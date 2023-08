Több mint száz színész írta alá a Green Rider névre keresztelt dokumentum petícióját az Egyesült Királyságban. A dokumentum a környezettudatos filmforgatásokért készült, és a színészek szerződésekhez tudják csatolni.

A környezetszennyezés évtizedek óta a filmkészítés egyik legnagyobb kérdése. A legkisebbektől kezdve, mint a temérdek PET-palack és csomagolás, a legnagyobbakig – energiafogyasztás és a folyamatos utazás miatt létrejövő légszennyezés – egy-egy produkció elkészítése rengeteg rejtett, de annál károsabb elemet hoz magával. Az Egyesült Királyság színészeit összefogó, Equity nevű szakszervezet most ennek csökkentése érdekében hozta létre a Green Ridert.

A 'rider' olyan dokumentum, amelyet egy-egy művész csatol a szerződéséhez. Ebben megjelennek a művész kérései és kívánságai, többek között a szállásra, utazásra és ellátásra vonatkozóan. Az elmúlt években a stáb diverzitása is bekerült ezekbe a riderekbe, de sok neves színész arra használta, hogy a legnagyobb kényelemben tudjon dolgozni. Így gyakran szerepelt a privát repülőgép használata és a luxusszállás a dokumentumokban. Ezzel szemben a Green Rider pont az ellenkezőjét szeretné elérni. A szakszervezet reméli, hogy igazi kulturális változás követi majd a dokumentum megjelenését, így a sztárok nem fognak a környezetre káros intézkedéseket követelni.

A környezettudatos filmkészítés mellett olyan színészek álltak ki, mint Bill Nighy, Hayley Atwell, Gemma Arterton, Stephen Fry és Bella Ramsey.

A »Green Rider« egy tökéletes lépés a pozitív változások irányába. Elkészíthetjük az összes filmet a klímakatasztrófáról, de ha közben nem figyelünk a környezetre, akkor az egész csak felszínes aktivizmus. A történelem során a média gyakran inspirálta a változást, így izgatott vagyok a »Green Rider« és az ezt követő fontos beszélgetések miatt

– nyilatkozta Bella Ramsey, a sikeres The Last of Us című sorozat sztárja a Varietynek.

Az Equity további célja, hogy minden szakszervezeten keresztül létrejövő szerződés tartalmazza a dokumentumot. A Green Rider pontjai között szerepel:

az energiafogyasztás csökkentése és megújuló energia használata,

a nagy szén-dioxid-kibocsátással rendelkező járművek használatának csökkentése,

repülőgép helyett vonat használata az Egyesült Királyságon és Európán belül,

az újrahasználható vizespalackok, evőeszközök bevezetése,

környezettudatos sminktermékek használata és

a szeméttermelés csökkentése.

A jelenlegi amerikai forgatókönyvírói és színészsztrájk mellett a Green Rider egy újabb fontos lépés a filmkészítés megreformálásában.