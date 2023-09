Nem kímélte a Netflixet legújabb filmjének bemutatóján Adam Driver

Adam Driver amerikai színész legújabb filmjét, a Ferrarit csütörtökön mutatják be a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A színész nemcsak a filmmel kapcsolatos kérdéseket válaszolta meg a sajtónak, hanem beszélt a hollywoodi sztrájkról is.

Michael Mann amerikai filmrendező epikus történelmi drámáját, a Ferrarit csütörtök este mutatják be a Velencei Filmfesztiválon. Ez az egyik legfontosabb film, amely biztosította a SAG-AFTRA szakszervezet (The Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists) ideiglenes megállapodását, ami lehetővé teszi a film sztárjainak, hogy promóciós munkát végezzenek – írja a Deadline.

Mint arról az Index is beszámolt, 2023. május 2-án sztrájkba kezdtek Hollywood forgatókönyvírói, mivel a szakszervezetük nem tudott megegyezni a filmstúdiók vezetőivel.

Az írók szerettek volna nagyobb juttatásokat kieszközölni a filmstúdióktól és streamingszolgáltatóktól, valamint biztosítékokat arra vonatkozóan, hogy munkájukat nem váltja fel a mesterséges intelligencia (AI).

Az Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) tárgyal a hollywoodi vállalatok nevében a szakszervezetekkel.

Adam Driver amerikai színész, aki a filmben Enzo Ferrarit alakítja, a velencei sajtónak nyilatkozva azt mondta: nagyon boldog, hogy itt lehet, és hogy támogathatja ezt a filmet, egyben büszke arra is, hogy egy olyan alkotást képviselhet, amely nem tagja az AMPTP-nek.

Miért van az, hogy egy kisebb cég, mint a Neon vagy az STX International teljesíteni tudja a SAG követeléseit, de egy nagy cég, mint a Netflix vagy az Amazon, nem?

– fogalmazott a kétszeres Oscar-díjra jelölt színész.

Michael Mann egyetértett azzal, hogy teljes mértékben szolidáris a SAG-gal, megjegyezve, a fizetések nagy százalékáról lemondva készítették el a filmet.

Egyetlen nagy stúdió sem írt nekünk csekket, ezért vagyunk szolidárisak mindkét szakszervezettel

– mondta a rendező.

De nem csak a sztrájkról volt szó, hiszen Driver és Mann a film készítéséről is beszélgettek, amely 1957-ben játszódik, amikor az exversenyző Enzo Ferrari válságba kerül. Csőd fenyegeti a gyárat, amelyet ő és felesége 10 évvel korábban a semmiből építettek. Házasságukat megviseli fiuk egy évvel korábbi elvesztése is.

Sarah Gordon, Gabriel Leone és Jack O'Connell is szerepel Michael Mann filmjében, amelynek forgatókönyvét Troy Kennedy Martin írta. A film karácsonykor kerül bemutatásra a Neon forgalmazásában.