire nemcsak származása miatt néz mindenki ferde szemmel, hanem azért is, mert egy meleg fickóról van szó, aki egy másik piperkőc lovaggal, Sir Ambrosius Aranypőccel jár.

A készítők természetesen meg se próbálják elkerülni a kirekesztettség, kívülállás, másság problémaköreinek feldolgozását, elvégre a magyarul 2019 óta olvasható Nimona-képregény is erről szól, és ez az aspektusa teszi a főszereplő vagánysága és a Pixart megszégyenítő animációs stílus mellett emlékezetessé a Netflix újdonságát. Nimona szájából az egyik jelenetben el is hangzik valami olyasmi, hogy mindenki őt akarja kinyírni, és ami ebben az igazán félelmetes számára, hogy néha elgondolkozik, hogy lehet, jobb is lenne, ha hagyná nekik...

Akkor most kisgyereknek engedjük, hogy megnézze?

Ami a szülőket kihívás elé állíthatja, az az, hogy vajon érdemes-e a legkisebbeknek engedni egy, a Nimonához hasonló, felvilágosult rajzfilmet megnézni. Igaz, hogy Nimona esetében érezhető egy transz allegória, „a saját bőrében nem érzi jól magát a kislány, de színes rinocéroszként igen” vonalat tekintve, ám ezt egy tízéves néző, meg vagyunk győződve, hogy nem érti meg. Nem fogja fel, hogy miről van szó, ő csak annyit lát, hogy cuki állatkaként ugrál a kislány, és ettől ő jól érzi magát. Ebből a szempontból teljesen ártalmatlan a Netflix új filmje, az pedig, hogy a két lovag között elcsattanó, egyetlen rövidke jelenetben látható férficsók mennyire rázza meg valaki lelkét, egyénenként válogatja. Ergo a szülő felelőssége eldönteni.

Az ízléses tálalása miatt a Nimonára azt tudjuk mondani, hogy végre egy olyan LMBTQ-tartalom, ami nem hatásvadász. Sőt, az üzenete miatt a legmegrendítőbb és legaranyosabb néznivaló, amit a Netflix az elmúlt években kiadott a kezei közül.

Nem lő mellé nagyon, aki azt állítja, hogy a Nimona korunk Shrekje. Elvégre ez a Netflix-adaptáció a jól ismert tündérmesés trópusokat forgatja ki, melyben egy mindenki által szörnyetegnek bélyegzett lányka és egy királynőgyilkos lovag összeállnak, hogy rendet tegyenek. Már csak hab a tortán, hogy a köréjük felépített világ is olyan igényes, amilyen.

A Nimona úttörő. Hatalmas szívvel mesél a kívülállóságról, egyszersmind bemutatva nagyon nem tipikus karakterek nézőpontját. Igen, az érzékenyítés benne van, és talán a legkisebbeknek nem is ajánlanánk, mert úgyse értik meg a látottakat, de tinédzser és fiatal felnőtt nézőknek tökéletes kikapcsolódás.

Az új Pókembernél nem jobb, mert a történetmesélés az újító szándéka ellenére tipikusabb a Nimonában, de idén szoros második befutó, amely a humort és az elmés egysorosokat tekintve is simán felveszi a versenyt Miles Morales második animációs kalandjával. Olyannyira nagy szíve van, hogy a Nimonától még az animációs Oscart se sajnálnánk, ami azt illeti.

9/10

A Nimona szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.