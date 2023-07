Nem fogja vissza magát a Netflix legparáznább realityje

A műsorba szánt szándékkal mindig olyan szereplőket válogattak a készítők, akik egyszerűen képtelenek magukon tartani a gatyájukat, illetve falatnyi tangájukat, és a mély párkapcsolatok helyett a vad egyéjszakás kalandokban hisznek. Kicsit kegyetlen húzás a jelentkezőkkel szemben, hogy amellett, hogy móresre tanítják őket randizás terén, évadról évadra csúnyán át is verik őket. A kigyúrt férfiak és a bomba testű, többnyire óriási melleiket és kerek feneküket a nézők arcába toló hölgyemények ugyanis az elején mindig azt hiszik, hogy egy sima párkeresős műsorba érkeztek, hogy aztán nagyot koppanjanak.

Ennek első jele a virtuális asszisztens, Lana felbukkanása, akit a legtöbb résztvevő csak „az a kis rohadék” becenéven emleget, és közli a rossz hírt: itt bizony tilos a szex, nem nyúlhat magához vagy máshoz senki, különben dádá lesz, és pénzlevonás. Legrosszabb esetben nem is lesz nyertes, és mindenki mehet üres kézzel haza magának – ahogy Gáspár Laci mondaná.

Ennyit az alapokról. Haladjunk, mert van miről beszélni. Az Ellenállhatatlan kísértés legújabb, ötödik évada július 14-én érkezett meg a Netflixre, igaz, csak négy epizóddal, a maradék hat majd július 21-én debütál. De milyen négy résszel, te jó ég! A castingért felelős szakemberek ezúttal nem fogták vissza magukat, még az eddigiekhez képest is jóval vadabb, szemérmetlenebb és valóban szexmániás fiatalokat válogattak össze.

A szereplőgárdában akad brit szívtipró focista, aki a bemutatkozása második mondatában a hatalmas farkával kérkedik, aztán befut egy kaliforniai szőke Barbie baba, akinek a teste annyi szilikont tartalmaz, mint Voksán Virágé és Kelemen Annáé összekombinálva, de kapunk BDSM-rajongó üzletasszonyt, üresfejű szőke izomkolosszust, aki hülye papucsától várja, hogy a nők elaléljanak tőle, majd befut egy olyan csaj, akinek abból áll a személyisége, hogy imádja a focistákat, de bemutatkozik még egy lúzerből lett kigyúrt csajozógép meg egy szőke herceg (ezeket futószalagon gyártják?), egy nyakigláb felszolgálónő, egy bankár, aki imádja a hatalmas csöcsöket, na meg egy vadóc, nem is annyira hűvös svájci szépség, akinek bevallása szerint majd minden csontja el volt már törve. Hogy az ágyakrobatikától-e, az nem derül ki.

Talán ennyiből is látszik, hogy a szereplőgárda sokszínű ahhoz képest, hogy legyen szó férfiakról vagy nőkről, mindannyiuknak az a lényeg, hogy szexhez jussanak, minél gyorsabban és minél több emberrel. Ergo a magamutogatás a tetőfokára hág, az apró fürdőruhák kábé semmit se takarnak, az Ellenállhatatlan kísértés éppen soros szereplői azonban sose jöttek zavarba attól, hogy alig felöltözve kell végignyomniuk az évadot, nagyokat pucsítva, melleket és kockahasakat villantgatva.

Persze a magamutogatás nem lenne elég egy ilyen realitybe, ennyit még az Éden Hotel is fel tudott mutatni, ide kell az intrika is. Abból is akad, nem kell aggódni. Miután végignézzük az ötödik évad első részét, kiörömködve magunkat azon, hogy a szereplők ezúttal még a szokásosnál is csúnyábban benyelik, hogy egy kitalált, most éppen a Szerelem a fedélzeten fedőnevű, luxusjachton játszódó műsorba érkeztek, ahol mindent szabad,

Úgy betalál az érkező pofon és a felismerés, hogy nekünk is fáj a képernyő előtt ülve.

Ebben az etapban van olyan, aki úgy lesokkolódik azon, hogy valójában hova jött, hogy konkrétan elsírja magát, majd könnyes arccal kijelenti, ő lesz a seriff, és odafigyel mindenkire, mégpedig árgus szemekkel. Szegény Dre, nem tudja, kikkel zárták őt össze.

Az évadnyitóban kihirdetett 200 ezer dollárnak csak elsőre örülnek a játékosok, nem kell sokat várnunk, és már az elején elbukják, azaz inkább lehúzzák a klotyón pár csókcsatáért cserébe a végső nyeremény negyedét. Az Ellenállhatatlan kísértésben talán soha nem láttunk még ennyi kanos csődört és felajzott nőt, akik meg se próbálnak jól viselkedni. Ehelyett nagyjából mindenki mindenkivel csinálja, és amikor jön a bünti, látni rajtuk, hogy somolyognak ahelyett, hogy szégyellenék magukat.

A műsor narrátora, annak köszönhetően, hogy paráznaságban verhetetlen a szereplőgárda, nagyon elemében van. Szórakoztató egysorosain, elmés kis beszólásain gyakran hangosan felröhögünk. Az Ellenállhatatlan kísértés láthatóan nem fulladt ki az ötödik évadára sem, és tényleg olyan arcokról van szó benne, akik megérdemlik és kiharcolják maguknak az oltogatást.

Az Ellenállhatatlan kísértés továbbra is a Netflix legbevállalósabb, „guilty pleasure”-t, azaz bűnös élvezetet nyújtó műsora. a legszebb öröm a káröröm. És min lehetne jobban szórakozni, mint hogy tökéletes külsejű, de nagyon buta és felszínes fiatalokat szívatnak 10 részen keresztül?

Nyilván tudjuk, hogy a szerkesztők igen erősen belenyúlnak az ehhez hasonló realitykbe, de az első négy epizódban zseniálisan kevergetik a szálakat: van itt édes négyes, hiszen három kikent-kifent maca is rámegy ugyanarra a csávóra, a szőke klónok is ugyanazt a svéd leányzót nézik ki maguknak, miközben a megszeppent, visszafogottabb arcok csak pislognak bambán, tehetetlenül, és siratják a szemük előtt elúszó pénzkötegeket.

A Netflix valóságshow-ja csak papíron, a borítóját nézve szól arról, hogy borderline meztelenkedő férfiak és nők kerülgetik egymást, valójában egy zseniális társadalmi kísérlet ez inkább, a Tinder-függő fiatalok gonosz megleckéztetése, amelynek már most várjuk a jövő heti adagját – annyira kiszámíthatatlanul őrült móka az egész.

8/10

Az Ellenállhatatlan kísértés 5. évadának első négy része már szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.