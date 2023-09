A terrortámadások tehetnek A szürke ötven árnyalata filmekről

A hollywoodi filmek átírásán át egészen a country zene újabb felvirágzásáig a 2001. szeptember 11-i terrortámadások mindent megváltoztattak a popkultúrában. De vajon hogyan okozta a tragédia A szürke ötven árnyalat című könyvek és később filmsorozat megjelenését?

A New York-i terrortámadásokat a XXI. század egyik legmegdöbbentőbb eseményeként tartják számon. Sokan innen számítják a század indulását. A történések nemcsak a politikát, a vészhelyzet-kezelést és a vallás szabadságot határozták meg, de a kultúrában is mély nyomot hagytak. A lángban álló ikertornyok a terror szimbólumává váltak, azonban másképp is befolyásolta a mainstream filmgyártást – és a zenét – a World Trade Center megsemmisülése.

Az azonnali reakció a hallgatás volt. A filmkészítők minden jelenetet kivágtak a produkciójukból, amiben látszódtak az ikertornyok vagy szó esett a terrorizmusról.

A Toby Maguire főszereplésével készült Pókember poszterét le kellett cserélni, hiszen szemében tükröződtek az ikertornyok. A korábban megjelent előzetest is kénytelenek voltak megváltoztatni.

A Jóbarátok egyik epizódját újra kellett forgatni, mert egy jelenetben Chandler és Monica bombákkal viccelődik a reptéri sorban állva. A terrortámadások után a háborús- és a katasztrófafilmek gyártását is jegelték.

Ne szóljon a muzsika?

A zenét meglepően másképp inspirálta a tragédia. Bruce Sprignsteen Grammy-díjas The Rising című albumát nyíltan a szeptember 11-ei események inspirálták. Az amerikai zeneiparban erősen megjelent a patriotizmus és nyíltan beszéltek a történésekről. Egyes alkotások – mint a Queen Another One Bites The Dust, vagy az AC/DC Highway to Hell című – dalai szövegük miatt több rádiónál is tiltólistára kerültek.

Szeptember 11. azonban mást is hozott a zeneiparban: az emo szubkultúrájának legismertebb zenekarát, a My Chemical Romance-t. Itt jutunk el ahhoz a meglepően sok valós információra támaszkodó teóriához, miszerint a 9/11 vezetett A szürke ötven árnyalata megszületéséhez.

A történelmi dominó effektus évek óta beszélgetés tárgya az internet rejtett zugaiban, viszont nemrég a TikTok miatt a mainstream médiába is lejutott. A magyarázat szerint

Gerard Way személyesen látta a szeptemberi terrortámadást és emiatt alapította meg a zenekart,

Stephanie Meyer írónőt a My Chemical Romance inspirálta az Alkonyat könyvek megírásakor,

E. L. James A szürke ötven árnyalata sorozatát pedig először Alkonyat fanfiction-ként publikálta a neten.

Mind a zenekar, mind a két könyvsorozat megkerülhetetlen része lett a popkultúrának. Bár a sikert nem feltétlenül egymásnak köszönhetik, érdekes belegondolni, hogy két, látszólag egymástól teljesen független esemény – 9/11 és A szürke ötven árnyalata – megjelenése között is erős összefüggések találhatóak.

A New York-i tragédia alapjában változtatta meg a fogyasztók és a művészek hozzáállását a popkultúrához, nemcsak az Egyesült Államokban hanem az egész világon. A terrortámadásokra ma is utalnak különböző alkotásokban, mint például az Eufória című HBO-s sikersorozatban. Egy biztos, a XXI. század popkultúráját és művészetét alapjaiban változtatta meg 2001. szeptember 11.

Filmek, amelyek nem forogtak volna

A filmvilág számos alkotásban próbált választ adni arra, mi is történt 2001. szeptember 11-én. Ezek hol az állami szándékot, hol a rendezői narratívát jelenítették meg. Utólag felesleges azt mondani, hogy bármelyik elfogult vagy túlságosan hivatalos lett volna, hiszen a művészet reflexió, a megrendelés pedig érdek.

Az eseményektől pedig, mint tudjuk, mindig érdemes eltávolodni, hogy elfogulatlanul tekinthessünk azokra.

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány alkotás a filmvilágból.