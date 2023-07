Nem csoda, hogy mindenki megőrül a Netflix új sci-fi-sorozatáért

Eredetileg a France 2 tévécsatornán mutatták be az Örvénylés (Vortex) című időutazós sci-fi-sorozatot, amely hazájában, Franciaországban bődületesen nagy nézettségi siker lett – nem annyira meglepő tehát, hogy egy streamingóriás is lecsapott rá, hogy szinte az egész világon, 190 országban bemutassa. Június 2-a óta látható az Örvénylés hatrészes első évada a Netflixen, amelyről nemcsak a nemzetközi fórumokon, hanem idehaza is alig lehet negatív véleményt olvasni. Mindenki odáig van ezért az új drámaszériáért. De tényleg olyan remek? Leültünk elé, és jól megnéztük magunknak.

Az Örvénylés sztorija 1998. július 19-én veszi kezdetét, egy Ludovic (Tomer Sisley) nevű fickót és gyönyörű nejét, Mélanie-t (Camille Claris) látjuk az ágyban henteregni és azon élcelődni, hogy újszülött babájuk vajon életben van-e még, annyira csendben van. Öt perc is elég hozzá, hogy ezt a két karaktert, a köztük lévő dinamikát megszeressük, pontosan ezért ér fel egy hatalmas pofonnal a Netflix-széria első fordulata, amely szerint a feleséget futás közben baleset éri. Hősünk, a nyomozóként dolgozó Ludovic egyedül marad, újranősül, és próbálja tovább élni az életét...

Ugrunk 2025-re, egészen pontosan július 7-ére, amikor a széria felveszi a fonalat. Egy olyan jövőbeli világban járunk, amely szinte hajszálpontosan ugyanolyan, mint a mi jelenünk, azzal a kivétellel, hogy a rendőrség egy egészen elképesztő technológiát használ: beszkennelik a bűnügyek, gyilkosságok, rejtélyes halálesetek helyszíneit, és aztán egy VR-szemüveggel kivetítik maguknak egy biztonságos szobában, így már az őrsön elemezve a nyomokat. Bonyolultnak hangzik? Kérjük, maradjanak velünk, lesz ez még jobb is. Ludovic egy olyan halálesetet vizsgál éppen a virtuális térben, amelynek a helyszíne és körülményei megdöbbentően hasonlítanak Mélanie tragédiájára. A nyomozó számára a „mi a fene ez?!” faktor tovább emelkedik ráadásul, amikor egyszer csak a beszkennelt VR-környezetben meglátja elhunyt nejét szaladni.

Igen, ez egy családi drámába oltott egészen ötletes sci-fi, amellyel kapcsolatban, hogy normálisan ki tudjuk fejteni az erényeit, kénytelenek vagyunk spoilerezni egyet. Szóltunk, vigyázat, aki erre érzékeny! Na, szóval a VR-szemüvegen keresztül valahogyan Ludovic félig-meddig visszautazik az időben, pontosabban az ő kivetülése jelenik meg 1998. július 7-én, 27 évvel korábban, még életben lévő feleségének – és a páros az első sokk, a hitetlenkedés és némi hisztéria után el is kezd azon ügyködni, hogy megmentsék Mélanie életét.

Valahogy úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy a két karakter számára egyformán telik az idő, csak egyikük 1998-ban van, a másikuk a jövőben, és a furán meghibásodott VR-szemüvegen keresztül tartják a kapcsolatot. Annak ellenére, hogy az Örvénylés készítői nem magyarázzák meg a hiba és a időkontinuum összekavarodásának okát, mégis jól lefektetett alapszabályokat kapunk, ezek közül az egyik legérdekesebb, hogy Ludovic csak a beszkennelt területen belül mozoghat a múltban, ami komolyan megköti a kezét, nem sétálgathat csak úgy 1998-ban a nagyvilágban.

Ennek tetejében A múltban még életben lévő Mélanie bármit megváltoztat, az hatással van a jövőre, így amikor az 50-es éveit taposó Ludovic kilép a VR-ból, sűrűn előfordul, hogy rá sem ismer a környezetére.

Mindez rengeteg drámázás lehetőségét hordozza magában, az írók pedig élnek is ezzel. Nagyszerűen csavargatják a sztorit, sűrűn megdöbbentve minket, és nem csak azzal, hogy az idősre maszkírozott fiatal színészek milyen baromi jól és hihetően néznek ki öregen. Nem kell ide deep fake, meg hasonló trükközés, az old school maszkmesterek megoldják a dolgot. Ha már drámázás, amennyire szíven tud ütni, és letaglóz az Örvénylés, annyira vicces is egyben, a humort hasonlóképpen jól adagolják az alkotók, és néha tényleg felröhögünk egy-egy jól eltalált beszóláson, mint amikor a Vissza a jövőbe-filmeket emlegetik.

Fotó: Netflix

Ahogy az elején írtuk, az időörvényen keresztül egymásért harcoló, hevesen nyomozó, a ketyegő órával versenyt futó házaspárt játszó Camille Claris és Tomer Sisley duója végig zseniális, de nemcsak ők, a mellékszereplők is olyan természetességgel lettek megírva, és játsszák el őket a színészek, hogy élő-lélegző embereknek tűnnek mindannyian. Pontosan ezért kapjuk magunkat azon, hogy a fotel karfáját szorítjuk, egy picit túl erősen, izgulva, hogy vajon milyen őrületes drámát hozhat még az Örvénylés...

A készítők nem kímélnek minket, igazi lelki hullámvasútról van szó, és annak ellenére, hogy a levesbe néhol beleköp az alacsonyabb költségvetés, a rosszul festő CGI, a történet elkapja a néző nyakát, és úgy kábé 6 órán keresztül nem ereszti.

Gyors dara, könnyű dara és rendkívül szórakoztató dara a Netflixen az Örvénylés, amelyet nem csak a sci-fi-sorozatok rajongóinak ajánlunk, mert ezúttal annyira mainstreamre vették a figurát a sorozatért felelős szakemberek, hogy mindenki élvezni tudja, aki egy emberközeli misztikus sztorira vágyik.

8/10

Az Örvénylés (Vortex) magyar felirattal elérhető a Netflixen.