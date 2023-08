A Netflix új sorozatánál betegebb dolgot még életünkben nem láttunk

A dél-koreaiak az elmúlt pár évben arról váltak híressé, hogy tévésorozatok tekintetében nem fogják vissza magukat. Nekik köszönhetjük a Netflix egyik valaha gyártott legnagyobb szenzációját, a Squid Game-et is, amelynek első évada egy illegális és nagyon veszélyes játéksorozat körül forgott, miközben Dél-Korea társadalmát kritizálta a készítő Hwang Dong-hyuk azzal, hogy bemutatta, az adósságaiktól szenvedő szegények milyen eszement dolgokra képesek némi pénznyereményért.

A Squid Game óta is próbálkoztak a dél-koreaiak azzal, hogy átlépjék a világ ingerküszöbét, de a fenének se sikerült a bravúr. Egészen augusztus 18-ig, amikor befutott a Netflixre A lány a maszk mögött (Mask Girl) című újdonság, és két rész alatt úgy megborított minket, hogy azóta is képtelenek vagyunk feltápászkodni az asztal alól.

Ha egy recept beválik, minek változtatni rajta – gondolhatták A lány a maszk mögött alkotói, akik a Squid Game által kitaposott irányvonalat követték, és a mai modern társadalomnak próbáltak meg egy olyan görbe tükröt mutatni, amelyen keresztül a nézők meglátják, hogy milyen nyomorult is ez a 21. század. Sikerrel jártak, mi az hogy! A lány a maszk mögött történetének középpontjában egy Kim Mo-mi (Lee Han-byeol) nevű fiatal nő áll, aki gyerekkora óta arról álmodozik, hogy a világot jelentő deszkákon válik sztárrá. Hősnőnk azonban nagy szerencsétlenségére a dél-koreai sztenderdek alapján nem számít túl szépnek, markáns és erős arccsontjai vannak, így 27 évesen hozzá van már szokva, hogy lépten-nyomon mindenki lerondázza. Az unalmas irodai droidmelót végző Mo-minak senki sem sejti, hogy van egy titka, ráadásul a mocskosabb fajtából, hiszen miután letelik a munkaideje, otthon nekivetkőzik, és rendesen kiéli magát.

Lee Han-byul karaktere éjszakánként maszkot ölt magára, és lenge ruhában vonaglik a férfi nézők legnagyobb örömére, akik egy, a Twitchhez kísértetiesen hasonlító online platformon követik a titokzatos e-girl minden, erotikától túlfűtött megmozdulását.

A lány a maszk mögöttnek már az első epizódja is rettenetesen izgalmas, abból a szempontból, hogy megmutatja, egy, a hétköznapokban zárkózott nő hogyan jut el odáig, hogy a melleit mutogassa a kamera előtt. Mivel ez egy tanulságos mese akar lenni, természetesen az írók egyik slamasztikából a másikba lökik Mo-mit, rögtön a legelejétől: reménytelenül szerelmes a főnökébe, és az emiatt kialakuló rossz lelkiállapotában nem vigyáz arra, hogy civil életét és a szexmunkásságot távol tartsa egymástól.

Mint a kártyavár, úgy dől össze a maszkos lány élete, aki meztelen vonaglásával eléri, hogy kitiltsa a platform. Majd streamelés híján a pozitív visszacsatolás se jön Mo-minak, aki arra vetemedik, hogy az őt néző férfiak közül az egyikkel élőben is találkozzon. Nyilván nem lesz a dolognak jó vége, mindezek tetejébe a netes híresség kilétére még Mo-mi egyik főnöke is rájön... Arra azonban az első részt látva még mi se számítunk, hogy

micsoda vérengzés lesz ennek az egész őrületnek a vége.

Amiben a Netflix új szériája látványosan kiemelkedik a többi hasonszőrű, dél-koreai produkcióhoz képest, az a színészgárda bravúros alakítása. Először is Lee Han-byult kell dicsérnünk, aki egyformán hihetően hozza a rút kiskacsát és a maszkos szexistennőt. Ha ő nem lenne, A lány a maszk mögött rögtön az elején elvérezne. De a mellékszereplők is nagyon korrektek, gondolunk itt a maszkos lány karakán és nagyszájú kolléganőjére, Sang-soonra (Kim Ga-hee) vagy éppen az online celebritás legnagyobb rajongójára, Joo Oh-namra (Ahn Jae-hong), aki ha nem a streamerlányra csorgatja a nyálát, akkor beteg animékre maszturbál üvöltve. Igen, nem véletlenül írtuk, hogy ez egy kifejezetten beteg sorozat, durvulásban és vérengzésben, valamint túlfűtött szexualitásban lazán a háta mögé utasítja még a nagy előd Squid Game-et is.

A cselekmény tényleg nagyon fordulatos, egyszerűen ki nem lehet találni, hogy milyen elmebajt tartogat a hét részből álló évad – és talán az teszi a legjobban, aki nem spoilerez le magának semmit belőle. Mert úgy lesz teljes az élmény és az érzelmi hullámvasút, ahogy Mo-mi karaktere újabb és újabb arcát mutatja nekünk, egészen szó szerint véve. Annyit azért elmondunk, hogy a Tisztelt Olvasóknak biztosan nem lesz többet kedvük hot tub streamet nézni A lány a maszk mögött megnézése után, még akkor se, ha épp Szirmai Gergely csinálja azt.

A lány a maszk mögöttet – ahhoz képest, hogy dél-koreai sorozat – sikerült úgy összerakniuk az alkotóknak, hogy a nemzetközi nézők gyomrát se ülje meg túlzottan. Igen, van egy kis cringe-be hajló animációs szegmens, valamint az epizódok játékideje túlnyújtott – miért nem tudnak ezek felvenni egy jó vágót?! –, de ezeket az apró-cseprő hibákat leszámítva egy élvezhető Netflix-újdonságról van szó.

Itt a bizonyíték, hogy az amerikai szórakoztatóiparon, Hollywoodon túl is bőven van élet. Az író- és színészsztrájk persze sajnálatos, de amennyiben olyan alkotásokat hoznak nekünk a keleti országok a közeljövőben, mint A lány a maszk mögött, akkor nem fogunk kétségbeesni. Lesz itt mit nézni, bőven.

8/10

A lány a maszk mögött (Mask Girl) első évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.