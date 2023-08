Hat egyszerű lépés, hogy tökéletes szektavezérré válj

A Netflix gyakran mellé tud lőni a játékfilmjeivel és -sorozataival, de a dokumentumprodukciói általában jól sikerülnek. A július végén megjelent Hogyan váljunk szektavezérré című, hat részes dokusorozat a leghírhedtebb szektavezérek titkait tárja elénk, a Trónok harcából ismert Peter Dinklage narrációjában.

Mindannyian hallottuk már Charles Manson nevét és a Jonestown is ismerősen hangzik a legtöbb ember számára. A történelem leghíresebb szektái és azok vezérei régóta a popkultúra részei, hiszen rengeteg játékfilm, sorozat és doku készült róluk. A Hogyan váljunk szektavezérré különlegessége, hogy ezeken keresztül mutatja be, hogyan válhatunk mi is tökéletes szektavezérré, illetve azt, milyen problémákba ütközhetünk

A hat rész hat különböző szektára és vezérre koncentrál: Charles Manson és a Manson család, Jim Jones és a Népek Temploma, Jaime Gomez és a Buddhafield, Marshall Applewhite és a Heaven’s Gate, Aszahara Sókó és az Aum Sinrikjó, illetve Mun Szonmjong és az Egyesítő Egyház. Mindegyik epizód a szektavezérré válás egy-egy fontos lépcsőfokát mutatja be. Hogyan építsd ki az alapokat, hogyan kontrolláld az imázsodat és végül:

hogyan válj halhatatlanná.

A dokusorozat hatalmas előnye, hogy mindegyik szektából megszólaltat korábbi tagokat és túlélőket. Így első kézből hallhatjuk azokat a borzalmakat, amik velük történtek, de azt is, hogyan tudta őket behálózni az adott vezér. A produkciót érdemes eredeti nyelven nézni, hiszen Peter Dinklage narrációja teljesen behúzza a nézőt. A hangvétel félig komoly, félig erősen ironikus, vagyis a sorozat inkább arra ébreszti rá a nézőt, hogyan működnek a lélekvesztő szekták.



A Hogyan váljunk szektavezérré látványában kifejezetten izgalmas. A korabeli felvételek jól mutatják be, hogy a média mit látott ezekből a szektákból, míg a túlélők és Dinklage narrációját rajzfilmesen jelenítették meg a készítők. Ez a kontraszt segíti a nézővel megértetni, hogy a szekták mennyire zártak és kívülről szinte teljesen elérhetetlenek.

A sorozat viszont sok újdonsággal nem szolgál Charles Mansonról vagy a Heaven’s Gate-ről, a hazánkban kevésbé ismert Jaime Gomezről viszont meglepő érdekességek derültek ki. Ellenben kifejezetten furcsának hatott, hogy a borzalmakról készült interjúk és felvételek gyakran poénos narrációval párosultak. Így a filmnek az lett az előnye, ami a hátránya is: a szekták titkainak feltárása eltér a legtöbb hasonló témában készült dokumentumprodukciótól, de azért azt nem mondhatjuk, hogy nem vetették el néhol a sulykot.