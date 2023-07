Mindenki megutálta a Netflix sorozatát, nem is véletlenül

A lelkes netflixezők eddig hozzá lehettek szokva, hogy a piacvezető streamingszolgáltató egyszerre adta ki a legújabb sorozatévadokat, rábízva a közönségre, hogy darálva akarják-e nézni az epizódokat. Mindez megváltozni látszik, és nagyon úgy tűnik, hogy a Netflix modellt váltott, mert olyan népszerű címeket bontottak a közelmúltban ketté, mint a Stranger Things, amelynek negyedik etapja 7+2 résszel debütált, de a The Lincoln Lawyer második szezonját is 5+5-ös adagokra szedték szét. Jelen cikkünk tárgya, a The Witcher, magyar címén a Vaják ugyancsak hasonlóan járt.

Az Andrzej Sapkowski regénysorozatán most már csak nagyon lazán alapuló fantasy harmadik évada június 29-én debütált öt résszel, majd a maradék hármat nemrég, július 27-én adta ki a Netflix.

Hogy mi értelme volt ennek, csak ők tudják, de azt kell, hogy mondjuk, a Netflix ennél rosszabbat nem is tehetett volna a Vajákkal, megtörték az évad mindenfajta lendületét, és a főszereplőnek, a Ríviai Geraltot alakító Henry Cavillnek ráadásul olyan erőtlen és béna búcsút rittyentettek, hogy alig akad ember a Földön, aki elégedetten állt fel a széria legújabb három epizódja elől.

A Vaják-rajongók teljes mértékű kiégését mutatja, hogy a sorozat első évada a Rotten Tomatoes oldalán még 89 százalékon áll, tízezernél is több mezei néző szavazata alapján, míg a szerintünk nem is annyira rettenetes második etap 56 százalékon, végezetül pedig a harmadik szezon 22 százalékos értékeléssel szégyenkezhet. A Reddit nevű online fórumon a Vajáknak szentelt aloldalak hasonlóan borús összképet mutatnak. A nézők megutálták a Netflix fantasyját, és a többség azt se bánná, ha nem folytatódna a mélyrepülés. Főleg, hogy a produkció a negyedik évadtól kezdve új Geralttal folytatódik (elvileg), akit Liam Hemsworth alakít majd a süllyedő hajót önként elhagyó Henry Cavill helyett.

Ha cinikusak akarunk lenni, azt mondjuk, hogy Lauren S. Hissrichnek, a Vaják showrunnerének sikerült hasonlóképp a földbe állítania a franchise-t, mint ahogy Kathleen Kennedy megtette azt a Star Warsszal. Arról lehetne vitatkozni, hogy a két szakember közül melyiket rühellik jobban a rajongók, de a végeredmény szempontjából mindegy is. Hissrich összeszedett egy csomó tehetségtelen írót és rendezőt, és a harmadik évad végére úgy meggyilkolták a szemünk előtt a Vaják-univerzumot, hogy ahhoz képest a blavikeni mészárlás egy esti mese.

A sorozat harmadik évadának második fele ugyanazoktól a gyerekbetegségektől szenved, amelyek miatt az első öt rész alapján is panaszkodtunk. Az alkotók egyszerűen képtelenek behatóan és izgalmasan bemutatni a Kontinenst, összevissza kapkodnak, és bár látjuk, hogy a céljuk az lenne, hogy a Trónok harcához hasonló, intrikus és középkori politikai machinációkban bővelkedő sztorit prezentáljanak nekünk, elbuknak valahol félúton. Hiába hozza ki a maximumot Anya Chalotra a boszorkány Yennefer szerepében a számára megírt gagyi párbeszédekből, a körülötte áskálódó többi mágus személyisége elvész a zajban, túl sokan vannak ahhoz, hogy érdekeljen bennünket bármelyikük sorsa.

A hatodik rész pontosan ezért dől dugába, a nagy összeesküvés és a mágusok csatája csak lógnak a levegőben, semmi súlya az egésznek. Ahogy Vilgefortz (Majesh Jadu) és Ríviai Geralt (Henry Cavill) nagy összecsapásának sincs. Ahhoz, hogy ez egy epikus csatajelenet legyen, két dolog kellett volna: igényesen és alaposan, ne adj' isten pár motivációját is bedobva felépíteni a főgonoszt és úgy egyáltalán az ütközetet normálisan képernyőre vinni.

Egy dolog, hogy a Vaják a koherens történetmesélést tekintve sosem jeleskedett, de ezúttal a harcjelenetek is olyan béna koreográfiát kaptak, rettenetes operatőri munkával megspékelve, hogy inkább eltakarjuk a szemünket, mielőtt idegrohamot kapnánk tőlük.

Egy kardozós, szörnyvadászos fantasynál igen komoly gond, hogy a kardozást rossz nézni, ebben az etapban pedig szörnyekből alig akad. Jó, Ciri (Freya Allan) azért a hetedik epizódban összefut egy unikornissal, és meggyűlik a baja a látomásaival, na meg egy könyörtelen homokszörnnyel, de ennyi nem elég. Túlságosan elkanyarodott már ez a sorozat attól, aminek indult, már-már önmaga paródiájává vált. Pedig, ha visszavennének magukból a készítők, és a ciris részhez hasonlóan a lényegre koncentrálnának, ahelyett, hogy a Kontinens politikájával fárasztanak bennünket, még ki is lehetne hozni valami értelmeset a Vajákból.

