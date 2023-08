Adam Sandler elhozta nekünk a nyár legviccesebb filmjét a Netflixre

Már az idejét se tudjuk, hogy Adam Sandler mikor jelentkezett utoljára igazán jó vígjátékkal. Az amerikai komikus évek óta nagyon szenved, és úgy tűnik, hogy képtelen felnőni az aranykorához, amikor még olyan remek címeket adott ki a kezei közül, mint Az 50 első randi, A vizesnyolcas, a Ne szórakozz Zohannal, vagy a Távkapcs. Oké, ne legyünk annyira szigorúak Sandlerrel, a 2019-ben bemutatott Gyagyás gyilkosság egészen korrekt volt, amelyben Jennifer Anistonnal marhultak együtt, de a színész karrierje a humorzsánerben annyira megfeneklett, hogy a Csiszolatlan gyémántban tőle szokatlan módon még a drámázással is megpróbálkozott az 56 éves sztár. Nem is csinálta rosszul, tegyük hozzá.

Mégis vérzett az ember szíve, hogy egy olyan ikonikus nevettető, mint Adam Sandler nem találja a helyét a filmiparban. Mindez már a múlté, mert úgy tűnik, sokak kedvence végre összekapta magát, és elhozta nekünk a Netflixre a nyár eddigi legviccesebb filmjét.

A Ne merészelj eljönni a bát micvámra című új filmről van szó, amely augusztus 25-én érkezett meg a platformra, és több szempontból is különlegesnek mondható. Talán a legérdekesebb aspektusa ennek a vígjátéknak, hogy a teljes Sandler-család szerepel benne, köztük Adam Sandler neje, Jackie és két lányuk, Sunny és Sadie. A másik, szerintünk fontos újdonsága a Netflix-filmnek, hogy egy mélyen vallásos alkotásról van szó, amely a főszereplő Stacy Friedman (Sunny Sandler) bát micvája körül forog, az ünnepély körül, mely azt hivatott reprezentálni a világ felé, hogy a lány nővé cseperedett. Efféle szemüvegen keresztül ritkán látunk young adult komédiát, az is biztos.

A Ne merészelj eljönni a bát micvámra a sztoriját tekintve nem váltja meg a világot, egy olyan fajta felnövéstörténet, amiből sokat láttunk már. Stacy küzd azzal, hogy nem tartozik a menő csajok közé, és amikor feltűnik egy népszerű fiú a színen, hősnőnk még legjobb barátnőjét, Lydiát (Samanta Lorraine) is beáldozza a rövid szerelemért. Ilyen ez a tinédzserkor, amit ez az új Sandler-vígjáték egyébként hasonlóan jól megfog, mint a Hailee Steinfeld főszereplésével készített Egy magányos tinédzser pár évvel ezelőtt tette. Ugyanakkor a Ne merészelj eljönni a bát micvámra megfejeli az egészet azzal, hogy a szereplőgárda tagjai között irdatlanul jó, természetes kémia van a kamerák előtt is. Mondhatná a Tisztelt Olvasó, hogy persze, hiszen rokonok, de abból, hogy összeköti őket a közös vér, még nem következik, hogy négy különböző színész között ennyire erős kémia van. Ehhez kell a tehetség is, és úgy tűnik, Adam Sandler lányaiba jó adagnyi szorult belőle.

A filmet egyértelműen az alig 14 éves Sunny Sandler viszi el a hátán, aki a már említett Hailee Steinfeldre emlékeztet bennünket, egy karakán, belevaló kislányról beszélünk, aki feltalálja magát nem csak a poénkodásban, hanem a drámaibb jelenetekben is. A Ne merészelj eljönni a bát micvámra mindkettőből bővelkedik. Jó hír, hogy az alkotók nem tolták túl a „sandleres”, kínos humort, csínján bántak a bolondozással. Ugyanebben a szellemben álltak hozzá az írók a tinédzser szívfájdalom bemutatásához is, azaz visszafogták magukat, a kevesebb néha több elvre szavaztak. Bevált.

Amellett, hogy a Netflix vígjátéka arra összpontosít, hogy milyen fontos egy fiatal lánynak, hogy támogató barátai legyenek, előtérbe kerül a család is természetesen. Ezen a vonalon Adam Sandler kisebb szerepben, de remekül hozzáteszi a magáét. Kevésbé bolondos apát alakít, aki azért nem fél viccelődni, és odaállni a lányai mellé, amikor kell. A Ne merészelj eljönni a bát micvámra című vígjáték nem hiába kapott elég pozitív értékeléseket a nemzetközi sajtóban is,

a Sandler-család ezt tényleg odarakta.

Nagy pozitívum, hogy a vallás szempontjából is vizsgálja ez a könnyed film, hogy mit jelent felnőni. A korábban a Váratlan szerelemmel a meleg fiatalokat megcélzó rendező, Sammi Cohen nagyon úgy tűnik, hogy a merész vállalkozásaival fogja beírni magát Hollywoodba, aki kimondta, igen, ez a film a zsidó nézőknek szól, de nem csak ők fogják élvezni.

Ott a pont, mi egy-két megingástól, és néhány felesleges, ad hocnak és időhúzásnak érződő jelenettől eltekintve nagyon jól szórakoztunk a filmen. Nevettünk, a végén elérzékenyültünk, és még azt is megbocsátjuk, hogy néhány karakter, például a helyi rabbi, Rebecca (Sarah Sherman) elég bugyuták voltak, és kirántottak bennünket az immerzióból, akárhányszor felbukkantak a képernyőn.

A Netflix amennyire szenved a szórakoztató akciófilmekkel, úgy lesz izzadtságszagú általában a végeredmény, amikor vígjátékokkal próbálkozik. A Ne merészelj eljönni a bát micvámra pont ezért üde színfolt a felhozatalban, mert ennek a filmnek lelke van, és néha még fuldoklunk is tőle a röhögéstől. Adam Sandler visszatért, reméljük, marad is és még több ilyen humoros alkotással örvendeztet meg bennünket.

8/10

A Ne merészelj eljönni a bát micvámra szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.