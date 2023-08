A filmstúdiók új javaslatot tettek a sztrájkoló íróknak

Májusban több ezer forgatókönyvíró kezdett sztrájkba Hollywoodban, mert érdekképviseleti szervezeteiknek nem sikerült megegyeznie a filmstúdiókkal és streamingszolgáltatókkal. Az egyezkedés azóta tart, most a filmstúdiók új javaslatot tettek az íróknak.

Mint arról az Index is beszámolt, 2023. május 2-án sztrájkba kezdtek Hollywood forgatókönyvírói, mivel a szakszervezetük nem tudott megegyezni a filmstúdiók vezetőivel. Az írók szerettek volna nagyobb juttatásokat kieszközölni a filmstúdióktól és streamingszolgáltatóktól, valamint biztosítékokat arra vonatkozóan, hogy munkájukat nem váltja fel a mesterséges intelligencia (AI).

Az Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), amely a hollywoodi vállalatok nevében tárgyal a szakszervezetekkel, kedd este hatoldalas feljegyzést tett közzé, amelyben részletesen ismertette az Amerikai Írószövetségnek (WGA) tett augusztus 11-i javaslatát – írja a The Hollywood Reporter.

A tárgyalócsoport azt javasolja, hogy a szerződésben tiltsák meg, hogy a mesterséges intelligencia által előállított írásos anyagokat irodalmi anyagnak tekintsék, és negyedévente tegyenek jelentést a szakszervezetnek a nézettségekről.

Elsődleges célunk a sztrájk befejezése, hogy a kreatív közösség értékes tagjai visszatérhessenek ahhoz, amihez a legjobban értenek, és hogy véget vessünk azoknak a nehézségeknek, amelyeket oly sok ember és az iparágat kiszolgáló vállalkozás tapasztal

– fogalmazott Carol Lombardini, az AMPTP elnöke.

A WGA eredetileg azt akarta elérni, hogy a mesterséges intelligencia által előállított műveket ne lehessen forrásnak vagy irodalmi anyagnak tekinteni, és hogy a szerződés hatálya alá tartozó írásokat ne lehessen felhasználni az AI képzésére.

Az AMPTP a WGA-nak a szerződés első évében 5 százalékos, a második évben 4 százalékos, a harmadik évben pedig 3,5 százalékos béremelést ajánl. Ez valamivel alacsonyabb, mint a WGA által eredetileg javasolt.

A felek előző, augusztus 18-i tárgyalásán az AMPTP válaszolt a WGA legújabb javaslataira. Eközben Hollywood vezető vezérigazgatói péntek reggel találkoztak, hogy megvitassák a tárgyalásokat, amelyek egész héten folytatódtak.