Tom Cruise elhozta nekünk minden idők legizgalmasabb Mission: Impossible-filmjét

Tom Cruise-nak a Mission: Impossible mindig is egy szerelemprojekt volt, és a színész már a kezdetek kezdetétől saját maga forgatta az akciójeleneteit. Ahogy a filmszéria durvult el részről-részre, úgy láthattuk a főszereplőt egyre őrültebb mutatványokat végrehajtani, Ethan Huntként Cruise mászott és rohant a magasságáról híres, dubaji Burdzs Kalifa nevű felhőkarcoló oldalán a Fantom Protokollban, lógott egy épp felszálló repülőgépen a Titkos nemzetben, és ugrált úgy a londoni tetőkön az Utóhatásban, hogy még a bokáját is eltörte igyekezetében.

A magyar mozikban július 13-tól bemutatásra kerülő, de elővetítések keretében már most látható Mission: Impossible – Leszámolás – Első résznek nem kisebb teher nyomta a vállát, mint hogy bizonyítsa, hogy a filmsorozatban még a hetedik részre is maradt szufla. Sőt! A nézőkben van még igény az oldschool akciófilmekre, arra a fajtára, amiben a 60-as éveit taposó Tom Cruise lelkesen veti bele magát egy motorral a szakadékba, csak azért, hogy mi a kényelmes fotelben ülve jól szórakozzunk.

Hogy tartsák az iramot a mai elvárásokkal, az új Mission: Impossible írói, Christopher McQuarrie és Erik Jendresen egy olyan főellenség használata mellett döntöttek, ami Ethan Hunt és bandája, az IMF csapatát egy egészen különleges kihívással állítja szembe, hiszen ezúttal a mesterséges intelligencia igyekszik elpusztítani a világot. Amikor a gonosz ennyire megfoghatatlan, akkor ki lehet mondani, hogy ez már tényleg egy olyan misszió, ami lehetetlen? Hőseink persze bevetik magukat, köztük visszatér a jól ismert Luther (Ving Rhames) és Benji (Simon Pegg), akik megbízhatóan hozzák a humoros formájukat, és egészülnek ki a filmsorozatban ugyancsak legendásnak számító Ilsával (Rebecca Ferguson), új bajtársként meg befut Hayley Atwell ügyes tolvaja, Grace, aki meg merjük kockáztatni, hogy helyenként túlságosan szemtelenül ellopja a show-t. Csak a hab a tortán, hogy a rosszak oldalán ugyancsak izgalmas figurák sorakoznak, mint az Ethan nemezisét, Gabrielt alakító Esai Morales, az Allanaként visszatérő Vanessa Kirby és Pom Klementieff, utóbbi egyébként jelét se mutatja a Mantis-féle cukiskodásnak, még a vásznon keresztül is kiver bennünket tőle a víz és nagyon nem szeretnénk vele összefutni egy sötét sikátorban.

A macska-egér játék nem rövid, a Mission: Impossible 7. része közel három órán keresztül tart, de a jó hír, hogy tényleg pörög és az akciójelenetek valami fenomenálisak. Amikor beszélgetés megy, és morfondírozás, hogy a mindenki által áhított kulcs két darabját meg kéne szerezni, akkor azért le-leül a film, és kijön, hogy a forgatókönyv a mélységét tekintve elég vázlatos. De amikor Tom Cruise bepattan egy sárga Fiatba, becsapódik a híres Orient Express vonat oldalába ejtőernyővel, vagy a már említett szakadékba ugrás alatt némán zuhan a hős, elégedetten csettintünk. Láthatóan a Mission: Impossible még mindig képes arra, hogy az akciófilmes zsáner mai kedvenceit, mint mondjuk a John Wicket és a Tyler Rake-filmeket, a realisztikus akció-durvulás tekintetében lazán a háta mögé parancsolja.

Bár a dialógusok gyengécskék, és a fontoskodó szövegek eltompítják az agyunkat, mégis jól megírt, konzisztensen épülgető, önazonos karakterekről van szó, így történetbeli ellentmondások sincsenek nagyon. A 2015-ben bemutatott Titkos nemzet óta Christopher McQuarrie a Mission: Impossible állandó rendezője, aki rettenetesen jó összhangban van a főszereplőjével, bármilyen másik franchise-ban szekunder szégyenérzetünk lenne, ha a fontoskodó, karót nyelt és egyarcú Ethan Huntot kéne néznünk, az M:I-ben azonban mindez hozzátartozik a főszereplő imidzséhez, Tom Cruise így is nagyon sármos és nagyon menő, az állandó szabályszegéseivel, lázadó magatartásával pedig könnyedén azonosulhat bárki. Ez utóbbi tulajdonságok főképp, amelyek szerethetővé teszik a főhőst. Na, meg az is, hogy Ethan Hunt folyton talál valami kemény és nagyon szép nőt magának, akivel se veled, se nélküled kapcsolatot folytatva menekülhet. Ebben a filmben a szerepkört a Marvel-filmekben is látott Hayley Atwell kapta meg, aki egyértelműen a Leszámolás – Első rész legnagyobb kincse és felfedezettje, a nem is annyira titkos kedvencünk.

Ahogy a John Wick esetében, úgy a Mission: Impossible-nél is kilóg a lóláb, hogy a drámainak szánt, visszafogottabb snitteket csupán átvezetőnek szánják a tényleg profin megcsinált, gatyaszaggató akciók között.

Nem haragszunk persze, ezt a filmsorozatot mindig jellemezte a dolog. Az akciókat tekintve viszont nagyon meglepődtünk rajta, hogy bár lenyűgöző lett a sziklaugrásos-motoros megmozdulás, mégis a Rómában való autós üldözés vett le bennünket legjobban a lábunkról. Vin Diesel és a Halálos iramban készítői reméljük, látták, mert még náluk is jobban elgurult a Mission: Impossible rendezőjének gyógyszere, az olasz fővárosban olyan ramazurit zavartak le Tom Cruise-zal az utcákon.

Némiképp riasztó a tény, hogy Hollywoodban rámentek arra, hogy „félig elmesélt”, befejezetlen alkotásokat toljanak a mozikba. Ilyen volt az új animációs Pókember, A pókverzumon át és a Halálos iramban 10. is – jó hír viszont, hogy önálló filmként a Mission: Impossible – Leszámolás annak ellenére, hogy nyilván nem csinálják ki benne a mesterséges intelligenciát,

remekül megállja a helyét önállóan és nem úgy álltunk fel előle, hogy hiányérzetünk lenne.

Inkább izgatottan várjuk, hogy vajon mit hoz a Második Rész, a Mission: Impossible – Leszámolás folytatása 2024. június 28-án kerül mozikba a tervek szerint. Mi ott leszünk, és megnézzük. Naná, elvégre ez a franchise lassulás, kiégés jelét se mutatja, és minden hibája ellenére egy förtelmesen izgalmas néznivaló még most is. És, hogy Tom Cruise vajon 80 éves koráig csinálja-e majd, mint Harrison Ford Indiana Jonest? Ha fizikailag bírja, nagyon reméljük.

8,5/10

A Mission: Impossible – Leszámolás – Első Rész már látható a magyar mozikban.