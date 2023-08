Gal Gadot nem jó színész. Annak ellenére sem, hogy a 38 éves izraeli modell és exkatona látványosan kinőtte magát a Halálos iramban-filmekből, hogy aztán kőkemény amazonnak álljon, és Wonder Womanként mentse meg a Földet. Igaz, hogy a Wonder Woman 1984 már gyalázatosan sikerült, és Gal Gadot karrierjének lejtmenete folytatódott a Különösen veszélyes bűnözőkkel és a Halál a Níluson 2022-es adaptációjával, a színésznő rajongóinak jó hírünk van. Gal Gadot most már mélyebbre tényleg nem süllyedhet, elérte a tenger fenekét, ahonnan csak felfelé van út. Igen, ennyire rossz lett a most már csak egykori Csodanő új akciófilmje, a Netflixen augusztus 11-én bemutatott Rachel Stone – Mindent vagy semmit (angol címén Heart of Stone).

Pedig a készítő Skydance-nek, akik amúgy a Mission Impossible-filmek mögött állnak, nagy terveik vannak Rachel Stone karakterével, akit egyértelműen Ethan Hunt női verziójának szánnak, de az se lenne túl elszállt kijelentés, ha James Bondot hozná fel valaki a Netflix újdonságával kapcsolatban. Jane Bond? Hagyjuk inkább, mert a karizmáját, a vagányságát tekintve Rachel Stone nagyon csúnyán elmarad a méltán kedvelt elődöktől. Mindezt még meg is úszhatná cikkünk tárgya, de a főszereplő köré sajnos se épkézláb történetet nem sikerült írni, sem pedig egy olyan rendezőt keríteni, aki a trehány szkriptet picit gatyába tudta volna rázni.

A Rachel Stone – Mindent vagy semmit elég „durrbele” módon indít, az olasz Alpokban járunk, ahol egy különleges MI6-csapat hajt végre egy küldetést. A tagok között találunk kőkemény arcokat, mint a Jamie Dornan által játszott Parkert és a Jing Lusi-féle Yanget, akik a terepen érzik magukat a legjobban, na és persze megbízhatóan a furgonban lapul a techzseni Rachel (Gal Gadot) is, aki főképp a háttérből támogatja a bevetéseket. Az, hogy az alkotók rögtön a mély vízbe dobnak minket, akár jól is elsülhetne, de sajnos a 2000-es évek elején látott krimisorozatok gyatra pilotjait idézi inkább az elején a Netflix filmje. Egyszerűen képtelen a direktor Tom Harper és csapata felvinni elénk a képernyőre úgy a főszereplőket, hogy a hátralévő 1 óra 50 percben bármennyire is érdekeljen a sorsuk.

Aki abban reménykedik, hogy a későbbiekben összeáll a kép, rosszul teszi. A Rachel Stone – Mindent vagy semmit végig egy katyvasz marad, ami mindenféle eredetiséget nélkülöz. A szuperszámítógépes, világelpusztítós témájával nagyjából úgy érezzük magunkat, mintha az új Mission Impossible gyatra másolatát néznénk. Ráadásul a grandiózusnak szánt akciójelenetek a Netflix új filmjében egyszerűen nem működnek, bénán néznek ki, kilóg a CGI-lóláb és legszívesebben eltakarnánk a szemünket, hogy ne lássuk ezeket az érzékeink ellen indított csapásokat. Nagyszerű lenne, ha legalább a verekedős jelenetek ütnének, de azokban se találunk sok örömöt, ahogy úgy összességében a Rachel Stone – Mindent vagy semmitben sem. Ez a film még csak a közelében se jár annak, hogy bármiféle katarzist hozzon nekünk.

Jó, azt aláírjuk, hogy van egy darab fordulat a közepén, ami meglepő, de akinek nem muszáj, emiatt inkább ne kínozza magát ezzel a filmszörnyeteggel.

Szegény Gal Gadot. Valamilyen szinten sajnáljuk a szebb napokat is látott színésznőt, aki olyan papírmasé karaktert kapott ebben a filmben, akiből nagyjából senki nem tudott volna többet kihozni napjaink színművészei közül. Nevetnünk kell, ha belegondolunk, hogy Rachel Stone első kalandja csak a bevezetés, egy új franchise nyitódarabja. Mert ebből a világból mi nem kérünk többet.

Pedig a James Bondot megidéző, amúgy kellemesen retro főcímet látva még reménykedtünk benne, hogy lesz még ebből valami. De a Rachel Stone – Mindent vagy semmit a kukába való, az igénytelen, szemcsés és a szemet zavaró fényképezésével, a borzasztóan felejthető zenei betéteivel és a főgonoszával együtt, akit Alia Bhatt alakít, de olyan förtelmesen, hogy ennyire rossz színészi teljesítményt mióta az eszünket tudjuk, nem láttunk.

Álmunkban nem gondoltuk volna, de a Netflixnek sikerült a „bravúr” és a Jennifer Lopez főszereplésével készített Anya után megint kiadtak egy olyan filmet, ami a teljes nézhetetlenség és az értékelhetetlenség határán mozog. Lehet, sőt inkább biztos, hogy a streamingszolgáltatónak érdemes lenne elgondolkoznia azon, hogy amikor az akciózsánerhez nyúlnak, jobban szelektáljanak. Régen legalább a csihipuhis műfaj a Netflixen megbízható közepest hozott, a Rachel Stone – Mindent vagy semmit azonban rettenetesen messze van ettől. Fájóan messze, és ezt a két órát átélve nem kertelünk: hibernáltuk is a Netflix előfizetésünket. Valami nagyon jót kéne a platformnak villantania ahhoz, hogy felélesszük ezek után...

2/10

A Rachel Stone – Mindent vagy semmit szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.