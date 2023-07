Sokan úgy gondolják, az alacsony költségvetésű és, valljuk be őszintén, nem annyira igényes limonádé sorozatok és filmek nem lesznek népszerűek. A Netflix élen jár az ilyen produkciók gyártásában, viszont az elmúlt éveket nézve pont ezek az alkotások időznek a legtöbbet a toplistán. Az egy hónapja bemutatott Glamorous például még mindig szerepel Magyarországon a legnézettebb sorozatok listáján, és ez várható az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója című sorozattól is.

A Netflix új produkciója minden, amit vártunk: kínos dialógusok, nem várt szexjelenetek és furcsa színészi döntések. Az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója (Survival of the Thickest) körülbelül négy óra játékidejével azért tud némi értéket adni, bár a különböző társadalmi problémákat elég felületesen mutatja be.

A történet Mavis Beaumont stylist köré épül, aki 38 évesen még mindig keresi önmagát, és miután a fotós pasija megcsalja, kénytelen újrakezdeni az életét. A nő barátai, a csajozós Khalil és a queer identitását sokáig nem értő Marley mindenben Mavis mellett állnak, és megpróbálnak segíteni neki. A sztoriban megjelenik a jóképű és kedves olasz srác, Luca és az egykori topmodell Natasha is, akik Mavis útját terelgetik.

Alapjában véve sokban nem különbözik az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója a többi egyszer nézős sorozattól. Főzés vagy takarítás közben tökéletes háttérzajnak, de azért néha-néha akadnak benne értékes pillanatok. Mivel egy szinte teljesen afroamerikai szereplőgárdáról beszélünk, így értelemszerűen a rasszizmus gyakran előkerül. A kényes témát egy-egy jelenetben jól dolgozzák fel, máskor viszont mintha viccet csinálnának belőle.

Az biztos, hogy nem ez volt a cél, de a sokszor túlzó színészi játékok elvitték komikus irányba ezeket a pillanatokat.

Ahogy a címből kiderül, Mavis egy ducibb nő, aki próbálja klienseinek is a body positivity életérzést átadni, azaz azt, hogy szeressük a testünket úgy, ahogy van. Mikor elolvastam a sorozat leírását, azt gondoltam, nagyobb hangsúly kerül erre a társadalmi aspektusra, de sajnos csak ritkán jelenik meg, és akkor sem erősen. Persze mondhatnánk azt, hogy egy plus size embernek nem abból áll az egész élete, hogy dagi, de mivel ezzel promózták a produkciót, így nekem kicsit hiányzott a téma komolyabb beemelése.

Azért egy-két társadalmi problémát sikerült jól megragadnia a sorozatnak. Khalil például azzal szembesül, hogy barátnője egyedülálló anyuka, így hirtelen kell belecsöppennie az apukaszerepbe. Sőt még az exférjjel is meg kell barátkoznia, aki persze mindent megtesz, hogy rossz fényben tüntesse fel a férfit. Marley bőven harmincöt felett jön rá, hogy hiába volt rengeteg férfival szexuális kapcsolata, mindig is csak a nőkhöz vonzódott. Ez a fajta kései ráeszmélés ritkán szerepel bármilyen produkcióban, pedig egészen gyakori jelenség. Az LMBTQ+-közösség emellett Mavis munkaköre miatt is megjelenik, sőt még világhíres drag queenek is szerepelnek a sorozatban.

Ettől függetlenül az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója több sebből vérzik. A színészi alakítások túlzóak és gyakran kínosak. A főszereplőt alakító Michelle Buteau a színészet mellett standup komikus, viszont ami a színpadon működik, az filmen már kevésbé. Azt nem lehet állítani, hogy a világ legrosszabb színészi alakítását hozza, de a Khalil barátnőjét játszó Anissa Felix mellett mindenki ripacsnak tűnik. Ebben élen jár Marley megformálója, Tasha Smith, akinek sajnos a legtöbb megszólalását nem tudtam elhinni. A főszereplők mellett egy részben megjelenik Amerika egyik legnépszerűbb médiaszemélyisége, Michelle Visage és az Egyesült Államok legnagyobb drag queen versenyének (RuPaul’s Drag Race) kilencedik évadát megnyerő Peppermint is.

A másik nagy probléma a dialógusokkal volt. Mivel afroamerikai szereplőkről beszélünk, így a karakterek az AAVE-nyelvjárást, azaz az afroamerikai angol dialektust használják. Ez egyre népszerűbb az interneten, és régóta benne van az LMBTQ+-közösségek nyelvhasználatában is, viszont a sorozatban sokszor túlzónak tűnt. A sorozatban nem a nyelvjárás használatával van a probléma, hanem azzal, hogy az egyik jelenetben folyamatosan így beszélnek, egy másikban pedig ugyanazok a szereplők nem is használják a kifejezéseket. Ez a nem koherens szövegkönyv pedig furcsán hat, de ez csak azoknak tűnik fel, akik eredeti nyelven nézik a sorozatot.

Az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója sokat akar mondani, de rövid játékidejével és csapongó történetvezetésével ezeket nem tudja kifejteni rendesen. A karakterek nagy része eltúlzott, bár Mavis egyes bénázásai meglepően átérezhetők. A produkció minden, amit egy netflixes limonádé sorozattól vártunk, és semmi több. Egyszer nézős, telefonozás közben is könnyen érthető és egy meleg nyári estén tökéletes az agyunk kikapcsolásához.