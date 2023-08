Ennyire kiakasztó sorozatot még nem láttunk a Netflixen

Matthew Broderick élete talán leggonoszabb alakításával „örvendeztet meg” bennünket A gyilkos csodaszer (Painkiller) című új sorozatban, amelyet a Netflix augusztus 10-én tett közzé, és ezt a hat epizódot akár a reggeli kávé helyett is lehetne ajánlani, annyira kiakasztó néznivalóról van szó, és olyan szinten felviszi az ember vérnyomását. Nagy vonalakban, anélkül, hogy mélyebben vájkálnánk a történelemben: A gyilkos csodaszer az amerikai opoidválság kirobbanását dolgozza fel, amely az 1990-es évek óta több mint egymillió áldozatot szedhetett.

A valós alapokon nyugvó, de kitalált elemekkel is operáló széria több ember szemszögéből vizsgálja, miképp vált népszerű fájdalomcsillapítóvá az Oxycontin, amely durva függőséget és végső soron halált hozott nagyon sok embernek, mialatt a gátlástalan Richard Sackler (Matthew Broderick) milliárdos üzletemberré vált.

A gyilkos csodaszer rögtön az első részében erős monológgal kezd, melyben Broderick figurája ad elő egy gondolatmenetet arról, hogy

az emberek élete másból sem áll, mint az élvezetek hajszolásából és a fájdalom elkerüléséből. Ergo óriási piaci rést tömhetnek be azzal, ha egy új gyógyszerrel a fájdalomnak megálljt parancsolnak.

Jól hangzik? Kicsit sem, és ezt olyan emberek szemüvegén keresztül láthatjuk, akiket szó szerint bedarált az Oxycontin, amelyet Sackler a világra szabadított. Egyrészt ott van a nyomozónő, az elszánt Edie Flowers (Uzo Aduba), aki szélmalomharcot vív már jó ideje azért, hogy felelősségre vonja a Purdue Pharma cég vezetőjét, aki számos trükkel érte el, hogy veszélytelennek állítsa be a gyógyszert: gyönyörű, fiatal nőkkel végeztette a marketinget, és orvosok lettek a dílerek ebben a pofátlan és szemérmetlen bizniszben.

Rajta kívül központi szerepet kap néhány megszédített reklámos, köztük az egyetemista Shannon (West Duchovny), akik még a bájaikat sem félnek bevetni az eladásokért, illetve fontos szerepet játszik örök kedvencünk, Taylor Kitsch a Friday Night Lightsból, aki ezúttal egy balesetet szenvedő autószerelő bőrébe bújik, és kénytelen megbirkózni az Oxyra való rászokásával. Igen, amit a saját orvosa írt fel neki.

Lehetne róla vitatkozni, hogy ezt az egész amerikai drogjárványt a Disney+-on látható Dopesick dolgozza-e fel jobban, vagy A gyilkos csodaszer. Michael Keatonnak nem véletlenül hajították az ölébe élete első Emmy-díját és egy Golden Globe-díjat is az alakításáért, de a Netflix verziója is egészen korrekt. Bár különböző alakokat játszanak, Matthew Broderickben is benne lehetett volna, hogy hasonló elismeréseket kapjon, a színész munkáját azonban aláássa erősen az írás.

Főbenjáró bűn szerintünk, hogy mellékszereplővé, bogaras és végtelenül gonosz, a háttérben matató zsenivé teszik Richard Sacklert, akinek az eltorzult személyiségéből bőséggel ki lehetett volna hozni többet.

A Netflix új sorozata elég sűrűn válik zavarossá, hiába mutatnak érdekes történetszálakat a készítők, elég jó alakításokkal, azokat összekuszálják, és nem bírják kibogozni a gombolyagot. Velünk előfordult sajnos, hogy úgy éreztük magunkat, mintha egy Wikipedia-cikket olvasnánk, és ezt nem dicséretből mondjuk. Broderick tehetségének köszönhető mindössze, hogy Sacklertől ennyire kinyílt a bicska a zsebünkben, és a még mindig elemi erejű Taylor Kitsch is úgy üvöltözött fájdalmában, hogy az tényleg a kedvenc amerikai focis szériánkat idézte.

Egy dolog biztos, hogy A gyilkos csodaszert csak erős idegzetű nézőknek ajánljuk, mert itt közelről mutatnak komoly műtéteket, sőt rögtön a pilot epizódban még egy lobotómiát is nagytotálban. Merész, gyomorforgató és naturalista megoldásoknak abszolút nincs híján a Netflix újdonsága, amelyre a hazai sorozatrajongók amúgy egész szépen rátaláltak, stabilan tartja magát a produkció a top 10-ben, cikkünk írásának pillanatában éppen a harmadik pozícióban tanyázik.

Annak ellenére, hogy a tálalása lehetett volna letisztultabb és igényesebb, A gyilkos csodaszer abból a szempontból ajánlott néznivaló, hogy viszonylag érthetően rajzolja fel nekünk, micsoda pokoli helyzetet teremtett az USA-ban az Oxycontin térhódítása, hogy miképp gazdagodtak meg belőle a legnagyobb rohadékok, és hogy ment tönkre egy csomó kisember élete.

A hatást pedig elmélyíti, hogy minden rész elején olyan emberek köszönnek be a képernyőn, jelezve, hogy megtörtént esetet látunk, akik valamelyik családtagjukat tragikus módon vesztették el a fájdalomcsillapító miatt. Olyan embereket, akik tényleg csak arra vágytak, hogy ne fájjon nekik annyira.

6/10

A gyilkos csodaszer (Painkiller) szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.