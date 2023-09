Érdemes sietni, pár napon belül egy csomó remek filmet letöröl a Netflix

A licencjogok már csak olyanok, hogy idővel lejárnak – de ezt talán mondanunk se kell, a hazai Netflix-előfizetők is hozzászokhattak mostanra, hogy minden hó végén elég nagy címek kerülnek le a platformról. Persze nem csak erről, az HBO Maxról, a SkyShowtime-ról, a Disney+-ról, és társaikról ugyanúgy. Egyelőre a tartalomdömpingnek köszönhetően mindig van pótlás, hétről-hétre özönlenek ránk a vadonatúj filmek és sorozatok, de azért néha érvágással ér fel, amikor egy-egy modern klasszikus törlésre kerül.

A Hang nélkül 2. igaz, hogy nemrég, 2021 nyarán került bemutatásra, de a horror műfaján belül egészen megkerülhetetlen, pont úgy, mint az első része. A Netflixről a folytatás szeptember 29-én kerül le, melyben amellett, hogy bemutatják az apokalipszis kitörését és a veszélyes űrlények érkezését, továbbszövik az Abbott-család történetét is. Visszatér a főszerepben Emily Blunt, megállíthatatlan ősanyaként, aki igyekszik megteremteni gyermekeinek a biztonságot egy olyan világban, ahol egyetlen óvatlan zajcsapás azzal járhat, hogy egy horrorisztikus bestia az ember fejét veszi. A Hang nélkül-franchise építkezése nem állt meg a második filmmel, úton van a harmadik felvonás, és egy spin-off is, melyek a következő két évben debütálnak.

Ugyancsak szeptember 29-én kerül le a Netflixről két Karate kölyök-film is. Az 1984-ben bemutatott első rész mostanra különösen kultusz státuszba lépett, és napjainkig az egyik legjobb verekedős film. Nem csak ettől a filmtől, hanem a harmadik résztől is búcsút kell intenünk, amely bár nem ér fel az eredeti sztorihoz, mégis új oldalát mutatja be Danielsan és Mr. Miyagi kapcsolatának. A Netflixre vándorolt ugyebár az elmúlt években a Youtube Reden elindult Cobra Kai című sorozat, és eddig a nézőknek lehetőségük volt rá, hogy az online platformon, egy helyen felhozzák magukat a Karate kölyök történéseivel, mielőtt hozzákezdenek ehhez az új spin-offhoz. Nagy kár, hogy hamarosan ezt már nem tudja senki megtenni, mert pont a leggyengébb rész, a Karate kölyök 2. marad fenn egyedül a Cobra Kai-on kívül, és az is ki tudja, meddig.

Cristopher Nolan már az Oppenheimer előtt jóval ontotta magából a jobbnál-jobb filmeket. A rendezőnek köszönhetjük a legjobb Batman-trilógia mellett az egyik legcsavarosabb, valaha készített sci-fit, az Eredetet. A 2010-es filmben, melyben Leonardo DiCaprio mellett Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt és Cillian Murphy is szerepel, egy olyan ipari kémet ismerünk meg, aki mások álmaiban turkál. A mutatvány úgy működik pontosan, hogy amikor Dom Cobb (DiCaprio) éppen soros áldozata elalszik, ő akkor lopózik be az áldozat elméjébe. Az Eredet tulajdonképpen egy fordított heist-film, amelyben a főszereplőt azzal bízzák meg, hogy egy haldokló milliárdos fiának agyába másszon bele, és egy gondolatot ültessen el benne. Amellett, hogy Nolan alkotása egy mély science fiction sztori, a látványvilágára és elborult álomjeleneteire a mai napig építenek új filmek, megidézve a direktor vizuális megoldásait – elég például a Doctor Strange-filmre gondolni. Az Eredet szeptember 30-án kerül le a Netflixről.

Szeptember 30-án még egy, minőségben a Hang nélkül 2-től azért jóval elmaradó horrorfilmet töröl a Netflix – egészen pontosan Az apácát. Ez a 2018-as amerikai alkotás a Démonok között univerzumának 5. része, melyben a Démonok között 2-ben látott démoni apáca tér vissza riogatni. Bár a kritikusok részéről vegyes fogadtatást kapott, a globálisan összeharácsolt 365 millió dollárja elég bevétel volt ahhoz, hogy a franchise legsikeresebb részévé váljon. Nyilván meg is csinálták a folytatást, Az apáca 2. jelenleg is megy a mozikban, és igen... pont olyan közepes, mint az előző film is volt.

A hónap utolsó napján elköszönhetünk még Brad Pitt 2000-es gengszterfilmjétől, melyet Guy Ritchie rendezett. A filmbuzik ennyiből már kitalálhatják, hogy a Blöffről van szó, amiből azóta tévésorozat is készült, utóbbi mondjuk csúnyán fű alatt maradt és két évad után kaszát kapott. Végül, de nem utolsó sorban október 11. lesz az utolsó alkalom arra, hogy a mindig zseniálisan alakító Riz Ahmed főszereplésével készített A metál csendjét megnézze valaki a Netflixen, a 2019-es alkotásban egy heavy metal dobos áll a középpontban, aki egyik pillanatról a másikra veszti el hallását. Felkavaró film, de nagyon is megéri időt fektetni bele.