Megcsinálták minden idők legbotrányosabb magyar valóságshow-ját

Még így 2023-ban is bőven akadnak olyanok, akik szerint valóságshow-t nézni ciki, kulturális környezetszennyezés az összes ilyen produkció, amelyek annyiról szólnak csak, hogy felajzott és alulöltözött nők és férfiak kerülgetik egymást. Holott azért készülnek olyan közismert és népszerű franchise-ok, mint mondjuk a Survivor és a The Amazing Race – ezek amerikai változatai már a 30. évadon túl járnak, és jól mutatják, hogy a küzdős, gondolkozós, és a nagyfokú kitartást, valamint találékonyságot megkövetelő realitykre is van igény a nézők részéről.

A magyar HBO Max első saját gyártású realityje, A híd is ez utóbbi vonalat erősíti, a The Bridge adaptációjában 14 játékost láthatunk, akik egy közös és amúgy nagyon izgalmas feladatot kapnak: a saját kezükkel, az internet és mindenféle elektronika nélkül kell felépíteniük egy 250 méter hosszú hidat, hogy elérjék a Bélesi-tó közepét, ahol a nyeremény, egészen pontosan 30 millió forint várja őket. Papíron arról van szó, hogy nagyon különböző beállítottságú embereknek kell együttműködniük, vért izzadva dolgozniuk, a célt pedig nyilván nem mindenki éri el.

Végre egy realitysorozat, ahol nem a széthúzás, hanem az összetartás a lényeg? Hidat építeni nagyon különböző emberek között? Valami ilyesmiről szól az HBO Max magyar produkciója, amely augusztus 11-én érkezik meg az első három epizódjával a platformra. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy előre megnézhettük ezt a tripla részt, és azt kell hogy mondjuk, nem csalódtunk. Amellett, hogy A híd egy mélyebb, filmes élményt nyújt, mint a valóságshow-k többsége, a durva botrányokból sincs hiány benne.

Ha végignézünk a játékosokon, már azelőtt borítékolható, hogy ezek között az emberek között durva súrlódások lesznek, hogy akár egy percet belekukkantottunk volna a műsorba. A szereplőgárdában találunk elvont tervezőmérnököt, aki önjelölt zsenigyerekként vezényelné le az egész hídépítést, erősembert, aki hiába dobálja Toldi Miklósként a farönköket, fejben már nem olyan acélos, fiatal elméleti fizikust, aki csak az íróasztalnál boldogul többnyire, plázacicát, aki a természetben se esik kétségbe, kőkemény versenysportolót, Survivor-veteránt, titkolózó transz férfit, magukat lelkesen megjátszó, kétszínű színészeket… szóval, vannak nagy és emlékezetes személyiségek, bőven. Még így is meglepő azonban, hogy az első epizód végére, de inkább a második közepére a szereplők milyen elánnal harapják el egymás torkát, kezdenek sunyi szervezkedésekbe, bomlasztják a csapatot. A ValóVilágban se láttunk ennyi intrikát, már csak azért se, mert az ott résztvevőknek egyszerűen nincs annyi eszük, hogy átvitt értelemben így leszurkálják egymást.

A műsorban többféle konfliktus kirobban, férfiak és nők között például, utóbbiak nem tűrik, hogy a konyhába szoruljanak vissza, míg az „erősebbik” nem a hidat eszkábálja. De az értelmiségiek és a kétkezi munkára jobban támaszkodók között is sűrűn forr a levegő.

Jó hír, hogy a lényeg, a hídépítés feladata nem vész el, legalább annyira izgulunk azért, hogy ezt a 250 métert sikerül-e három hét alatt összerakniuk a játékosoknak, mint azért, hogy melyik klikk hogyan nyírja ki egymást verbálisan. Vicces azért, tesszük hozzá, hogy tényleg nagyon gyorsan összeomlanak sokak álmai arról, hogy ez egy vidám dzsembori lesz, helyette megy az áskálódás és az érdekjátszma.

A romániai helyszín festői, a zenei betéteket ízlésesen adagolják a készítők, felspannolva minket annyira a tévé előtt, hogy a tíz körmünket lerágjuk az első három epizódon. A szerkesztők ráadásul jól nyúlnak bele a történésekbe, bizonyos feladatokkal, küldetésekkel, kiszavazásokkal, így egyetlen unalmas perce nincsen ennek a valóságshow-nak.

Két dolgot sajnálunk, de nagyon. Az egyik, hogy a műsorvezető Magyarósi Csabát nagyon távol tartják a csapattól, nem vonták bele eléggé őt a műsorba, és megelégedtek vele, hogy az amúgy nagyon okos és értékes YouTube-videókat gyártó szakember mindössze levelek formájában kommunikáljon a hídépítőkkel. Kihagyott ziccer. Másrészről szomorúak vagyunk, hogy végre jött egy értelmes magyar reality, de annak jóformán nincsen jövője. A modellt váltott Warner Bros. Discovery nem csak A besúgót tüntette el az HBO Maxról, hanem egyértelművé tette, hogy a magyar HBO Max saját gyártásoknak nincs jövőjük. A híd második etapja is csak akkor készülhet el, ha a jogokat más megvásárolja, és megmenti a produkciót.

Ettől még elképzelhető, hogy A híd első évada végig fáklyás menet lesz, és az első három epizód alapján úgy is tűnik, hogy a műfajban valami nagyon kiemelkedőt és nehezen megismételhetőt sikerült alkotnia az HBO Maxnak. Az alapszituáció szokatlan, a szereplőgárda sokszínű, a szerkesztői húzások váratlanok, és bizony, végső soron ennek a 250 méternek a felépítése egy kőkemény, brutális emberfeletti feladat. Alig várjuk, hogy lássuk, sikerül-e, és ki lesz az, aki megéri a műsor végét.

9/10

A híd első három része augusztus 11-én jön az HBO Maxra, majd 18-án további két epizód, 25-én pedig a reality maradéka válik nézhetővé. A teljes évad 7 részes lesz.