Nem spórolnak a vetkőzéssel a Netflix új krimisorozatában

A Netflix új, szeptember 8-án bemutatott krimije, a Lángoló test olyan, mint egy jó ponyvaregény, szaftos és szövevényes, megvan benne minden, amiért a spanyol sorozatokat szeretjük. Plusz az egész, amúgy elég beteg alaphelyzet pikantériájához hozzáad még egy adaggal, hogy a forgatókönyv többé-kevésbé egy valóságban megtörtént bűntényen alapszik. A kiindulópont egy brutális gyilkosság, Pedro Rodriguez (José Manuel Poga) megölése, akinek a maradványait egy kiégett kocsiban találják meg Barcelona mellett. Az áldozat ráadásul rendőr, így még a szokásosnál is nagyobb hajtóvadászat indul el a tettes után.

Nyilván az első, aki képbe kerül Pedro megölése miatt, a barátnője, Rosa Peral (Úrsula Corberó), aki ugyancsak rendfenntartóként dolgozik. A nő minden erejével adja is az ártatlant, de már az első epizód végére egészen nyilvánvalóvá válik, hogy köze lehet a fickó megöléséhez. Arról azonban – már amennyiben meg tudjuk állni, hogy ráguglizzunk – fogalmunk se lehet, hogy mennyire fortélyos perszóna valójában a Lángoló test főszereplője.

Úrsula Corberót a veterán sorozatrajongók akár az Internátusból is ismerhetik, de a legtöbbek számára A nagy pénzrablás hősnőjeként ugorhat be a 34 éves művésznő neve és arca. Corberó már Tokió szerepében sűrűn ledobta magáról a piros kezeslábast, de a Lángoló testben a színésznő még kevésbé fogja vissza magát. Rosa Peralt minden túlzás nélkül szexdémonként ábrázolják a készítők, aki úgy csavarja az ujja közé a férfiakat, ahogy csak akarja: a rettenetesen manipulatív rendőrnő a Netflix 8 részes újdonságában nemcsak abba a bizonyos gyilkosságba, hanem még egy szerelmi négyszögbe is belekeveredik.

A Lángoló test egészen visszafogottan, csavaros krimiként indul, de ahogy egyre jobban előtérbe kerül Rosa múltja, úgy érzik az alkotók egyre nagyobb szükségét, hogy Úrsula Corberót minden részben legalább egyszer meztelenül, ágyjelenetben mutogassák. Mindez a szériának valamilyen szinten rosszat is tesz, mert bár fülledtté teszi a tálalást, hatásvadásszá is silányítja a végeredményt. Az tény, hogy a karakter felépítéséhez kellenek ezek a snittek, ahhoz, hogy bemutassák, a Lángoló test női főszereplője milyen aljasságokra képes, de helyenként úgy érezni,

mintha inkább túlfűtött szappanoperát néznénk, mintsem komoly drámasorozatot.

Minden bugyutasága ellenére azért a Lángoló test fontos témaköröket is érint, például olyan jelenkori problémákat boncolgat, mint a munkahelyi zaklatás és a bosszúpornó. Ebből a szempontból meg kell süvegelnünk a Netflix produkcióját, amely annak ellenére, hogy képtelen egyfajta „guilty pleasure” kategóriából kiemelkedni, szombat délutáni darának tökéletes, és még el is tud gondolkoztatni.

A nagy pénzrablás rajongói észrevehetik, hogy a Tokióként látott Úrsula Corberó mellett fontos szerepben bukkan fel az egykori Netflix-sikersorozat Gandíája, azaz José Manuel Poga. Ők ketten ráadásul szerelmespárt játszanak, ami külön poénos. A Lángoló testben a szerelmi négyszög tagjai még a felszarvazott exférjet, Javit alakító Isak Férriz és a macsó Albertként felbukkanó Quim Gutiérrez. A színészeket illetően egy rossz szavunk se lehet, ők hozzák a magukét és a kellő intrikát. Inkább a forgatókönyvírók és a rendezés hagyják cserben a szereplőgárdát: a bukdácsoló dialógusokon és az időben ugráló, zavaros flashbackeken csúszik el a Lángoló test – és ezek a hibák akadályozzák a produkciót abban, hogy valami sokkal emlékezetesebb kerekedjen ki belőle.

Tény és való, hogy Úrsula Corberó szebb és vonzóbb, mint valaha, és a túlfűtött sorozatok rajongóinak valószínűleg ez, valamint a jóképű férfiakból álló színészgárda már elég ahhoz, hogy egy ehhez hasonló, szappanos krimit megnézzenek.

A Lángoló test, amennyiben a maga helyén kezeljük, igenis szórakoztató tud lenni. Bár tény és való, hogy hasonló true-crime drámákkal, mint a Candy, a Szerelem és halál vagy éppen A Friend of the Family egyszerűen képtelen minőségben felvenni a versenyt. Viszont végre egy olyan 18+-os nyomozós széria, ahol tényleg nemcsak a főszereplőnő külsejére építettek, hanem megerőltették magukat egy, a közepesnél egy-két fokkal erősebb szkripttel is. Ez ebben az erotikus zsánerben már nagy szónak, szinte csodának számít... annak ellenére, hogy a sorozat a tökéletestől nagyon messze van.

6,5/10

A Lángoló test szinkronnal és magyar felirattal nézhető a Netflixen.