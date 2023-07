Egész évben egy ilyen jó vígjátékért imádkoztunk

1970, New York. A majdnem 12 éves Margaret Simon (Abby Ryder Fortson) nyári táborból érkezik haza, amikor legnagyobb megdöbbenésére anyja, Barbara (Rachel McAdams) és apja, Herb (Benny Safdie) rossz hírről tájékoztatják: egy munkalehetőség miatt maguk mögött hagyják a betondzsungelt, és kertvárosba költöznek. Itt a vége mindennek, legalábbis történetünk főszereplője így érzi, amikor megérkezik New Jersey-be, ahol nem csupán a beilleszkedéssel kell megküzdenie új iskolájában, de új barátokat is illik szereznie, és eközben a kezdődő tinédzserkor problémái is bekopogtatnak Margaret ablakán, aki egyre elkeseredettebben imádkozik segítségért a feljebbvalóhoz.

Az Are You There God? It's Me, Margaret. című vígjátékot a tengerentúlon április végén mutatták be, idehaza vérlázító módon mozis premiert nem kapott, de július 11-től Blu-rayen bárki megveheti, és lecsekkolhatja magának Kelly Fremon Craig új rendezését, amelyet nem csak a filmkritikusok, de a nézők is egyöntetűen imádnak. A jó fogadtatás nem csoda, a korábban az Egy magányos tinédzsert jegyző készítő olyan empátiával, humorral és tisztelettel nyúlt hozzá Judy Blume klasszikus, és alapul szolgáló regényéhez, hogy még azok is elégedetten nyalhatják meg mind a tíz ujjukat a filmverzió láttán, akik Margaret sztoriját oda-vissza ismerik.

Persze az elmúlt jó pár évben számos hasonló „coming-of-age story”, azaz felnövéstörténet került nagyvászonra, de ekkora szíve kevésnek volt, mint az Are You There God? It's Me, Margaretnek. A film motorja egyértelműen a főhős Margaretet alakító, Abby Ryder Fortson, aki fiatal kora ellenére is remekül elviszi a hátán a show-t, és egészül ki olyan kisebb-nagyobb, de emlékezetes mellékszereplőkkel, mint az undok Nancy (Elle Graham), a szerény fűnyírós fiú, Moose (Aidan Wojtak-Hissong), vagy éppen a korához képest magas és túlfejlett, és emiatt csúfolt Laura (Isol Young).

A film hatalmas felüdülés, mert a tinédzseréveket nem sűrűn taglalt szempontból, a lányokéból mutatja meg. Ez a férfi nézőknek riasztóan hangozhat, pedig van abban valami muris, ahogy a titkos klubot alakító Margareték a Playboyt forgatják, elcsodálkoznak az alulöltözött modelleken, majd törzsi táncot járnak, hogy nekik is hasonlóan kerek cicijük nőjön. Ilyen, és ehhez hasonló tabudöntögető jelenetekből nincs hiány az Are You There God? It's Me, Margaretben, amelyben központi téma a menstruáció is, a nővé válás miatti feszült várakozás, és persze az abból fakadó kétségbeesés, hogy az ártatlan gyerekkornak hamarosan vége.

Ahogy a cím is mutatja, a film központi témája a fiúzás mellett a vallásosság. Margaret elég nehéz helyzetben van, anyja keresztény, apja zsidó, és a családban nagy ellentétek dúlnak emiatt. Az Are You There God? It's Me, Margaret. amilyen őszinteséggel beszél a tinédzserkorról, és a változó testről, épp annyira beleáll az isten-kérdésbe. A főszereplő keresi a helyét, előbb zsidó, majd keresztény misére megy, segítségért fohászkodik, majd rájön, lehet, hogy nem is a vallásosság az ő útja.

Margaret és barátnői mellett központi szálat kap a kislány családja is. Azt kell, hogy mondjuk, hogy amennyire a fiatalok valódi embereknek tűnnek, ugyanez elmondható a Simon családra, en bloc. Rachel McAdams bújik Margaret anyja, Barbara bőrébe, de akkora átéléssel, természetességgel, hogy iszonyúan meg lennénk lepve, ha a színésznő nem söpörne be a teljesítményével egy csomó díjat. Menő nagymamaként megkapjuk még Kathy Batest, aki ugyancsak hozzáteszi a maga szeletét ehhez a tortához, valami íncsiklandóvá téve a végeredményt.

Bevalljuk, az Are You There God? It's Me, Margaret. nézése közben többször is a hideg futkosott a hátunkon, nem csak azért, mert a készítő olyan érzékkel eltalálta a tinikből bármi miatt kipattanó világvége-hangulatot, hanem azért is, mert a nagy családi összejövetel, ami a vége felé látható olyan szekunder szégyenérzetet képes volt kiváltani belőlünk, hogy úgy éreztük végig, hogy mi is ott ülünk az asztalnál.

Éledeznek a vígjátékok? Nagyon úgy tűnik, mert a pucér Jennifer Lawrence-szel támadó Barátnőt felveszünk után újfent kaptunk egy, a könnyedebb műfajt erősítő alkotást. Bár papíron a két film között nincs sok hasonlóság, annyi azért mégis, hogy mindkettőben odafigyeltek rá, hogy a színészek kábé annyi idősek legyenek, mint a karaktereik. Manapság ez a fajta odafigyelés és igényesség bizony majdnem, hogy csodaszámba megy a hatásvadászatra kihegyezett Hollywoodban...

Aki csak leül elé és megnézi Margaret sűrűn vicces, olykor szívfacsaró történetét, biztosak vagyunk benne, hogy egy pillanatig nem fog kételkedni abban, hogy egy modern klasszikusról van szó. Annak ellenére, hogy a film első percei nem könnyítik meg az ember dolgát, mert a kezdés nagyon kaotikus és fura a tempó, onnantól kezdve viszont, hogy hőseink új otthonukba költöznek, és elkezdenek beilleszkedni, nem csak előttük, hanem előttünk, nézők előtt is megnyílik New Jersey, és a csodálatos 70-es évek hangulata.

Egész évben azért imádkoztunk, hogy hátha végre jön egy film, ami száz százalékosan kiránt minket a hétköznapok mókuskerekéből. Az Are You There God? It's Me, Margaretnek ez sikerült, majdnem csont nélkül.

9/10

Az Are You There God? It's Me, Margaret. július 11-től beszerezhető Blu-rayen.