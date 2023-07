Majdnem leugrott a Brooklyn hídról a Star Wars színésze

Ahmed Best színész számára Jar Jar Binks szerepe igazi kitörési pont is lehetett volna, ráadásul George Lucas nem kevés játékidőt biztosított a figurának az 1999-ben bemutatott Star Wars I. rész – Baljós árnyak című filmben. Viszont a Star Wars-rajongók egy igencsak hangos része utálta a hivalkodó, szokatlanul kinéző és beszélő karaktert. Ez az ellenszenv a Jar Jar Binkset alakító Ahmed Bestre is kiterjed, valószínűleg azért, mert elvállalta a szerepet. A karakter rendszeresen céltáblája volt azoknak, akiknek lételemük a másokon való élcelődés, ám a pokol akkor kezdett elszabadulni, amikor elindult a színész ellen egy gyalázkodó kampány az interneten, amely addig ment el, hogy a végén Ahmed Best már halálos fenyegetéseket is kapott – írta meg a New York Post.

Best a The Guardiannek nyilatkozva elmondta, azon vette észre magát, hogy a Brooklyn hídon áll, és azon gondolkodik, hogy mi lenne, ha véget vetne ennek az egésznek. Azt gondolta, hogy mindenkinek megmutatja, mennyire fájdalmas az a gyalázkodó kampány, ami ellene folyik. „És amikor én már nem leszek, akkor pontosan azt fogjátok érezni, amin keresztülmentem” – emlékezett vissza Best.

A szerencsétlen színész új podcastjában, a „Jar Jar Binks megváltása” címűben elárulja, milyen szívfájdalmat okozott neki a nagy áttörés, ami szinte azonnal élete legsötétebb időszakához vezetett. Beszél arról az izgalomról, amikor Lucas emberei felfedezték, miközben táncosként dolgozott.

„Gyerekként hatalmas Star Wars-rajongó voltam – mondta Best a podcastban. – Nem tudtam, mi történik. Eleinte azt hittem, hogy ez csak egy tréfa.”

De nem az volt.

Az olyan oldalak, mint a JarJarSucks.com és a JarJarBinksMustDie.com, a karakter hírnevének lerombolását tűzték ki célul, késő esti műsorvezetők pedig számos alkalommal azért hívták meg Bestet a műsorukba, hogy szidalmazzák őt. Amikor pedig Best telefonszáma kiszivárgott, és az üzenetrögzítője megtelt halálos fenyegetésekkel, a színész már alig bírt a New York-i lakásából kimozdulni.

„Szörnyű volt – mondta Best a film megjelenését követő időszakról. – Életemben nem voltam még ilyen mélyponton.”

Best egy riporternek elmondta, hogy a legrosszabbak a rasszizmus vádjai voltak, különösen a színes bőrű filmkritikusok részéről, akik tiltakoztak a Jar Jar karaktere által előidézett sztereotípiák ellen.

Best a podcastban elárulja azt is, hogy ez fájt a legjobban, ezért találta magát a Brooklyn hídon. Jar Jart a későbbi filmekben egyébként háttérbe szorították az alkotók, feltehetően a negatív kampány miatt. De aztán eljött a várva várt fordulat is. Az utóbbi időben a fiatalabb közönség, amely nem volt ott a film eredeti megjelenésekor, megkedvelte a karaktert. Best karrierje sem tört derékba, mert nemrég a Disney+ A mandalóri című sorozatában játszott főszerepet, ezúttal egy Kelleran Beq nevű jedit alakít.