Film készült a diktátorról, aki átírta Európa határait. Még be sem mutatták, de már most készíti a rendezői változatot Ridley Scott a Napóleon filmhez. A Szárnyas fejvadász és a Gladiátor rendezője most sem hazudtolja meg önmagát. Ahogyan a Mennyei Királyság című filmjét is plusz egy órával toldotta meg az akkori állítólagos negatív kritikák miatt, a legújabb történelmi eposzt sem vágja meg az átlagos másfél órában. A Sony Stúdió pedig belement a nagy Ridley szokásos játékába és fantáziát látott abban, hogy ne csak streamingen fusson a film, hanem a filmszínházaktól is jöjjön majd a bevétel, így

készül egy moziverzió, amely 157 perces, és egy jóval hosszabb, közel négy és fél órás változat azoknak, akik otthon néznék a filmet a televízió képernyője előtt.

Csak 18 éven felülieknek!

Már a bemutató előtt megkapta az Amerikai Mozgókép Szövetségtől a kemény döntést a Napóleon a nagyon durva erőszakos és véres jelenetek, és a nem kevés szexuális tartalom miatt, de a rendező eddig sem arról volt híres, hogy kesztyűs kézzel bánt volna a filmjeivel. A francia diktátorról készült műve realistán és részletekbe menően mutatja be, hogyan kerül hatalomra a korzikai származású férfi és mi történik egy nővel, ha találkozik a szenvedélybe csomagolt őrülettel.

Joaquin Phoenix, akiről Joker óta tudjuk, hogy egy őrült megformálásához nem kell a szomszédba mennie, hajlamos arra, hogy túllépje a határokat. A rendező elmondása szerint Phoenix tíz napon át külön próbált, hogy megtalálja a tökéletes karaktert. „Joaquint nem lehet hagyományos módon instruálni. Állandóan kérdezősködött és mindent tudni akart, csak a szerepre koncentrált. Ebben a filmben is átírtunk jeleneteket, hogy minél hitelesebben hasson a mozivásznon” – mondta a rendező az Empire magazinnak.

Csatajelenetek a háborúban és otthon is

A forgatáson partnerével, Vanessa Kirbyvel nagyon kemény jeleneteket játszottak el élesben, úgy, hogy előtte

megegyeztek abban, hogy senki ne lepődjön meg, ha túllépnek határokat.

Ennek az lett az eredménye, hogy a színésznőt kétszer is pofon vágta Joaquin Phoenix a házassági „csatajelenet” során, persze nem azért, hogy bántsa, hanem azért mert a method acting híve.

Joséphine-t játszó Vanessa Kirbyt a magyar nézők Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjéből jól ismerhetik, de a Mission: Impossible és a Halálos iramban filmek legemlékezetesebb női karaktereit is ő játszotta, jó választás volt az impulzív császárné és a hatalmi mámorban tetszelgő őrült Napóleon kapcsolatának bemutatására.

Egy szenvedélyes szerelem története

„Megegyeztünk abban, hogy meglepjük egymást, és megpróbálunk olyan pillanatokat teremteni, amelyek nem közhelyesek, mert mindketten el akartuk kerülni a korabeli dráma kliséit. És ez alatt a jól hangszerelt és megtervezett pillanatokat értem” – tett hozzá Kirby. Mindenesetre a két színész mindent megtett, hogy egyfajta hiteles képet kanyarítsanak a vászonra Napóleon és Joséphine kaotikus kapcsolatáról.

Ahhoz, hogy minderről saját szemünkkel is meggyőződjünk, kevesebb, mint három hónapot kell várni, a film ugyanis november 23-án kerül a hazai mozikba az InterCom forgalmazásában.