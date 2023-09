Új mozifilmmel folytatódik A Karib-tenger kalózai

Már több mint hat év telt el azóta, hogy A Karib-tenger kalózai új résszel jelentkezett. 2017-ben mutatták be a Salazar bosszúja címre hallgató ötödik filmet, mely annak ellenére, hogy a kritikusok földbe döngölték, világszerte hasított a pénztáraknál. Végül egy bulvárbotrány hozta el a népszerű franchise vesztét, hiszen Johnny Depp válása, és az Amber Hearddel való pereskedése lehetetlenné tette, hogy Jack Sparrow-val tervezzen a Disney. Depp egész egyszerűen cancelt kapott, bukta minden filmszerepét és kívülállóvá vált Hollywoodban.

Egy időben még arról is szó volt, hogy Margot Robbie veheti vállaira A Karib-tenger kalózait egy kalóznős spin-offban, ám a terv zátonyra futott, és a Disney elkaszálta a filmet. Aki olvas mozis híreket, az jól tudja, hogy a stúdió nem ásná el túl mélyre a filmsorozatot, ha nem muszáj. Idén júniusban a Disney egyik vezetője, Sean Bailey már pedzegette, hogy prioritást élvez A Karib-tenger kalózai feltámasztása.

Konkrétumot egészen mostanáig nem tudtunk A Karib-tenger kalózaival kapcsolatos tervekről, csakhogy a The LA Timesnak az egyre befolyásosabbnak számító Craig Mazin nemrég interjút adott, aki megerősítette, még az amerikai írósztrájk előtt a Disney zöld utat adott a filmsorozat mozis folytatásának.

Amikor pitcheltük az ötletet a Disney-nek, úgy gondoltuk, hogy esélytelen, hogy megvegyék azt. Túl furcsa az egész. És mégis igent mondtak rá! A filmszéria veteránja, Ted Elliott írt is egy fantasztikus forgatókönyvet, ám kezdetét vette a sztrájk, és azóta mindenki várakozó állásponton van

– árulta el Mazin, aki 2019-ben tört be a sorozatiparba a Csernobil című megrázó HBO-sorozattal, majd idén olyan adaptációt csinált szintén az HBO-nak a The Last of Us című zombis videójátékból, hogy még azok is elégedetten nyalták meg mind a tíz ujjukat utána, akik soha nem vettek kontrollert a kezükbe.

Arról egyelőre nem tudni, hogy Johnny Depp visszatér-e a főszerepben, de Jerry Bruckheimer már tavaly decemberben arról beszélt, hogy nem vetik el az ötletet, és hozzátette: nagyon közel állnak ahhoz, hogy tető alá hozzanak egy új A Karib-tenger kalózai filmet, melynek a közismert producer lelkesen dicsérte a forgatókönyvét és azt is elmondta a Hollywood Reporternek, hogy a nézők zömében új, fiatal szereplőgárdára számíthatnak benne.

Egyelőre premierdátum, cím és egyéb konkrétum nyilván nincsen a filmről és azt sem tudjuk pontosan, reboot lesz-e vagy közvetlenebb folytatás, de készül, ez tény. Nagy kérdés viszont, hogy az írósztrájk és a hozzájuk csatlakozó színészek munkabeszüntetése vajon mennyire akasztja meg a projektet.