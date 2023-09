Meghalt a Dallas sztárja

Gayle Hunnicutt texasi színésznőt a Dallas című sorozatban ismerte meg a világ 1989 és 1991 között, de emellett még a Fall of Eagles, a The Golden Bowl és a Return of the Saints szereplői között is kiemelkedőt alakított – írja a Mirror.

David Hemmings színész után Simon Jenkins újságíró felesége volt, akinek köszönhetően színésznői karrierje mellett a brit társasági élet szerves részévé vált. Az újságírótól is elvált 2009-ben, és közös otthonukat is eladta, ahol három évtizeden át éltek.

Színészi karrierje nagyon hamar elindult, miután 23 éves korában felfedezte a Warner Bros. Első munkáját egy vígjátékban kapta, amelyet követően csak felfele vezetett az útja. Közvetlenül utána a Wild Angels című filmben kapott főszerepet, ahol Suzie karakterét keltette életre.

A film világán kívül a színházban is otthonosan mozgott. Az Edith Wharton élete és szerelmei személyes projektje volt, amely hosszú évekig turnézott a színházakban. Volt férje, Simon azt mondta,

teljesen azonosulni tudott a darabbal.

Ezt a szerepet egy másik kétkezes darabban, a The Two Marysben való szereplése követte.

Gayle Hunnicutt 2023. augusztus 31-én a nyárral együtt távozott a világból, 80 éves korában.