Sajna Hissrich és csapata a homokba dugta a fejét, mert a finálé az évad legrosszabb része, egyértelműen. Fel nem tudjuk fogni, hogyan voltak az alkotók arra képesek, hogy Geraltot ennyire elherdálják. Ebben a három részben, legalábbis a játékidő többségében, a főszereplő mást sem csinál, mint nyomja az ágyat, és hiába reklámozták, hogy a mutáns szörnyvadász itt aztán megkapja a méltó búcsúját, amit érdemes lesz látni,

a Vaják készítői az arcunkba hazudtak – Nem először egyébként.

Ennél méltatlanabb utolsó jelenetet nem is kaphatott volna Ríviai Geralt Henry Cavill-féle változata, aki eljutott odáig, hogy míg az elején kőkemény, ötletes bestiák ellen harcoló Vaják volt, egy olyan figurává silányodott, aki mezei nilfgaardiakat öldös, az írók meg elvárják tőlünk, hogy menőnek érezzük a látottakat, és tapsoljunk a tévé előtt.

Az írók és a színészek sztrájkja talán a „legjobbkor” jött a Vajáknak, mert a Netflix szépen csöndben, a leállásra hivatkozva kinyírhatja a sorozatot. Jobban is tennék, mert a nézettség biztosan a béka s.gge alatt lesz azok után, hogy új színész, Liam Hemsworth veszi át Geraltot. Láthatóan Lauren S. Hisshrichék ráadásul a Barátok közt-megoldásra szavaznak, vagyis egyszer csak megváltozik a főszereplő kinézete, de a többi karakter közül senki se veszi észre azt.

Pár kolosszális hiba, a teljesség igénye nélkül, amelyet az írógárda elkövetett, és megbocsáthatatlanok:

A Cirire vadászó, tűzvarázsló Rience (Sam Woolf) semmiből jött, random legyilkolása, ami csak úgy lóg a levegőben.

Dijkstra (Graham McTavish) és Philippa (Cassie Clark) karaktereinek és áskálódásainak túlerőltetése, anélkül, hogy megmagyaráznák, miért fontos királyság Redania, és miért időzünk itt ilyen sokat. Ugyanez igaz amúgy Cintrára is, amelyről az írók nem tartották fontosnak, hogy tudtunkra adják a jelentőségét.

A logika teljes hiánya a Vaják harmadik évadából. Az írók elvárják tőlünk, hogy elfogadjuk, bárki bárhol felbukkanhat, és elég annyival megmagyarázniuk, hogy ez egy varázslatos világ, egy fantasy, nem kell túlgondolni semmit. Ehhez képest a Trónok harca lezárása fenomenális volt, pedig az a nyolcadik évad volt, nem a harmadik, és David Benioff és D. B. Weiss párosa ott is ki voltak már égve, de rendesen.

A főszereplők: Ciri, Yennefer, Geralt és Jaskier (Joey Batey) szétválasztása. A harmadik évad elején azok voltak a legjobb jelenetek, amikor a négyes családként együtt voltak.

A rettenetes különleges effektek. Nyilván tévéről van szó, nem várhatunk Oppenheimer-látványvilágot, de a harmadik évadban a CGI a Vajákban különösen gyengén festett, egyértelműen meg lehetett mondani, mikor dolgoztak zöldvászon előtt, és ha mindez nem lenne elég, a kosztümök és a parókák is komikusan festettek egy-két színészen.

Ríviai Geralt jóformán nem is találkozott szörnyekkel az elmúlt 8 részben.

És a renegát tündék érdekelnek egyáltalán bárkit?

Engedje el mindenki ezt a sorozatot? Nagyon úgy tűnik, hogy a Vaják ennél jobb már nem lesz, csak lejjebb csúszhat minőségben. A negyedik és ötödik évadot már berendelték, de a sztrájk miatt a munkálatok 2023 őszére tervezett megkezdése esélytelen, hogy összejöjjön. Aki kíváncsi arra, hogy Liam Hemsworth mit alkot Geraltként, és hogy lehet-e ennél unalmasabb ez a kosztümös szappanopera, annak elképzelhető, hogy 2025-ig vagy akár 2026-ig várnia kell az új epizódokra.

Kaszálja el a Netflix, mindenkinek jobb lesz úgy.

Pár év szünet után akár fel is lehet támasztani ezt a franchise-t, a jó alapanyag a könyvek és a videójátékok révén adott. Kár, hogy Hissrich és gárdája annyira arrogánsak voltak, hogy úgy gondolták, nem kreatívan adaptálnak, hanem inkább erőszakkal átdolgoznak. Sapkowski remek írásaiból fércmunkát alkottak, ami lassan a nézhetetlen kategóriát súrolja. Majd, ha hozzáértőbb készítők kezébe kerül a Kontinens világa, reméljük, kihoznak belőle valamit. Ez így lófütty.

3,5/10

A Vaják harmadik évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.