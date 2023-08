Mindenki rákattant erre az új krimisorozatra a Netflixen

Nem kellett néhány napnál több ahhoz, hogy a Netflix vadonatúj brit krimisorozatára, az augusztus 24-én bemutatott Ki az az Erin Carter?-re ráfüggjön a közönség. Mindezt jól mutatja, hogy a 7 részes produkció 90 országban is felküzdötte magát a Netflix top10-es listájára, eme cikk írásának pillanatában 53 országban áll az első helyen, és úgy összességében, globálisan a maga több mint 75 millió megtekintett órájával bőven lekörözi a Depp v Heard című dokumentumsorozatot.

Mindennek csak azért nem tudok tiszta szívből örülni, mert a Ki az az Erin Carter? egy hatalmas blődség, forgatókönyvírói csőd, amelyet csak a korrekt főszereplő és pár ügyesebb mellékszereplő képes megmenteni a totális katasztrófától.

A Ki az az Erin Carter? története rögtön az első jelenetében zavarosan indít, melyben az Evin Ahmad által játszott címszereplő hajnalok hajnalán rángatja ki gyermekét az ágyból, és indulnak útra, mert valami elől menekülniük kell Angliából. Aztán hipp-hopp eltelik öt év, Erin pedig úgy tűnik, egészen jól beilleszkedett új környezetébe, helyettesítő tanárként. A nőnek már férje is van, Jordi (Sean Teale) személyében, egyedül az zavar be az összképbe, hogy a most már a tinédzserkor kapujában álló Harper (Indica Watson) agresszív és kiszámíthatatlan viselkedésével csinálja folyton a bált.

Vajon kitől örökölte a nehéz természetét a gyerek? Nem annyira nehéz kitalálni, hogy Erintől, és ez már a pilot epizódban bebizonyosodik, amikor anya és lánya betérnek egy szupermarketbe, és egy rablás kellős közepébe csöppennek. Erin Carter, amikor a szükség úgy hozza, anyatigrisként veti be magát, leszúrja az egyik bűnözőt, aztán le is lövi a biztonság kedvéért. A slusszpoén az egészben, hogy az éppen haldokló bolti rabló még utolsó erejével kinyög magából egy jelentőségteljesnek szánt, de súlytalanul ható kérdést: „Tényleg te vagy az?”. Ergo felismeri Erint.

Innen akár izgalmas irányt is vehetne a sorozat, de a készítők egyszerűen képtelenek rá, hogy az amúgy jó főszereplő köré értelmesen szőjenek egy kérdőjelekkel telirakott, fordulatos történetet. Lemegy az első óra, és azon kapom magamat, hogy minden megdöbbentőnek szánt mozzanat elmegy a fejem mellett, és cseppet sem érdekel, hogy utánajárjak a nagy, központi kérdésnek, hogy mégis ki az az Erin Carter?

Papíron egy krimisorozatról van szó, mégis jobban emlékeztet a Ki az az Erin Carter? egy szappanoperára, helyenként még a Született feleségek is be-beugrott nekem, főleg amikor a titokzatos főhősnő rajtakapja a szomszédját, hogy teniszezés helyett kufircol a pályán, de a kőgazdag szomszédasszonyával való verbális adok-kapokot is említhetném, amitől kivert a víz és elgondolkoztam rajta, hogy nem-e egy ötéves jegyezte a szkriptet. Nem döbbennék meg rajta túlzottan, ha kiderülne, hogy igen.

Ami igazán tragikus, hogy a Ki az az Erin Carter?-ben simán megvolt a lehetőség arra, hogy valami élvezetes kerekedjen ki belőle.

Például a szereplőgárdát is egészen jó érzékkel válogatták össze, akik a szájukba adott, bután hangzó mondatok ellenére is korrekten teszik a dolgukat. Evin Ahmad vonzó, amikor annak kell lennie, odaver, amikor sarokba szorítják, és ügyesen vág folyamatosan olyan megviselt arcot, mint aki tényleg rejteget valami nagyon súlyosat. A Netflix új angol szériájának a legnagyobb felfedezettje talán mégse ő, hanem Indica Watson, aki észrevehető mennyiségű humort, szomorúságot és gyermeki optimizmust csempész a Ki az az Erin Carter?-be, szóval amikor mosolygunk és elégedetten csettintünk, akkor az mindig Erin lánya miatt van, aki állandóan rosszban sántikál.

Jelen pillanatban inkább arra van nagyobb esély, hogy a Ki az az Erin Carter?-nek berendeli a folytatását a Netflix. Dühító, mert az online videótár mostanában vért izzad azért, hogy a középszerű alkotásokat maga mögött hagyja, és új mércét állítsanak a tévés produkciók terén. Dugába fog dőlni a próbálkozás, ha a Ki az az Erin Carter? kap még egy kört a bizonyításra, elvégre egy, az átlagos szintet alulról súroló darabról van szó, mely

a legtöbbször úgy komikus, hogy a történéseket halál komolynak szánják benne.

Igazi nyomozós sorozatba oltott szappanopera, amit valószínűleg csak az szeret, aki valami bűnös élvezetre, vagy agyzsibbasztó kikapcsolódásra vágyik. A Ki az az Erin Carter? mindennél többet nem tud nyújtani, hiába óriási a hype körülötte. Az angolok ezúttal nem csaptak le.

4/10

A Ki az az Erin Carter? szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.