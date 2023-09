97 évesen visszatér a képernyőkre a halhatatlan zseni

A brit tévéadó díjnyertes szériáját, a Bolygónk, a Föld harmadik felvonását év végén tűzik a BBC One műsorára – írja a The Guardian.

„A Bolygónk, a Föld nem lenne Bolygónk, a Föld David nélkül, ezért nagyon örülök, hogy ő lesz a harmadik évad műsorvezetője” – fogalmazott Mike Gunton, a széria vezető producere.

Gunton hozzátette, a természettudós most is hatalmas lelkesedéssel és tudással fogott munkához, és látszólag nagyon élvezte, hogy ismét új csodákat mutathat be a nézőknek.

Charles Darwin nyomában

A sorozat forgatása már megkezdődött, az első felvételek Nagy-Britanniában készültek a természettudósról: a sorozat a 97 éves műsorvezetővel kezdődik, aki személyes hőse, Charles Darwin nyomdokaiba lép, miközben az evolúció elméletén gondolkodik.

Attenborough annak ellenére kezdett bele a sorozatba, hogy a hírek szerint az előző BBC-szériája, a márciusban sugárzott Wild Isles volt az utolsó helyszíni forgatása:

a műsorvezetőt egy defibrillátorral felszerelt orvos kísérte,

amikor a mólóról a Wales nyugati partjainál fekvő Skomer-sziget tetejére vezető (87) meredek betonlépcsőn mászott fel.

A producerek szerint a forgatási terveket meg kellett változtatni, mert attól tartottak, ha Attenborough túl közel kerül a tengeri madarakhoz, az a szomszédos Grassholm szigetén kitört madárinfluenza miatt veszélyeztetheti a természettudóst.

A Bolygónk, a Föld a BBC egyik legnépszerűbb természettudományos sorozata. A korábbi részek számos díjat nyertek, elhozták a BAFTA-t és a Royal Television Society díját is. A harmadik sorozat nyolc darab egyórás epizódból áll.