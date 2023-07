Ezt az öt új mozifilmet várjuk idén nyáron a legjobban

A nyár fontos időszak mozis szempontból, csak úgy ömlenek ránk a nagy költségvetésű blockbusterek, a stúdiók pedig megfeszülnek azért, hogy a strand helyett a vásznat és a kényelmes, hűtött termet válasszák az emberek. Eddig felemás a siker, az új Pókember animációs film szépen ment a pénztáraknál, de a Pixar újdonsága, az Elemental, a DC gyorslábú szuperhőse, a Flash, valamint nagy meglepetésre a hosszú szünet után visszatérő Indiana Jones is elhasaltak. A csorbát a Mission: Impossible 7. és Tom Cruise küszöbölhetik ki, és reménykedésre adhat okot az is, hogy két nagyon nagy durranás még hátravan, ráadásul ezek a jövő héten futnak be.

Összeszedtük, mi az az öt film, amit idén nyáron tilos kihagyni a moziban.

Barbie – július 21.

Ha a Hasbro által gyártott Transformers-akciófigurákból készülhet film, akkor a Mattel-féle Barbie-ból miért ne? A főleg lányokat megcélzó babagyártó cég már 2009-ben elkezdett ügyködni egy mozis feldolgozáson, ám az első próbálkozásaik mind a Universallal, mind a Sony Picturesszel elhaltak. Most, 2023-ban, miután a Warner Bros gatyába rázta a produkciót, rendezőnek felvette az indie filmek királynőjét, Greta Gerwiget, és napjaink olyan hollywoodi üdvöskéit szerződtették a főszerepekre, Barbie és Ken eljátszására, mint Margot Robbie és Ryan Gosling – nos, ott tart a dolog, hogy bármilyen hihetetlen, de a Barbie a nyár talán legjobban várt filmje, ami a legnagyobbat szakíthat a kasszáknál. Úgy is, hogy a történetről egyelőre sok mindent nem tudunk, a trailerek is ködösítenek, annyi azonban biztosnak tűnik, hogy irdatlanul rózsaszín és legalább ugyanennyire agyament lesz ez a film. Tűkön ülve várjuk.

Oppenheimer – július 21.

Amikor Christopher Nolan filmet rendez, az mindig esemény... sőt, az se lenne túlzás, ha azt mondanánk, hogy moziünnep! A készítőnek köszönhetünk az eddigi legjobb Batman-trilógia mellett olyan agyzsibbasztóan zseniális sci-fiket, mint az Eredet és a Csillagok között, de Nolan a Dunkirk című háborús filmmel is nagyot alkotott, és bár nálunk a Tenet kicsit mellément, az Oppenheimerben nagyon bízunk. Az első kritikák arról szólnak, hogy az Oppenheimer egy szövevényes, bonyolult filmdrámának ígérkezik, amit egyszer megnézni nem lesz elég a teljes befogadáshoz – de ezen ugye egy Christopher Nolan művészetét ismerő filmfanatikus se lepődik meg?

Az American Prometheus című regényt feldolgozó film J. Robert Oppenheimerről (Cillian Murphy) szól, az első nukleáris fegyver megalkotását segítő fizikusról, és amellett, hogy olyan sztárok is felbukkannak a filmben még a főszereplőn kívül, mint Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. Florence Pugh, Rami Malek és sokan mások, az Oppenheimer legnagyobb varázsa, hogy igyekezték a CGI-s megoldásokat nélkülözni, helyette élőben rekonstruálták az atomkísérleteket, valódi (de persze nem atom-) robbantásokkal.

Beszélj hozzám! – július 27.

Horrorfilmek kapcsán mindig megbizonyosodunk róla, hogy ez a zsáner aztán képes a megújulásra. Ezúttal Ausztráliából hoz a méltán elismert A24-stúdió nekünk egy vérfagyasztónak ígérkező sztorit, mely szerint egy csapat jó barát egy bebalzsamozott kéz használatával kezd szellemidézésbe. Igen, de ahogy ilyenkor lenni szokott, a dolgok kicsúsznak a kezükből, legfőképp a főszereplővel, a Sophie Wilde által játszott Miával szalad el a ló, aki elhunyt édesanyjával venné fel így a kapcsolatot. A Beszélj hozzám! egy testvérpár, Danny és Michael Philippou közös munkája, és bár az előzetese alapján is süt róla, hogy ismert toposzokra építkezik, a hangulat nagybetűsnek ígérkezik, lesz itt vérfagyasztás és ijedezés részünkről, az biztos.

Meg 2. – Az árok – augusztus 3.

Nem feltétlenül vágyik mindenki harsány és elborult, mély és drámai vagy szimplán ijesztő filmekre, vannak olyanok is, akik a legforróbb hónapokban inkább kikapcsolnák az agyukat. Pontosan nekik szól a Meg 2., amelyben kedvenc akcióhősünk, Jason Statham visszatér, hogy újfent óriáscápára vadásszon. A 2018-as The Meg című filmben, ha valaki emlékszik rá, a Jonas Taylort alakító Statham egy olyan búvárként tűnt fel, aki exneje tengeralattjáróját igyekezett megmenteni valami víz alatti iszonyattól. A második rész ugyanez lesz kábé, csak pepitában... kíváncsian várjuk, hogy be merik-e vállalni a készítők a teljes trash-t ezúttal, és a Sharknado szintjére való süllyedést/emelkedést. Az első képsorok alapján igen, be!

Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz – augusztus 10.

Elég, ha annyit mondunk, hogy a Mitchellék a gépek ellen című Netflix-mese készítőjének újdonságáról van szó? Talán nem, ezért kifejtjük jobban. Azok után, hogy Michael Bay még Megan Fox kerek idomait is bevetette a Tini Nindzsa Teknőcök élőszereplős filmfeldolgozásában, most animációs frontra tereli inkább a nagyszájú hősöket a Nickelodeon és a Paramount. A Mutáns káosz egy előzménysztori lesz, amelyben a teknőcök először merészkednek fel a csatornákból New York felszínére, csak hogy azzal szembesüljenek, hogy mivel mutánsok, az emberek félnek tőlük, és hasonszőrű mutáns társaik között is akad egy csomó gonosz. Az animációs stílus fenomenálisnak ígérkezik, ahogy a humor is úgy tűnik, nagyon rendben lesz ebben a filmben. Már bekészítettük hozzá a popcornt, csak meg ne romoljon addig!