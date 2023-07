Alig győztük kivárni, de végre folytatódott a kedvenc misztikus sorozatunk

2019 tavasza nem mostanában volt, márpedig akkor, több mint négy éve tűzte képernyőre az Amazon Prime az Elveszett próféciák első évadát, mely hiába volt mindössze hatrészes, hirtelen belopta magát a szívünkbe. Rövid játékideje ellenére is simán felért a sorozat az olyan hasonszőrű elődeihez, mint, mondjuk, az Odaát. A készítő Neil Gaimannek annyiból nem is volt nehéz dolga, hogy saját regényét, az 1990-ben megjelent és a már elhunyt Terry Pratchett-tel közösen írt Good Omenst vette alapul a televíziós változathoz. Persze a tősgyökeres rajongók árgus szemekkel várták a végeredményt, készen arra, hogy kifilézzék azt, amennyiben Gaiman elrontja.

Az Elveszett próféciák-sorozat itt-ott billegett, a mellékszereplők kicsit se voltak érdekesek, de a fenyegető apokalipszis témája nagyon ült, ennek köszönhetően az olvasók nem is balhéztak. Ugyanakkor a sikerhez kellett a két főszereplő tökéletes castingja, az egymással se veled, se nélküled kapcsolatban lévő Aziraphale nevű angyal karakterét Michael Sheenre bízták, míg a démonok közt is rosszfiúnak számító Crowley-t David Tennant alakította – ők ketten pedig tényleg lehozták nekünk a csillagokat az égről. Az Elveszett próféciákat, amely hiába villantott fel időnként megkérdőjelezhető minőségű CGI-t, ez a duó töltötte meg élettel és bájjal.

Elég sokat kellett várnunk már egyáltalán arra, hogy az Elveszett próféciák második évadát berendelje az Amazon, mindez 2021 júniusában történt meg, és ekkor fogalmunk se lehetett róla, hogy a forgatókönyveket jegyző Gaiman vajon miképp nyúl az új epizódokhoz. Merthogy az eredeti regényt teljes egészében tévébe ültették, valahogy tovább kellett fűzni a sztorit. Neil Gaiman úgy döntött, saját kútfőből írja meg a 6 újabb rész szkriptjét, melyek afféle hídként szolgálnak majd ahhoz a harmadik évadhoz, amelyet Pratchett-tel anno még könyves formában terveztek.

Aggódni azért nem kell, az új etap átvezető jellege miatt sem. Az Amazon Prime misztikus sorozata megtartotta az összes olyan elemét, ami miatt imádtuk, Gaiman pedig látva, hogy Michael Sheen és David Tennant mennyire jól működtek az első etapban, az angyal és a démon karakterének bővebb boncolgatására, a múltjuk bemutatására és egy újabb nagy rejtély kinyomozására helyezte a hangsúlyt. És milyen jól tette! A Covid–19-járvány miatti korlátozások ellenére

egy nagyszerű második évadot kaptunk július 28-án, amely hiába tűnik visszafogottabbnak, legalább olyan nagy szíve van, mint az elsőnek volt.

A történet ott veszi fel a fonalat, hogy miután Aziraphale és Crowley megakadályozták a világvégét, lenyugtatták az Antikrisztust, és két vállra fektették az Apokalipszis Négy Lovasát, igyekeznek kiélvezni az életüket a Földön. Mindketten számkivetettek, előbbire a Mennyek angyalai fújnak, míg utóbbi a Pokol uránál húzta ki a gyufát, de még így is viszonylag boldogok. Egészen addig, míg kedvenc szőke angyalunk könyvesboltjának ajtaján be nem kopogtat maga Gábriel arkangyal (Jon Hamm). Nem is akárhogy, anyaszült meztelenül, amnéziásan és összezavarodva.

A Mad Men sztárja, Jon Hamm már az első évadban zseniálisan hozta a kiállhatatlan, arrogáns és kapzsi arkangyalt. Most a flashbackjeleneteknek köszönhetően a színész megkapja a lehetőséget ugyanerre. Sőt! Arra is, hogy Gábriel elesett, naiv és a világra rácsodálkozó, gyermekibb énjét is megmutassa nekünk. Meglepő, hogy ez a nyomozás nem annyira hangsúlyos az új részekben, mint azt várnánk. Neil Gaiman tényleg a főszereplőire tette a célkeresztet, és helyenként évtizedeket, évszázadokat, akár évezredeket visszautazva a múltba láthatjuk, miképp formálódott Aziraphale és Crowley személyisége, hogyan befolyásolták egymást, és tágították a határokat, amelyeket az angyal és a démon idővel be mertek vállalni.

Az Elveszett próféciák 2. rögtön a nyitójelenetében egy nagy durranással kezd. Az univerzum megszületését láthatjuk, amikor még Aziraphale és Crowley is angyalok voltak, és úgy csodálatos az egész, ahogy van... de hasonló, bibliai történéseket is boncolgat még a sorozat. Jób próbatételét például, amelybe még maga az Úristen is beleavatkozik. De vannak itt náci zombik is, meg mindenféle őrültség a továbbiakban. Nem lőnénk le, a móka legjava az, hogy mindenki fedezze fel magának, ezúttal mit főzött ki Neil Gaiman a boszorkánykonyhájában. Nem fogta vissza magát az író-producer, az hétszentség!

Ahogy az első szezonban, úgy most is az Elveszett próféciák Londonban játszódó jelenetei elbűvölőek, és bár a különleges effekteket elnézve ugyanannyira érdemes hunyorogni, mint a Vaják új évadánál, hogy ne bántsák túlzottan a szemünket a gagyiságukkal, az Amazon produkciójában abszolút nem a látvány a lényeg. Hanem inkább a mondanivaló, mélységből, drámából pedig akad is az Elveszett próféciák folytatásában, még ha a mellékszereplők újfent elég súlytalanok és unalmasak.

Számunkra eddig is egyértelmű volt, hogy Neil Gaiman a modern fantasyeposzok császára, aki olyan címeket adott ki a kezei közül, mint az Amerikai istenek, a Coraline és a titkos ajtó vagy éppen a Sandman. Ezekhez az Elveszett próféciák simán felér, úgy is, hogy az alkotó könnyedebb darabjai közé tartozik. Gaiman nagyságának egyértelmű jele, hogy a tévésorozat második évadát sem rontotta el, és nem herdálta el a visszatérő Michael Sheen és David Tennant párosát, akiket akkor is szívesen néznénk együtt, ha csak a telefonkönyvet olvasnák fel a kamerák előtt, egy sötét szobába zárva.

8/10

Az Elveszett próféciák az Amazon Prime-on látható, szinkronnal és magyar felirattal.